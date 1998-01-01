Travel IT WorkShop 2026: технологии, которые открывают новые возможности для турбизнеса

4 июня в Москве обсудят технологии, которые помогают турагентствам, туроператорам и поставщикам продавать больше и работать эффективнее

4 июня 2026 года в Москве, в отеле Palmira Business Club, состоится XVI выставка-конференция Travel IT WorkShop 2026 — профессиональное событие для представителей турбизнеса, которые хотят понимать, какие технологии уже сегодня меняют рынок и как использовать их для роста.

Участие для специалистов туристической отрасли традиционно бесплатное.

В этом году фокус TITW — на практических решениях для турагентств, туроператоров, TMC, отелей и технологических компаний: как быстрее обрабатывать заявки, эффективнее работать с клиентом, выстраивать новые каналы продаж, использовать ИИ, автоматизацию, финтех и цифровые сервисы для развития бизнеса.

На площадке TITW участники обсудят ключевые направления, которые формируют новую технологическую повестку туризма:

Что туристы покупают через агентства — и как на этом заработать больше?

Исследование показывает реальное поведение клиентов, роль турагентств в продажах, рост агентского сегмента и то, какие инструменты помогают зарабатывать больше

Дорожная карта развития технологий в туристическом бизнесе

Какие решения действительно нужны рынку, какие сервисы помогают компаниям расти уже сейчас и в каких направлениях будет развиваться TravelTech в 2026 году.

Искусственный интеллект и автоматизация

Практические сценарии применения ИИ: от анализа спроса и персонализации предложений до автоматизации клиентского пути, маркетинга и внутренних процессов.

Новые каналы коммуникации и дистрибуции

Как туркомпаниям выстраивать прямые связи с поставщиками, работать с контентом, быстрее получать актуальные предложения и формировать более удобный путь клиента.

Эволюция систем бронирования и B2B-платформ

Как современные технологические решения помогают турагентствам и туроператорам объединять поиск, бронирование, оплату, дополнительные услуги и аналитику в едином рабочем контуре.

Финансовые технологии и дополнительные сервисы

Платёжные решения, eSIM, страхование, трансферы, отельный контент и другие сервисы, которые помогают туркомпаниям создавать дополнительную ценность для клиента и новые источники дохода.

Правовые и операционные вопросы

Защита персональных данных, изменения в бухгалтерии, ЭДО, автоматизация отчётности и другие темы, которые напрямую влияют на устойчивость и эффективность работы турбизнеса.

Официальные партнеры: Мой Агент, PAC GROUP, Плати по миру.

Дата: 4 июня 2026 года

Место: Palmira Business Club, Москва

Участие: бесплатно для специалистов турбизнеса

Формат: выставка-конференция, мастер-классы, нетворкинг