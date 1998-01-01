27 мая
Роуд-шоу "Турбизнес" Осень-2026 пройдет в регионах страны с 22 сентября по 27 октября
Приглашаем принять участие в 56-й серии профессиональных B2B встречах и презентациях в рамках роуд-шоу «Турбизнес» ОСЕНЬ - 2026!

  

Даты проведения Workshop «Турбизнес»:

22 сентября Новосибирск

23 сентября Красноярск

24 сентября Иркутск

 

29 сентября Нижний Новгород

30 сентября Казань

1 октября Самара

2 октября Уфа

 

5 октября Тюмень

6 октября Челябинск

7 октября Екатеринбург

8 октября Пермь

9 октября Ижевск

 

14 октября Краснодар

15 октября Ростов-на -Дону

 

21 октября Санкт-Петербург

27 октября Минск

  

B2B-мероприятия ВОРКШОП «ТУРБИЗНЕС» ЭТО:

  • удобный формат роуд-шоу

  • бизнес-завтраки и кофе-брейки для директоров туристических агентств

  • презентации и мастер-классы для целевой аудитории

  • деловые встречи и живое общение

Участники Workshop «Турбизнес»:

● туроператоры;

● объекты размещения (санатории, отели, пансионаты, дома отдыха и др.);

● ТИЦ и ассоциации туризма;

● учреждения культуры (театры, музеи, креативные пространства и пр.);

● представители транспортной инфраструктуры;

● авиакомпании.

  

Тематика мероприятий:

  • Страхование туристов;

  • Уникальные маршруты;

  • От России до экзотических стран;

  • Зимние предложения 2026-2027 г. Новый год. Рождество;

  • Профессиональные b2b платформы, продажа авиабилетов, ж/д билетов и отелей;

  • Новые тренды и направления в экскурсионных и семейных турах в будущем году;

  • Автобусные туры. Комбинированные туры. Оздоровительные туры. Отели и объекты размещения.

СКИДКИ:

- при оплате от 10 городов до 15 июля скидка – 10 %

  

Отдел Workshop медиахолдинга «Турбизнес»:

+7 (495) 363-22-77, e.archipova@tourbus.ru

www.tb-workshop.ru


