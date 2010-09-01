Туроператоры: «Эффект продления безвиза для Китая вряд ли проявится быстро»

Эксперты ждут заметного оживления продаж туров в Россию на китайском рынке ближе к 2027 году

Если Россия, как ожидается, продлит безвизовый режим для китайских туристов до конца 2027 года также, как это сделал на прошлой неделе Китай, эффект этой меры вряд ли проявится быстро.

Эксперты Российского союза туриндустрии ждут заметного оживления продаж туров в Россию на китайском рынке ближе к 2027 году, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ.

«В долгосрочной перспективе это несомненно очень хорошая новость. Ждать скачка самостоятельного туризма вряд ли стоит, все-таки барьер языковой вполне ощутимый, а для групповых поездок продление безвиза станет важным стимулом. Думаю, в приграничных районах уже в полной мере почувствовали его преимущества, там нет проблем с логистикой, подавляющий безвизовый поток идет сейчас именно туда.

В Центральной России мы можем рассчитывать на эффект в перспективе», – сказала соруководитель комитета РСТ по въездному туризму, генеральный директор компании «Тари-Тур» Марина Левченко.

«Это позитивная информация для рынка. Продление безвиза позволит нашим партнерам – отправляющим китайским компаниям – разрабатывать долгосрочную стратегию по продажам туров в Россию, в том числе в сочетании с другими странами.

Но основной эффект мы увидим в продажах ближе к 2027 году. Благодаря отмене виз организованный сегмент въездного туризма с начала года вырос на 30%. Думаю, динамика сохранится», – говорит соруководитель комитета РСТ по въездному туризму, заместитель генерального директора компании «Интурист» Александр Мусихин.

По словам г-жи Левченко, сейчас в компании работают над заявками на текущий сезон.

«Май – не показатель для китайского направления, традиционно оно оживляется с середины июня, тогда у китайцев начинается время отпусков. Заявки есть, но какой конкретно объем будет реализован, сказать пока трудно.

Сейчас на въездной поток влияют два основных фактора – укрепившийся рубль, из-за чего туры в Россию уже подорожали на 30%, а также политическая нестабильность в мире, которая тормозит спрос на дальние поездки. Плюс закрытия наших аэропортов», – заметила она.

Г-н Мусихин согласен с коллегой: «Помимо виз существуют и другие составляющие тура, например, авиабилеты, которые в последнее время существенно дорожают и значительным образом влияют на турпотоки».

По данным Погранслужбы РФ, число турпоездок из Китая в Россию в первом квартале увеличилось на 44,4% – до 154.210. Это хороший показатель, но он ниже прогнозов, говорят эксперты РСТ.

По словам председателя наблюдательного совета цифрового сервиса для иностранных туристов Visit Russia Алексея Цыганова, для наращивания въездного турпотока необходимо предлагать конкурентную стоимость туров, сделать более комфортным доступ к банковским сервисам, услугам связи и интернету.

«Учитывая высокую конкуренцию за туристов на международном рынке и огромный оборот денежных средств в этом секторе, необходимо более активное продвижение России как туристического направления, особенно ориентируясь на конечного потребителя, так как отложенный спрос на поездки в нашу страну остается высоким», – полагает эксперт.

