Росавиация: "Авиакомпания Air Anka не получит разрешения на дальнейшие полеты в Россию"

Авиаведомство утверждает, что «Дефицита провозных емкостей для перевозки граждан между Россией и Турцией нет»

Турецкому перевозчику Air Anka были выданы дополнительные временные разрешения на чартерные рейсы до 25 мая включительно, заявки на новые рейсы не удовлетворяются, так как дефицита провозных емкостей между РФ и Турцией на рынке нет, сообщае Росавиация.

"По согласованию с Минтрансом, Росавиация выдала дополнительные временные разрешения на чартерные рейсы перевозчику Air Anka до 25 мая включительно.

Решение о выдаче дополнительных временных разрешений принято в интересах туристов, несмотря на ранее согласованное с авиавластями Турции летнее расписание полетов между нашими странами", - говорится в сообщении ведомства.



В Росавиации подчеркивают, что, несмотря на отсутствие разрешений на полеты в Россию после 25 мая, перевозчик продал свои провозные емкости туроператору Anex Tour до конца октября.

"По согласованию с авиавластями Турции, заявки перевозчика на новые рейсы не удовлетворяются. Дефицита провозных емкостей для перевозки граждан между Россией и Турцией нет. Свои провозные емкости туроператору предлагали российские авиакомпании", - говорится в сообщении.



По данным ведомства, чтобы минимизировать дискомфорт туристов, Anex Tour предлагает находящимся на курортах клиентам продлить проживание за счет туроператора, а для тех, кто еще находится в России, сделать перенос дат по необходимости, на другие даты можно сделать возврат. Работа с заявками ведется точечно.

Как сообщалось ранее, Anex Tour в апреле пересадил туристов из 11 городов России с рейсов Azur air в Анталью на рейсы турецкого перевозчика Air Anka.

26 марта перевозчик начал отменять рейсы в Россию из-за того, что Росавиация не продлила разрешение на полеты.

Между тем, эксперты СМИ называют ситуацию «странной». «Изначально полетная программа у Anex планировалась в том числе и на российской авиакомпании AZUR air. И так как в марте Росавиация ограничила ей сертификат эксплуатанта, туроператорам пришлось искать замену – в том числе среди турецких партнеров, которые располагают техникой и могут летать в Россию.

Турция – одно из главных направлений для семейного отдыха россиян. В пик сезона выполняется до 1250 рейсов в неделю.

Заместить здесь иностранного перевозчика отечественным авиакомпаниям сейчас сложно, учитывая сокращение части воздушного флота», – цитируют СМИ одного из специалистов в авиационной среде.

Air Anka – одна из новейших авиакомпаний Турции, ее сертификат эксплуатанта получен 2 августа 2022 года. Парк перевозчика состоит из семи самолетов, способных выполнять дальнемагистральные рейсы.

Основная специализация компании – чартерные перевозки и аренда воздушных судов

