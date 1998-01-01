Приглашаем принять участие в 56-й серии профессиональных B2B встречах и презентациях в рамках роуд-шоу «Турбизнес» ОСЕНЬ - 2026! Даты проведения Workshop «Турбизнес»: 22 сентября Новосибирск 23 сентября Красноярск 24 сентября Иркутск 29 сентября Нижний Новгород 30 сентября Казань 1 октября Самара 2 октября Уфа 5 октября Тюмень 6 октября Челябинск 7 октября Екатеринбург 8 октября Пермь 9 октября Ижевск 14 октября Краснодар 15 октября Ростов-на -Дону 21 октября Санкт-Петербург 27 октября Минск B2B-мероприятия ВОРКШОП «ТУРБИЗНЕС» ЭТО: удобный формат роуд-шоу

бизнес-завтраки и кофе-брейки для директоров туристических агентств

презентации и мастер-классы для целевой аудитории

деловые встречи и живое общение Участники Workshop «Турбизнес»: ● туроператоры; ● объекты размещения (санатории, отели, пансионаты, дома отдыха и др.); ● ТИЦ и ассоциации туризма; ● учреждения культуры (театры, музеи, креативные пространства и пр.); ● представители транспортной инфраструктуры; ● авиакомпании. Тематика мероприятий: Страхование туристов;

Уникальные маршруты;

От России до экзотических стран;

Зимние предложения 2026-2027 г. Новый год. Рождество;

Профессиональные b2b платформы, продажа авиабилетов, ж/д билетов и отелей;

Новые тренды и направления в экскурсионных и семейных турах в будущем году;

Автобусные туры. Комбинированные туры. Оздоровительные туры. Отели и объекты размещения. СКИДКИ: - при оплате от 10 городов до 15 июля скидка – 10 % Отдел Workshop медиахолдинга «Турбизнес»: +7 (495) 363-22-77, e.archipova@tourbus.ru www.tb-workshop.ru

