26 мая
Travel IT WorkShop 2026: технологии, которые открывают новые возможности для турбизнеса
4 июня в Москве обсудят технологии, которые помогают турагентствам, туроператорам и поставщикам продавать больше и работать эффективнее
4 июня 2026 года в Москве, в отеле Palmira Business Club, состоится XVI выставка-конференция Travel IT WorkShop 2026 — профессиональное событие для представителей турбизнеса, которые хотят понимать, какие технологии уже сегодня меняют рынок и как использовать их для роста.
Участие для специалистов туристической отрасли традиционно бесплатное.
В этом году фокус TITW — на практических решениях для турагентств, туроператоров, TMC, отелей и технологических компаний: как быстрее обрабатывать заявки, эффективнее работать с клиентом, выстраивать новые каналы продаж, использовать ИИ, автоматизацию, финтех и цифровые сервисы для развития бизнеса.
В центре программы:
На площадке TITW участники обсудят ключевые направления, которые формируют новую технологическую повестку туризма:
Что туристы покупают через агентства — и как на этом заработать больше?
Исследование показывает реальное поведение клиентов, роль турагентств в продажах, рост агентского сегмента и то, какие инструменты помогают зарабатывать больше
Дорожная карта развития технологий в туристическом бизнесе
Искусственный интеллект и автоматизация
Новые каналы коммуникации и дистрибуции
Эволюция систем бронирования и B2B-платформ
Финансовые технологии и дополнительные сервисы
Правовые и операционные вопросы
Официальные партнеры: Мой Агент, PAC GROUP, Плати по миру.
Дата: 4 июня 2026 года
