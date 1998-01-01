25 мая
Мэр Анапы: Купальный сезон на курорте откроется первого июня

Эксперты ожидают, что после сегодняшнего официального объявления о начале сезона продажи туров на курорт могут вырасти на 40%


 

Купальный сезон начнется в Анапе 1 июня и продлится до 30 сентября, сейчас ведутся подготовительные работы на пляжах курорта, сообщила сегодня мэр города-курорта Светлана Маслова.

 

"Сегодня подписала постановление, в котором установлены сроки купального сезона-2026 на водных объектах общего пользования на территории Анапы. Официально купальный сезон стартует 1 июня и продлится до 30 сентября. Подготовительные работы уже идут: на галечных пляжах и 1 километре песчаных, которые ранее были выведены из зоны ЧС, идет установка инфраструктуры", - написала она в соцсетях.

Как отметила г-жа Маслова, продолжается отсыпка остальной пляжной территории чистым песком.
"В ближайшее время начнутся работы по боронованию и последующему просеиванию песка на отсыпанных участках береговой линии, после чего будет установлена пляжная инфраструктура", - уточнила она.

Как сообщил ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, участки пляжей в Анапе начали засыпать чистым песком из ближайших карьеров, толщина слоя составит не менее 50 см.

Туроператоры ждут всплеска продаж туров в Анапу на 40% неделя к неделе после сообщения об открытии пляжей курорта с 1 июня, половина запланированного на сезон объема уже распродана, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России по внутреннему туризму Сергей Ромашкин, которого цитирует сегодня «Интерфакс»

 

После официального объявление об открытии пляжей Анапы с 1 июня продажи туров на курорт могут вырасти примерно на 40% неделя к неделе. Туристы и турбизнес давно ждали этой новости. 

Спрос на летний отдых в Анапе в организованном сегменте и до этого уже шел вверх: в среднем по рынку – на 30–35% год к году, а у некоторых компаний – кратно к низкой базе прошлого года", - сказал он журналистам.

По словам г-на Ромашкина, более половины запланированного объема на курорт уже продано.
Эксперт прогнозирует, что Анапа в 2026 году примет 3,8-4 млн туристов. В успешном 2024 году курорт принял 5,5 млн туристов, а в 2025 году – только 3 млн. Полное восстановление турпотока в ассоциации прогнозируют в 2027 году.
