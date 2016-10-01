|
|
туристический бизнес
для профессионалов
|
29 мая
АТОР: Летние туроператорские программы полетов в Анталью сократятся на 10%
Причиной этого стали отмены рейсов в Анталью турецких авиакомпаний Air Anka и Tailwind, а также части программ Azur air
Как мы сообщали ранее, турецкий перевозчик Air Anka с 26 мая начал отменять рейсы в Россию из-за того, что Росавиация не продлила разрешение на полеты.
В четверг стало известно, что по той же причине корректировки расписания происходят и у чартерной авиакомпании Tailwind Airlines.
Они затронули рейсы в Анталью из Краснодара, Саратова и Грозного.
Отмена рейсов в Анталью турецких авиакомпаний Air Anka и Tailwind и части рейсов Azur air сократила запланированную туроператорами летнюю полетную программу в Анталью на 10%, сообщает Ассоциация туроператоров России .
"Отсутствие разрешений на полеты в Россию у авиакомпаний Air Anka и Tailwind в совокупности с сокращением провозных мощностей Azur Air привело к тому, что из России в Анталью в летнем сезоне стало на 10% меньше рейсов, чем было заявлено", - говорится в сообщении.
В совокупности на лето предлагалось более 30 тыс. кресел. Таким образом, с уходом двух перевозчиков рынок потерял не менее 5% от запланированной на лето перевозки в Анталью из России", - поясняют в объединении.
Речь может идти об объеме около 150 тыс. кресел за сезон. Это еще 5% перевозки на курорт", - добавили в АТОР.
В ассоциации отмечают, что нормализация ситуации с перевозкой в Анталью зависит от решений, которые примет Росавиация.
Соответственно, дороже будут и пакетные туры, сформированные на этой перевозке", - говорится в сообщении./TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2026 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|