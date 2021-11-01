Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
S7 Airlines увеличивает число рейсов в Анталью из Москвы до 9 в неделю/ «Аврора» свяжет Южно-Сахалинск с Шанхаем/ Аzur air выполнила первый рейс из Минеральных Вод в Нячанг


S7 Airlines увеличивает число рейсов в Анталью из Москвы до 9 в неделю

S7 Airlines увеличивает число рейсов в Анталью из Москвы и Новосибирска до 9 в неделю, сообщает пресс-служба перевозчика.

Согласно расписанию, с 26 мая 2026 года общее число рейсов между Москвой и Антальей выросло до девяти в неделю. По вторникам и четвергам теперь совершается по два утренних вылета.

Время в пути составляет 5 часов 10 минут. Вылет из Домодедово в 11:10, прилёт в Анталью в 16:20.

С 29 июня также увеличивается число рейсов из Новосибирска — с четырех до семи в неделю. Улететь на турецкий курорт из Толмачево можно будет ежедневно: вылет по субботам в 10:20, в остальные дни недели - в 10:30. Время в пути — 6 часов 35 минут.

 

«Аврора» свяжет Южно-Сахалинск с Шанхаем

Авиакомпания "Аврора" со 2 июля начнет выполнять регулярные прямые рейсы между Южно-Сахалинском и Шанхаем, одним из крупнейших городов мира, сообщает пресс-служба авиакомпании.

"В летнем расписании полеты из Южно-Сахалинска в Шанхай будут выполняться со 2 июля 2026 года один раз в неделю. Полеты будут осуществляться на самолете А319. Время в пути в одну сторону составит 4 часа 20 минут", - говорится в сообщении.

Согласно расписанию, вылет из Южно-Сахалинска по четвергам в 23:55, прибытие в Шанхай в 01:15 по пятницам. Обратный рейс по пятницам в 02:15, прибытие в Южно-Сахалинск в 09:15 (везде указано местное время).
Международный аэропорт Шанхая является одним из крупнейших авиационных хабов Юго-Восточной Азии, что позволяет планировать дальнейшее путешествие в Южную Корею, Японию и по всему миру.

"Авиакомпания "Аврора" в настоящее время выполняет полеты в Китай из Владивостока, Хабаровска и Южно-Сахалинска. Рейс в Шанхай из Южно-Сахалинска станет девятым маршрутом на китайском направлении", - отмечает пресс-служба.
Международные рейсы из Южно-Сахалинска в настоящее время осуществляются в китайские города Харбин (возобновлены летом 2023 года после трехлетнего перерыва) и Пекин (с лета 2024 года).

 

Аzur air выполнила первый рейс из Минеральных Вод в Нячанг

Авиакомпания Azur air выполнила первый прямой рейс из Минеральных Вод в Нячанг (аэропорт Камрань), сообщает пресс-служба перевозчика в понедельник.

Отмечается, что рейс отправился 23 мая со стопроцентной загрузкой.

"Полёты выполняются на самолетах Boeing 767, рассчитанных на 336 кресел в салоне экономического класса.

Рейсы запланированы с частотой один раз в 12 дней", - говорится в сообщении.

