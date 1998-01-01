26 мая
Футболист сборной России отсудил у "Аэрофлота" 6,8 млн рублей за потерянные авиабилеты
Данила Круговой и четыре его родственника вынуждены были дважды купить авиабилеты на Мальдивы стоимостью несколько млн рублей
Кировский районный суд Санкт-Петербурга обязал авиакомпанию "Аэрофлот" выплатить более 6,8 млн рублей футболисту ЦСКА и сборной России Данилу Круговому (на фото) и четырем его родственникам, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.
"Кировский районный суд нашего города рассмотрел иск Данилы Кругового и иных лиц к ПАО "Аэрофлот". Суд взыскал с ответчика в пользу истцов убытки, неустойки, штрафы и компенсацию морального вреда. Всего на сумму 6 806 853 рубля", - говорится в сообщении, которое цитирует «Интерфакс».
Стоимость авиабилетов составила 2 934 588 рублей. Согласно маршрутной квитанции, вылет был запланирован на 10 декабря 2024 года в 22:05.
Перед посадкой на борт воздушного судна сотрудники авиакомпании сообщили, что у одного из пассажиров - несовершеннолетней А. отсутствует заграничный паспорт для въезда в Мальдивскую республику.
На этом основании пассажирам было отказано в допуске на борт воздушного судна", - рассказала руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга.
В результате бездействия сотрудников авиакомпании пассажиры были лишены возможности обмена авиабилетов, и им пришлось купить новые с вылетом на следующий день стоимостью 2 258 873 рубля", - подчеркнула г-жа Лебедева.
/TOURBUS.RU
Фото: Пресс-служба ФК "Зенит"
