ОАО "РЖД" разрешило продажу детских билетов в Абхазию по свидетельству о рождении

Этим летом в Абхазию будут курсировать составы и вагоны из Сочи, Москвы, Петербурга, Мурманска, Великого Новгорода и Пскова

ОАО "РЖД" разрешило оформлять билеты для детей до 14 лет в Абхазию по свидетельству о рождении, сообщает пресс-служба компании в четверг.

"В соответствии с указанием президента РФ от 1 апреля 2026 г. пограничными органами до 31 декабря 2027 г. организован пропуск в Республику Абхазию несовершеннолетних граждан РФ в возрасте до 14 лет по свидетельству о рождении с указанием наличия гражданства РФ.

В связи с этим оформление билетов для детей в возрасте до 14 лет на поезда, курсирующие в сообщении с Абхазией, можно осуществить, в том числе по свидетельству о рождении. Подтверждением гражданства в свидетельстве о рождении является соответствующий штамп", - говорится в сообщении компании.



Как уточняют в РЖД, "в сообщении с Абхазией круглогодично курсируют поезда №925/926 и №929/930 "Диоскурия" Сириус – Сухум, №304/303 Москва – Сухум и поезд №479/480 Санкт-Петербург – Сухум, который курсирует в летний сезон каждый день и по отдельным датам в течение года.

Кроме того, в летний период через день в сообщении с Абхазией курсируют беспересадочные группы вагонов Мурманск – Сухум, Великий Новгород – Сухум, Псков – Сухум".



Напомним, что запрет на выезд в республику детей до 14 лет без загранпаспортов действовал с 20 января 2026 года. 14 мая МИД РФ сообщил, что Погранслужба ФСБ вновь начала пропускать через границу направляющихся на отдых в Абхазию российских детей до 14 лет со свидетельствами о рождении. Этот порядок будет действовать в 2026 и 2027 годах.

Говоря о динамике бронирований туров в Абхазию, президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский ранее сообщил, что нынешние цифры позволяют рассчитывать на быстрое восстановление спроса.

После майских праздников динамика бронирований уже на 20% превышает прошлогодние показатели. При этом по накопленному итогу турпоток пока отстает от прошлогодних значений примерно на 6–7%.

По его словам, «Средняя продолжительность отдыха в Абхазии составляет около восьми дней. Для направления традиционно характерны два этапа бронирований. Первая волна раннего бронирования началась еще летом предыдущего года. Некоторые туристы начинают резервировать отдых сразу после возвращения из отпуска.

Такое быстрое бронирование позволяет заранее зафиксировать номер и не требует существенных финансовых затрат.

Основной пик ранних продаж приходится на период с конца января до майских праздников.

После начинается период бронирований на ближайшие даты».

