Эксперты: «Хорошо, что это не случилось в разгар летнего сезона»

Как мы сообщали вчера, отмена рейсов авиакомпании Air Anka между Антальей и российскими регионами привела к тому, что на курортах Турции застряли тысячи российских туристов, которые не смогли вылететь в Екатеринбург, Казань, Самару, Сочи, Минеральные Воды и другие города. Сейчас туроператоры, которые работали с авиакомпанией, продлевают туристам проживание за свой счет и ищут варианты замены рейсов. Тем, кто находится в России, предлагают перенести даты вылета, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ.

Заказчики чартеров Air Anka – Anex и «Интурист» – организуют вывоз туристов самолетами других авиакомпаний.

«В свяи с корректировкой полетных программ и отменой рейсов Air Anka по ряду городов, мы прикладываем все усилия для скорейшего решения вопроса. Предлагаем людям продлить проживание на курортах за наш счет, а для тех, кто еще находится в России, перенести даты поездки или оформить возврат.

Со всеми заявками работаем точечно и подбирается наиболее выгодный для туристов вариант», – сообщила руководитель отдела по связям с общественностью Anex Виктория Худаева.

По словам директора по связам с общественностью компании «Интурист» Дарьи Домостроевой, все туристы размещены в отелях, ожидают информации о вылетах. «В ночь на 27 мая отправили людей в Россию тремя бортами. У нас сотни застрявших туристов: по каждой заявке работаем индивидуально, в каждом конкретном случае будет предложен свой вариант возврата, как это было в ситуации с конфликтом на Ближнем Востоке», – пояснила она.

Член правления Российского союза туриндустрии, генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян подчеркнул, что период ближневосточного кризиса научил рынок действовать в подобных ситуациях хладнокровно: «Важно, что туроператоры оперативно за свой счет продлевают туристам размещение. Ситуация, к сожалению, для российского выездного туризма не новая. Туристам предложат альтернативу: перебронировать тур на более поздние даты или получить возврат. Уверен, что в ближайшее время появятся дополнительные рейсы в Турцию.

Хорошо, что это случилось в начале летнего сезона, а не в августе, когда проблема могла бы быть критичной. Сейчас она не повлияет на всю полетную программу в Анталью. В страну летает немало российских и турецких авиакомпаний, поэтому угрозы направлению не видим», – уточнил Мурадян.

Эксперт добавил, что в предстоящем летнем сезоне в связи с геополитической ситуацией и санкциями вероятность корректировок расписания рейсов очень высока, и туристам нужно быть к этому готовыми.

«Гарантия стопроцентного полета в это время есть, наверное, только у авиакомпаний, которые имеют регулярный статус. И то мы видим, что проблемы с авиасообщением, «ковры» могут приводить к тому, что перевозчики будут прореживать рейсы, укрупняя и соединяя.

С этим надо смириться, так как туроператоры, как и сами туристы, не могут на это влиять», – подчеркнул эксперт.

Всего около 2,1 тыс. туристов столкнулись с отменой рейсов турецкой авиакомпании Air Anka 26–27 мая, включая пассажиров в России, ожидавших вылета в Анталью, и туристов в Турции, ожидавших вылета в Россию, сообщает сегодня РБК со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

