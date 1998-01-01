Эксперты: Последние ДТП в Турции, в которых пострадали россияне, не повлияют на спрос

По мнению экспертов, произошедшие в Турции два ДТП с участием российских туристов не связаны с системным снижением уровня безопасности в стране

Как мы сообщали вчера, 23 и 25 мая в турецкой провинции Арталья произошли два ДТП с участием российских туристов. Все россияне, пострадавшие в аварии в минувшую субботу, уже выписаны из больницы.

Тяжело пострадавших россиян в результате ДТП в понедельник также нет.

Трем туристам были проведенв операции.

Произошедшие в Турции два ДТП с участием российских туристов за последние три дня не связаны с системным снижением уровня безопасности в стране, на фоне большого объема перевозок подобные инциденты случаются, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии, которую цитирует «Интерфакс».

"Безусловно, любые ДТП с туристами вызывают повышенное внимание — особенно когда сообщения приходят с небольшим интервалом.

Но на данном этапе я бы не стал связывать два происшествия за три дня с каким-то системным снижением уровня безопасности в Турции.

Страна остается одним из самых массовых и хорошо организованных зарубежных направлений для российских туристов, и подавляющее большинство поездок проходит без инцидентов.

На фоне такого объема перевозок отдельные ДТП, к сожалению, периодически происходят в любой стране", - пояснил руководитель пресс-службы объединения Артур Абдюханов.

В РСТ также не ожидают снижения спроса на направление из-за двух ДТП.

"Практика показывает, что единичные происшествия, даже получающие широкий резонанс, как правило, не оказывают долгосрочного влияния на продажи, если речь не идет о системной проблеме или официальном изменении рекомендаций по поездкам", - уточнил Абдюханов.

Эксперт добавил, что такие случаи должны стать поводом еще раз обратить внимание на соблюдение стандартов перевозки и контроль качества экскурсионного и трансферного транспорта.

Как напоминает генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян, которого сегодня цитирует RTN, организованные туристы застрахованы на 100%.

«Главное, что все живы. И в обоих дорожно-транспортных происшествиях речь шла об организованных туристах: все отдыхали в Турции через туроператоров, а значит были застрахованы. Оба случая признаны страховыми, соответственно люди получили бесплатное лечение.

К сожалению, около 80% самостоятельных российских путешественников не страхуют свои поездки, в то время как организованные туристы застрахованы на 100%, причем обычно на 50-60 тыс. евро в зависимости от страховой компании», – пояснил г-н Мкртчян.

Эксперт напомнил, что аварии с участием туристических автобусов происходят ежегодно, в том числе и в Турции, в этом нет ничего исключительного: «Возможно, просто в начале сезона водители потеряли навык, но быстро его восстановят.

На спрос эти происшествия, по моему прогнозу, не повлияют».

