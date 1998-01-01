Эксперты: Вместо круизов по Персидскому заливу наши туристы выбирают выбирать маршруты по Юго-Восточной Азии

Летний топ возглавляют безвизовые круизы по Средиземному морю и Азия - прежде всего, круизы из Шанхая

Российские туристы вместо круизов по Персидскому заливу, отмененных круизными компаниями из-за ближневосточного конфликта, начали чаще выбирать маршруты по Юго-Восточной Азии, где также не нужны визы, сообщили эксперты круизного рынка, опрос которых публикуют «Интерфакс» и RTR.

Как напомнил руководитель департамента круизов туроператора PAC Group Михаил Фельдман, зимой Персидский залив – традиционно направление номер один для россиян благодаря обширной перевозке и безвизовому режиму.



"Сейчас спрос смещается на другие безвизовые направления, прежде всего, Юго-Восточную Азию, хотя это дальше и дороже. Мы видим по Азии кратный рост. Остальные направления прирастают более естественными темпами (+20-30%).

Средиземное море к лету традиционно выходит на первое место, особой популярностью пользуются безвизовые круизы по Восточному Средиземноморью из Стамбула, Измира, быстро растет и Западное Средиземноморье – с выходом из Рима, Барселоны, здесь традиционно не только самые насыщенные программы, но их очень много, выбор огромный.

Раньше людей сильно сдерживал фактор перевозки, сейчас это отходит на второй план", - цитирует его btb-издание RTN.



Генеральный директор круизного центра "Инфофлот" Андрей Михайловский сообщил, что туристы осторожно, но бронируют круизы в Персидском заливе на следующую зиму.

"Зимние круизы в Персидском заливе на 2026-2027 год в продаже есть и туристы, хотя довольно осторожно, продолжают их бронировать. Частично спрос перераспределился на Юго-Восточную Азию благодаря большому количеству прямой перевозки и безвизовому режиму – все это отчасти компенсирует выпадение круизов по Персидскому заливу и дает людям возможность отдыха в теплых краях зимой", - сказал он.



По словам г-на Михайловского, летний топ самых востребованных круизных направлений в "Инфофлоте" возглавляют безвизовые круизы по Средиземному морю, на втором месте – Азия, прежде всего, круизы из Шанхая, на третьем – западное Средиземноморье на лайнерах MSC, Royal Caribbean.

Популярны и круизы по Нилу, черноморские круизы на "Астории Гранде".



Как сообщалось, после начала военных действий на Ближнем Востоке 28 февраля круизные лайнеры, совершавшие круизы по Персидскому заливу, не смогли его покинуть из-за перекрытия Ормузского пролива. Суда смогли выйти из залива лишь в середине апреля после заключения десятидневного перемирия.

Часть круизных компаний отменили круизы по Персидскому заливу на следующий зимний сезон.

Также эксперты круизного рынка сообщили, что зарубежные компании, организующие морские круизы, не стали ужесточать меры безопасности на своих лайнерах после вспышки хантавируса на судне MS Hondus, инцидент также не повлек за собой снижения спроса,.

