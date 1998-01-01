Аудитория российских санаториев стремительно молодеет

Запрос молодых туристов приводит к преобразованию всего современного санаторного пространства

Как сообщает наш специальный корреспондент, в первом квартале 2026 года санаторно-курортная отрасль России продемонстрировала уверенный рост: общее число отдыхающих превысило 1,5 млн, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом, отечественные курорты переживают настоящую молодежную революцию: в последнее время молодежь стала более осознанной в вопросах здоровья и качества жизни.

Так, весной 2026 года количество бронирований санаториев и пансионатов среди представителей поколения «Зет» выросло на 15,5%, а доля отдыхающих в возрасте 30–45 лет составила 36% от общего числа гостей.

Спрос рождает предложение и запрос молодой аудитории на современный, технологичный и быстрый формат размещения приводит к преобразованию всего современного санаторного пространства. Ранее, в основном, «заточенные» на лечение и восстановление пожилых людей, учреждения, стали предлагать не только комплексные программы восстановления здоровья, после болезней, операций и травм, но и различные wellness- процедуры для реабилитации или для профилактики заболеваний.

Согласно исследованию, главные мотивы молодого поколения - целенаправленное оздоровление (53%) и специализированное лечение (29%) Помимо лечения недугов, многих привлекает в санаториях четкое расписание процедур и правильное питание, и, конечно, возможность побыть в тихом уединенном месте, но не очень далеко от места работы или учебы, - в формате, совместимом с интенсивной жизнью.

Отсюда - популярность программ выходного дня, где можно замедлиться, выдохнуть и восстановить силы. В целом, средняя продолжительность отдыха составляет от 4 до 7 дней.

Например, в загородном этнографическом парке-музее ЭТНОМИР, расположенном недалеко от Москвы, в Калужской области, открыт центр физического, ментального, эмоционального и нравственного здоровья «Океан смыслов». Сюда можно просто приехать на реабилитационные и восстановительные процедуры, а при желании, выбрать программы с проживанием на живописной территории.

По словам сотрудников, цель центра - не просто физическое восстановление отдельных функций организма, а создание общего устойчивого баланса, улучшение самочувствия, снижение нагрузки и возвращение ресурса. Эксперты отмечают, что современная молодёжь — особая социальная группа, которая особенно остро сталкивается с новыми эмоциональными и психологическими трудностями.

Многие миллениалы — те, кому сегодня между 30 и 40 — переживают синдром хронического стресса и переутомления и нуждаются не только в восстановлении функций опорно-двигательного аппарата, но и в особой психологической поддержке. И не случайно, что большой популярностью начинают пользоваться совершенно новые процедуры, такие как: иммерсионная ванна «Посейдон», - своеобразный сухой флоатинг, изначально разработанный для восстановления космонавтов после полётов.

Когда ты лежишь в «невесомости», в тёплой мембране, над головой проекция звёздного неба, а фоном идет спокойная музыка, - мозг отключается от всех проблем, приводя в порядок чувства и мысли.

Также, в новом популярном « оздоровительном меню»: кислородная барокамера, которая приравнивается к 12 часовой прогулке в горах, водородная капсула, работающая как антиоксидант, галотерапия — метод лечения с использованием воздуха, насыщенного частицами соли, кедровая фитобочка с тёплым фитопаром и прессотерапия, улучшающая лимфоотток…

Востребованы и групповые медитации с мастерами духовных практик с гонгом и поющими чашами, позволяющими глубже погрузиться в процесс восстановления, лечебные гимнастики, в том числе, на основе славянской системы «Здрава» и восточных единоборств и мн. др.

В настоящее время лидером по количеству отдыхающих остаются санатории Краснодарского края, принявшие в первом квартале 2026 года - 251 тысячу человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года турпоток в регионе вырос на 6%.

На втором месте - Ставропольский край (169 тыс.) Третью строчку занимают санатории Республики Крым, чей показатель увеличился на 7% по сравнению с прошлым годом (107 тыс.)

Санатории Московской области занимают четвертое место с показателем 106 тыс. отдыхающих.

