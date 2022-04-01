Центральная Россия «закрывает небо» для малой авиации

Под ограничения попадают в первую очередь экскурсионные полеты на вертолетах и небольших самолетах

С начала июня 2026 года над всей Центральной Россией, включая Москву и Подмосковье, могут закрыть небо для частной малой авиации. Об этом предупредили в общественной организации пилотов. Туроператоры говорят, что экскурсионные полеты над столицей иногда интересовали состоятельных туристов, особенно иностранных.

Запрет действует на высотах до 5100 метров.

на вертолетах и маленьких самолетах: обзорные туры, перелеты на бизнес-джетах по заказу.

Это следует из публикации, размещенной в официальном Telegram-канале АОПА (Ассоциации владельцев воздушных судов и пилотов).

Как сообщает сегодня АТОР, тем, кто планировал полетать над Центральной Россией ради красивых видов, по всей видимости, придется искать другие варианты.

В столичном регионе услуги вертолетных и авиационных экскурсий оказывали несколько компаний. Если над столицей летать и так было нельзя, то в Подмосковье они были довольно популярны.

Там и в сопредельных областях работают небольшие аэродромы, где можно прыгать с парашютом или наблюдать за конкурсами профессионального мастерства авиаторов. Туда приезжали и с туристическими целями.

Эксперты, близко знакомые с ситуацией, полагают, что запрет в скором времени может распространиться и на другие регионы.

«Не исключено, что практика ограничений московского региона будет распространяться и на другие. Ситуация с полетами легкой авиации в зоне, где есть противодействие атакам на беспилотники, обсуждается уже как минимум два года.

А в Санкт-Петербурге, например, полеты туристического назначения, прогулочные, выполняются даже над городской агломерацией. Они тоже могут быть ограничены», – считает эксперт RunAvia Андрей Патраков.

«До пандемии основными заказчиками вертолетных прогулок и прыжков с парашютом были туристы с европейских рынков. В настоящий момент запросы на авиаэкскурсии приходят с рынка Гонконга от туристов с высоким средним чеком и запросами на премиальное обслуживание», – пояснили в «Интуристе».

В компании «Невские Сезоны» подтвердили, что услугой туристы действительно интересовались, но и ее отсутствие не станет «большой проблемой» для бизнеса.

Председатель правления Ассоциации малых авиационных предприятий Сергей Детенышев напоминает, что пока информация распространяется только АОПА и в настоящее время выглядит противоречиво, поскольку из запрета есть ряд исключений (авиаработы, санавиация). Каков будет итог – покажет NOTAM – официальный документ, которым вводятся ограничения.

По сообщениям ряда источников, его появления ожидают в ближайшее время.

Важно, что обычные пассажирские рейсы (регулярные и чартерные, которые летают в крупные аэропорты) под действие ограничения не попадают, - заключают эксперты АТОР.

