Илья Уманский: Cпрос на летний отдых в регионах России снизился

Исключение в этом сезоне, по словам президента РСТ, составляют только черноморские курорты

Спрос на летние туры по стране снизился в среднем на 4,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Однако два главных курортных направления – Крым и Краснодарский край – по-прежнему демонстрируют положительную динамику, - сообщил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский на пресс-конференции, прошедшей вчера в пресс-центре НСН.

«На внутреннем рынке ежегодно совершается почти 90 млн турпоездок. Безусловно, самая значимая доля приходится на лето. Мы рассчитываем в этом году на хороший сезон, хотя тенденция охлаждения внутреннего спроса продолжится. Воспринимаем это спокойно, понимая неизбежность и закономерность такого процесса после нескольких лет бурного роста, в отдельные годы – двузначных показателей.

Так, в 2024 году рост составлял 15% по отношению к 2023 году, в прошлом году – 5%», – цитирует его издание RTN.

В наступающем сезоне нисходящий тренд продолжится – спрос снизился на летние туры по стране на 4,8%. Для сравнения, в прошлом году в эти же даты он демонстрировал рост на 9,8%.

«Это значит, что отрасли надо будет работать над стимулированием спроса. С другой стороны, анализируя эти параметры, мы понимаем, что имеем дело с естественной коррекцией на фоне насыщения рынка при имеющейся инфраструктуре, которая росла, но не такими темпами, как спрос, а также возросшей конкуренции с зарубежными направлениями, которые благодаря крепкому рублю стали более выгодными, чем внутренние поездки», – заметил г-н Уманский.

По его словам, в топ-10 самых популярных регионов страны, принимающих подавляющую часть отдыхающих, входят Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Крым, Ставропольский край, Московская область, Татарстан, Калининградская область, Приморский край и Ярославская область.

«Эта десятка практически неизменна несколько лет. Однако в этом году ее покинул один из популярнейших регионов в предыдущие годы – Дагестан, на который в прошлом году на эти же даты приходилось 2% от всех бронирований в стране, а сейчас – лишь 0,8%.

Причины нам всем известны – к сожалению, в Дагестане в этом году случились природные катаклизмы, которые сильно влияют на туристический спрос», – сказал г-н Уманский.

Как заметил эксперт, лишь два из этих десяти регионов показывают рост относительно прошлого года, оба расположены на Черноморском побережье: Краснодарский край подрастает на 4%, Крым – на 7,5%.

Остальные регионы из топ-10 показывают отрицательную динамику. Так, по сравнению с прошлым годом Москва теряет 8,4%, Санкт-Петербург 6,5%, Ставропольский край 15,2%, Московская область 4,2%, Татарстан 9,3%, Калининградская область 15%, Приморский край 3,1%, Ярославская область 9,1%.

«Эти данные говорят о важной закономерности потребительского поведения.

Регионы Черноморского побережья наиболее стабильны, так как на них приходится самый консервативный спрос – отдых планируется заранее, это своего рода главная поездка за год с семьей, детьми. При этом регионы более гибкого, спонтанного спроса показывают снижение интереса туристов. Например, Калининград, Байкал, Алтай», – пояснил президент РСТ.

Стоимость размещения в сутки в гостиницах составляет на предстоящий сезон 11 285 рублей, что всего на 3,5% больше прошлогодних показателей, то есть даже ниже инфляционных ожиданий.

При этом, по словам эксперта, в прошлом году в аналогичный период рост цен на летний сезон составлял 12,5%.

