27 мая
Горячие авиановости
S7 Airlines увеличивает число рейсов в Анталью из Москвы до 9 в неделю/ «Аврора» свяжет Южно-Сахалинск с Шанхаем/ Аzur air выполнила первый рейс из Минеральных Вод в Нячанг
S7 Airlines увеличивает число рейсов в Анталью из Москвы до 9 в неделю
S7 Airlines увеличивает число рейсов в Анталью из Москвы и Новосибирска до 9 в неделю, сообщает пресс-служба перевозчика.
Согласно расписанию, с 26 мая 2026 года общее число рейсов между Москвой и Антальей выросло до девяти в неделю. По вторникам и четвергам теперь совершается по два утренних вылета.
Время в пути составляет 5 часов 10 минут. Вылет из Домодедово в 11:10, прилёт в Анталью в 16:20.
«Аврора» свяжет Южно-Сахалинск с Шанхаем
Авиакомпания "Аврора" со 2 июля начнет выполнять регулярные прямые рейсы между Южно-Сахалинском и Шанхаем, одним из крупнейших городов мира, сообщает пресс-служба авиакомпании.
"В летнем расписании полеты из Южно-Сахалинска в Шанхай будут выполняться со 2 июля 2026 года один раз в неделю. Полеты будут осуществляться на самолете А319. Время в пути в одну сторону составит 4 часа 20 минут", - говорится в сообщении.
Аzur air выполнила первый рейс из Минеральных Вод в Нячанг
Авиакомпания Azur air выполнила первый прямой рейс из Минеральных Вод в Нячанг (аэропорт Камрань), сообщает пресс-служба перевозчика в понедельник.
Отмечается, что рейс отправился 23 мая со стопроцентной загрузкой.
"Полёты выполняются на самолетах Boeing 767, рассчитанных на 336 кресел в салоне экономического класса.
Рейсы запланированы с частотой один раз в 12 дней", - говорится в сообщении.
/TOURBUS.RU
© 1998 — 2026 «Турбизнес»
