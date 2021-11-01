Новости Горячие авиановости S7 Airlines увеличивает число рейсов в Анталью из Москвы до 9 в неделю/ «Аврора» свяжет Южно-Сахалинск с Шанхаем/ Аzur air выполнила первый рейс из Минеральных Вод в Нячанг

S7 Airlines увеличивает число рейсов в Анталью из Москвы до 9 в неделю S7 Airlines увеличивает число рейсов в Анталью из Москвы и Новосибирска до 9 в неделю, сообщает пресс-служба перевозчика. Согласно расписанию, с 26 мая 2026 года общее число рейсов между Москвой и Антальей выросло до девяти в неделю. По вторникам и четвергам теперь совершается по два утренних вылета. Время в пути составляет 5 часов 10 минут. Вылет из Домодедово в 11:10, прилёт в Анталью в 16:20.



С 29 июня также увеличивается число рейсов из Новосибирска — с четырех до семи в неделю. Улететь на турецкий курорт из Толмачево можно будет ежедневно: вылет по субботам в 10:20, в остальные дни недели - в 10:30. Время в пути — 6 часов 35 минут. «Аврора» свяжет Южно-Сахалинск с Шанхаем Авиакомпания "Аврора" со 2 июля начнет выполнять регулярные прямые рейсы между Южно-Сахалинском и Шанхаем, одним из крупнейших городов мира, сообщает пресс-служба авиакомпании. "В летнем расписании полеты из Южно-Сахалинска в Шанхай будут выполняться со 2 июля 2026 года один раз в неделю. Полеты будут осуществляться на самолете А319. Время в пути в одну сторону составит 4 часа 20 минут", - говорится в сообщении.



Согласно расписанию, вылет из Южно-Сахалинска по четвергам в 23:55, прибытие в Шанхай в 01:15 по пятницам. Обратный рейс по пятницам в 02:15, прибытие в Южно-Сахалинск в 09:15 (везде указано местное время).

Международный аэропорт Шанхая является одним из крупнейших авиационных хабов Юго-Восточной Азии, что позволяет планировать дальнейшее путешествие в Южную Корею, Японию и по всему миру.



"Авиакомпания "Аврора" в настоящее время выполняет полеты в Китай из Владивостока, Хабаровска и Южно-Сахалинска. Рейс в Шанхай из Южно-Сахалинска станет девятым маршрутом на китайском направлении", - отмечает пресс-служба.

Международные рейсы из Южно-Сахалинска в настоящее время осуществляются в китайские города Харбин (возобновлены летом 2023 года после трехлетнего перерыва) и Пекин (с лета 2024 года). Аzur air выполнила первый рейс из Минеральных Вод в Нячанг Авиакомпания Azur air выполнила первый прямой рейс из Минеральных Вод в Нячанг (аэропорт Камрань), сообщает пресс-служба перевозчика в понедельник. Отмечается, что рейс отправился 23 мая со стопроцентной загрузкой. "Полёты выполняются на самолетах Boeing 767, рассчитанных на 336 кресел в салоне экономического класса. Рейсы запланированы с частотой один раз в 12 дней", - говорится в сообщении. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 По тексту:



Подписка