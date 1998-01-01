Турецкая авиакомпания Air Anka отменяет российские рейсы из-за отсутствия разрешения на полеты в РФ

Туроператоры меняют условия по турам на рейсах Air Anka из-за операционных изменений у авиакомпании. Туристов, чьи поездки затронули переносы и отмены, пересаживают на рейсы других перевозчиков или подбирают индивидуальные варианты, - сообщает сегодня пресс-служба АТОР.

ТаК. По данным туроператора Anex, перевозчик не сможет выполнить часть запланированных перелетов. На данный момент отмены затрагивают рейсы 26 и 27 мая. Согласно информации на табло аэропорта Антальи, сегодня не состоятся вылеты Air Anka в Казань, Сочи, Минеральные Воды, Екатеринбург и Уфу.

Сейчас Anex ожидает замену авиакомпании для забронированных туров. В компании уточняют, что отмена и перенос рейсов вызваны операционной необходимостью в преддверии сезона.

С заявками работают точечно и подбирают наиболее выгодный для туристов вариант.

Туристам, которые уже находятся на курортах, предлагают продлить проживание за счет туроператора. Тем, кто еще находится в России, при необходимости могут перенести даты поездки. Для более поздних дат возможен возврат.

В «Интуристе» сообщили, что в настоящий момент туроператор пересаживает туристов с рейсов Air Anka вплоть до 10 июня. Туристам будут предложены варианты с перелетами на других авиакомпаниях.

Туроператоры рекомендуют отслеживать изменения по заявкам в личном кабинете и оставаться на оперативной связи со своим турагентом.

Формальности, необходимые для совершения полетов в Россию турецкой авиакомпанией Air Anka, должны быть улажены в ближайшие дни, сообщил член правления Российского союза туриндустрии (РСТ), гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

Выступая сегодня на пресс-конференции, он напомнил, что туроператоры предложили российским туристам рейсы турецкой авиакомпании Air Anka в начале текущего сезона. И сейчас столкнулись с тем, что перевозчик не получил разрешения на полеты в Россию.

"Я думаю, что все формальности, которые требуются для совершения полётов в Россию в полном объеме, перевозчик должен уладить в ближайшие дни.

Туристы сейчас разделились на две категории. Первая — это те, кто прилетел этой авиакомпанией в Турцию и уже находятся на отдыхе. Здесь мы видим, что коллеги-туроператоры будут оперативно за свой счет продлевать размещение. Вторые – это те, чьи полёты были отменены", - рассказал г-г Мурадян.



По его словам, этим туристам будет предложено перебронировать туры на более поздние даты или получить возврат средств.

"Я уверен, что в ближайшее время появятся дополнительные рейсы, чтобы не разрывать полетные цепочки. В любом случае надо сказать, что появление нового перевозчика всегда сопряжено со сложностями с разрешением полетов в нашу страну, так как они отмечаются повышенным риском. При этом, насколько мы понимаем, наши авиационные власти готовы к тому, чтобы содействовать выполнению данной программы.

Поэтому, скорее всего, это временные трудности и, к счастью, они случились в начале летнего сезона, а не в августе. Тогда проблема могла бы быть критичной", - добавил эксперт.



Г-н Мурадян отметил, что проблемы с полетами Air Anka не влияют на всю полетную программу в Анталью. Туда летает большое количество российских и турецких авиакомпаний, поэтому угрозы для направления нет.



Представитель РСТ добавил, что туристам предстоящим летом стоит быть готовыми к возможным корректировкам полетных программ туроператоров, так как "мы живем в период турбулентности". Кроме того, спрос в этом году оказался ниже ожиданий, а глубина продаж низкая, что заставляет авиакомпании перекидывать самолеты на другие города либо сокращать количество вылетов.

"Гарантия стопроцентного полёта в это время есть, наверное, только у авиакомпаний, которые имеют регулярный статус. И то мы видим, что проблемы с авиасообщением, "ковры" могут приводить к тому, что авиакомпании будут прореживать рейсы, укрупняя их, соединяя. С этим надо смириться, так как туроператоры, как и сами туристы, никак не могут на это повлиять", - подчеркнул эксперт.

