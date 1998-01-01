Футболист сборной России отсудил у "Аэрофлота" 6,8 млн рублей за потерянные авиабилеты

Данила Круговой и четыре его родственника вынуждены были дважды купить авиабилеты на Мальдивы стоимостью несколько млн рублей

Кировский районный суд Санкт-Петербурга обязал авиакомпанию "Аэрофлот" выплатить более 6,8 млн рублей футболисту ЦСКА и сборной России Данилу Круговому (на фото) и четырем его родственникам, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

"Кировский районный суд нашего города рассмотрел иск Данилы Кругового и иных лиц к ПАО "Аэрофлот". Суд взыскал с ответчика в пользу истцов убытки, неустойки, штрафы и компенсацию морального вреда. Всего на сумму 6 806 853 рубля", - говорится в сообщении, которое цитирует «Интерфакс».



Как отметила г-жа Лебедева, 12 октября 2024 года между истцами и ответчиком был заключен договор воздушной перевозки, по условиям которого перевозчик обязался за плату перевезти пассажиров по маршруту Москва-Мале-Москва.

Стоимость авиабилетов составила 2 934 588 рублей. Согласно маршрутной квитанции, вылет был запланирован на 10 декабря 2024 года в 22:05.



"В день отправления пассажиры прибыли в “Шереметьево” за три часа до запланированного вылета и прошли процедуру регистрации и оформления билетов, а в последующем зону предполетного досмотра.

Перед посадкой на борт воздушного судна сотрудники авиакомпании сообщили, что у одного из пассажиров - несовершеннолетней А. отсутствует заграничный паспорт для въезда в Мальдивскую республику.

На этом основании пассажирам было отказано в допуске на борт воздушного судна", - рассказала руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга.



Между тем, при прохождении процедуры регистрации пассажиров и оформления посадочных талонов каких-либо нарушений выявлено не было.

"Истцы приобрели билеты по тарифу "Бизнес базовый", который предполагает возможность обмена билетов до окончания регистрации на рейс, которая завершается за 40 минут.

В результате бездействия сотрудников авиакомпании пассажиры были лишены возможности обмена авиабилетов, и им пришлось купить новые с вылетом на следующий день стоимостью 2 258 873 рубля", - подчеркнула г-жа Лебедева.



Отмечается, что если бы при регистрации пассажиров, которая состоялась за 2.5-3 часа до отправки воздушного судна, представитель авиакомпании надлежащим образом произвел регистрацию и проверил наличие у них необходимых документов, они могли бы произвести замену авиабилетов на другую дату.

