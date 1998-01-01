Лето в столице: «Театральный бульвар», «Времена и эпохи» и «Наука и мороженое"

Третий сезон масштабного событийного проекта «Лето в Москве» стартует в столице

30 мая стартует третий сезон масштабного событийного проекта «Лето в Москве».Основная тема нового сезона — «Время быть вместе». Под этим девизом пройдут культурные, благотворительные, познавательные и спортивные мероприятия, посвященные истории, культуре и традициям народов России, расширяющие границы туристической привлекательности столицы. Сезонные московские проекты все больше становятся важным фактором развития тематического туризма и экономики города.

Так, в 2025-м году, участниками проекта стали почти 60 млн. человек, которые посетили более 400 площадок с 1 июня по 14 сентября, - сообщает наш специальный корреспондент.

На этот раз организаторы рассчитывают на еще больший размах, - так, в этом году «Лето в Москве» охватит более 500 площадок во всех районах столицы.

Среди основных точек притяжения: Манежная площадь и площадь Революции, ВДНХ, Парк Горького, музей-заповедник «Коломенское», кинопарк «Москино» и мн. др.

А в числе самых ярких событий: Международный открытый фестиваль «Театральный бульвар», который состоится с 30 мая по 30 августа на бульварах и открытых площадках столицы, Московский джазовый фестиваль - с 8 по 14 июня, IV Московский летний музыкальный фестиваль «Зарядье», в программе которого симфонические концерты, премьеры и дебюты классических и современных произведений.

Масштабный исторический фестиваль «Времена и эпохи» предложит москвичам и гостям столицы реконструкции сражений и других событий от Средневековья до начала Первой мировой войны, а также занятия по аутентичным ремёслам и выставки, а Фестиваль национального гостеприимства «Дружба народов» продемонстрирует многообразие культур жителей России и стран СНГ. В «Лужниках» пройдет «День московского спорта», а в акватории Москвы-реки организуют соревнования самодельных летательных аппаратов «Летфест».

На ВДНХ в первые выходные июня пройдёт фестиваль «Наука и мороженое», а дальше ожидаются праздник искусств «Вдохновение» и автофестиваль «ПроДвижение». Событийный календарь включит программы, посвященные праздникам, таким как День защиты детей, День России, День молодежи и День семьи, любви и верности.

Председатель столичного Комитета по туризму Евгений Козлов комментирует, что «Лето в Москве» — это пример успешного сотрудничества города и предпринимателей, которое делает зимний сезон не только ярким и праздничным, но и экономически значимым для столицы. Гостей фестиваля ждут гастрономические, спортивные, туристические, культурные и благотворительные мероприятия, уличные маркеты и специальные предложения от столичных предпринимателей.

Ежегодно частью городского проекта «Лето в Москве» является специальный проект «Сделано в Москве», на котором предприниматели смогут представить свои бренды на площадках.

В рамках проекта на главных улицах столицы «вырастают» огромные арт-павильоны, которые привлекают горожан и многочисленных туристов, уникальными товарами и сувенирами, произведенными в Москве.

При этом, это не просто торговые точки, а яркие фотозоны и атмосферные пространства, привлекающие туристов, где московские бренды стабильно получают высокий трафик посетителей и повышают узнаваемость».

