27 мая
Турецкая авиакомпания Air Anka отменяет российские рейсы из-за отсутствия разрешения на полеты в РФ
Туроператоры срочно ищут для туристов варианты замены
Туроператоры меняют условия по турам на рейсах Air Anka из-за операционных изменений у авиакомпании. Туристов, чьи поездки затронули переносы и отмены, пересаживают на рейсы других перевозчиков или подбирают индивидуальные варианты, - сообщает сегодня пресс-служба АТОР.
ТаК. По данным туроператора Anex, перевозчик не сможет выполнить часть запланированных перелетов. На данный момент отмены затрагивают рейсы 26 и 27 мая. Согласно информации на табло аэропорта Антальи, сегодня не состоятся вылеты Air Anka в Казань, Сочи, Минеральные Воды, Екатеринбург и Уфу.
Сейчас Anex ожидает замену авиакомпании для забронированных туров. В компании уточняют, что отмена и перенос рейсов вызваны операционной необходимостью в преддверии сезона.
С заявками работают точечно и подбирают наиболее выгодный для туристов вариант.
Туристам, которые уже находятся на курортах, предлагают продлить проживание за счет туроператора. Тем, кто еще находится в России, при необходимости могут перенести даты поездки. Для более поздних дат возможен возврат.
В «Интуристе» сообщили, что в настоящий момент туроператор пересаживает туристов с рейсов Air Anka вплоть до 10 июня. Туристам будут предложены варианты с перелетами на других авиакомпаниях.
Туроператоры рекомендуют отслеживать изменения по заявкам в личном кабинете и оставаться на оперативной связи со своим турагентом.
Формальности, необходимые для совершения полетов в Россию турецкой авиакомпанией Air Anka, должны быть улажены в ближайшие дни, сообщил член правления Российского союза туриндустрии (РСТ), гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
Выступая сегодня на пресс-конференции, он напомнил, что туроператоры предложили российским туристам рейсы турецкой авиакомпании Air Anka в начале текущего сезона. И сейчас столкнулись с тем, что перевозчик не получил разрешения на полеты в Россию.
Туристы сейчас разделились на две категории. Первая — это те, кто прилетел этой авиакомпанией в Турцию и уже находятся на отдыхе. Здесь мы видим, что коллеги-туроператоры будут оперативно за свой счет продлевать размещение. Вторые – это те, чьи полёты были отменены", - рассказал г-г Мурадян.
Поэтому, скорее всего, это временные трудности и, к счастью, они случились в начале летнего сезона, а не в августе. Тогда проблема могла бы быть критичной", - добавил эксперт.
