“КоммерсантЪ": «Яндекс» собирается купить «Островок» за 15 млрд рублей

Компания «Яндекс» стала основным претендентом на покупку одного из крупнейших в России сервисов онлайн-бронирования отелей

Как сообщает сегодня газета “КоммерсантЪ”, компания «Яндекс» может купить один из крупнейших в России сервисов онлайн-бронирования отелей «Островок». Другие претенденты на актив — «Авито» и «Суточно.ру» — вышли из переговоров. Собственники рассчитывают продать компанию за 20 млрд руб., но покупатель готов заплатить не более 15 млрд руб.

Сделка позволит «Яндексу» получить на рынке гостиничных бронирований долю, сопоставимую с Booking.com.

«Островок» в 2010 году основали Сергей Фаге и Кирилл Махаринский. Сейчас сервис принадлежит подконтрольной им Emerging Travel Group (ETG), зарегистрированной в США. Российские юридические лица сервиса контролируются созданной в ОАЭ Maletto Investments Ltd, следует из СПАРК.

Совокупная выручка трех операционных компаний «Островка» — «Тревелтек», «Бронирование гостиниц» и «Агентика Тревэл» — в 2025 году составила 10,86 млрд руб., на 13,5% больше год к году.

О планах продать «Островок» в ноябре 2025 года сообщало издание «Известия», указывая, что интерес проявляют почти все крупные участники рынка.

Один из собеседников издания говорит, что собственники рассчитывали продать «Островок» за 27 млрд руб., но затем речь шла о 20 млрд руб. Это, по его словам, связано не только с позицией покупателей, но и с укреплением рубля.

Именно стоимость «Островка» сейчас предмет переговоров с «Яндексом», считают источники “Коммерсанта”. Купить сервис компания рассчитывает не более чем за 15 млрд руб. Это в любом случае может быть выше рыночной стоимости.

Инвестиционный директор BGP Capital Юрий Левицкий считает, что «Островок» стоит 9–12 млрд руб. Рентабельность бизнеса сейчас отрицательная, на туристическом рынке в целом спад, отмечает он.

Эксперт считает, что сложившаяся в туриндустрии конъюнктура сильно усиливает позиции покупателя. Совокупный объем туристических бронирований на предстоящее лето сократился на 12% год к году из-за отсутствия в ассортименте бизнеса популярных ближневосточных направлений.

В периметр сделки войдут только российские активы «Островка».

Собственники продают бренд и контракты с отельерами. Программная часть сохранится за ETG, говорит собеседник издания. Ее группа планирует использовать для международных активов: в других странах она занимается гостиничными бронированиями, позиционируя себя как B2B-игрок.

Именно поэтому, по словам источника”, реальный интерес к покупке «Островка» сохранил именно «Яндекс»: у него аналогичные технологические решения уже есть. После продажи «Островка» ETG не исключает IPO в Нью-Йорке, говорит источник .

Основным мотивом покупки «Островка» для «Яндекса» источник считает поглощение ближайшего конкурента для увеличения доли. Сейчас «Островок»» — одно из крупнейших ОТА в России. В структуре гостиничных бронирований через этот канал в начале мая 2026 года осуществлено 24,8% продаж, по данным Travelline. Год к году показатель вырос на 0,11 процентного пункта. Ближайшие конкуренты сервиса — «Яндекс Путешествия» и также подконтрольная «Яндексу» Acase.ru. Совокупно на них пришлось 34,9% продаж через ОТА. Купив «Островок», «Яндекс» получит на российском рынке позицию, сопоставимую с той, что имел Booking.com, ушедший из страны в 2022 году, констатирует руководитель комиссии по стартапам Российского союза туриндустрии Леонид Пустов.

Г-н Пустов не исключает, что мотивом «Яндекса» может быть и усиление B2B-направления, которое у «Островка» развито лучше. Это работа с агентствами, операторами и корпоративными клиентами. Купив «Островок», компания сможет претендовать и на роль лидера в корпоративном сегменте, а это очень большой объем рынка, говорит он.

Леонид Пустов считает, что «Яндекс» в случае завершения сделки сохранит бренд «Островок».

Это выгодно с точки зрения продвижения. В качестве примера г-н Пустов приводит Booking.com: компания не присоединяет к основному бренду второстепенные — Agoda и Priceline.

/TOURBUS.RU