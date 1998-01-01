Китай объявил о важных изменениях в системе Tax Free

Сократится количество проверок, увеличится число участвующих магазинов, а весь процесс переведут в «цифру»

Как сообщает пресс-служба АТОР, Китай объявил о масштабных изменениях в системе Tax Free для иностранных путешественников. Новые правила призваны сэкономить туристам время и деньги. Сократится количество проверок, увеличится число участвующих магазинов, а весь процесс переведут в «цифру».

Для путешественников это означает меньше бумажной волокиты и более быстрый возврат денег. Официальная ставка возврата составляет 11% от стоимости товара, а интерес к системе быстро растет: в 2025 году заявки на Tax Free подали 270 тыс. иностранных туристов – в четыре раза больше, чем годом ранее.

По официальным данным, в Китае уже работает до 14 тыс. пунктов, участвующих в системе возврата налога. Это в четыре раза больше, чем в 2024 году.

Главное изменение касается покупок до 10 тыс. юаней – это около 106 тыс. руб. Такие заявки больше не будут в обязательном порядке проверять на таможне. Контроль станет выборочным, что должно ускорить прохождение формальностей при выезде из страны.

Для покупок на более крупные суммы полный контроль сохранится. Поэтому чеки, формы Tax Free и сами товары лучше держать в ручной клади до прохождения таможни.

Второе важное изменение – переход на электронный документооборот. Таможня и операторы возврата будут обрабатывать заявки и счета в цифровом виде, без бумажной переписки между службами.

Кроме того, туристы смогут получать возврат непосредственно в магазинах, участвующих в системе. Для этого нужно будет предъявить паспорт и банковскую карту для предварительной авторизации.

Если турист покинет материковый Китай в течение 28 дней с даты покупки и пройдет таможенный контроль, временная блокировка на карте будет снята.

Важно: на острове Хайнань действует отдельная офшорная Duty Free-модель – товары там продаются сразу без налогов и пошлин.

Китай планирует расширять сеть магазинов Tax Free в местах, где бывает больше всего иностранных туристов. В первую очередь это туристические районы, торговые кварталы, пограничные пункты с высоким потоком путешественников и крупные выставки.

Как напрминает АТОР, сейчас у туристов есть два основных варианта оформления покупок: моментальный возврат в магазине или классический возврат в аэропорту вылета.

/TOURBUS.RU

Фото: https://www.chinatimes.com