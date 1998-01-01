|
|
туристический бизнес
для профессионалов
|
25 мая
Эксперты: Вместо круизов по Персидскому заливу наши туристы выбирают выбирать маршруты по Юго-Восточной Азии
Летний топ возглавляют безвизовые круизы по Средиземному морю и Азия - прежде всего, круизы из Шанхая
Российские туристы вместо круизов по Персидскому заливу, отмененных круизными компаниями из-за ближневосточного конфликта, начали чаще выбирать маршруты по Юго-Восточной Азии, где также не нужны визы, сообщили эксперты круизного рынка, опрос которых публикуют «Интерфакс» и RTR.
Как напомнил руководитель департамента круизов туроператора PAC Group Михаил Фельдман, зимой Персидский залив – традиционно направление номер один для россиян благодаря обширной перевозке и безвизовому режиму.
Средиземное море к лету традиционно выходит на первое место, особой популярностью пользуются безвизовые круизы по Восточному Средиземноморью из Стамбула, Измира, быстро растет и Западное Средиземноморье – с выходом из Рима, Барселоны, здесь традиционно не только самые насыщенные программы, но их очень много, выбор огромный.
Раньше людей сильно сдерживал фактор перевозки, сейчас это отходит на второй план", - цитирует его btb-издание RTN.
Популярны и круизы по Нилу, черноморские круизы на "Астории Гранде".
Часть круизных компаний отменили круизы по Персидскому заливу на следующий зимний сезон.
Также эксперты круизного рынка сообщили, что зарубежные компании, организующие морские круизы, не стали ужесточать меры безопасности на своих лайнерах после вспышки хантавируса на судне MS Hondus, инцидент также не повлек за собой снижения спроса,.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2026 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|