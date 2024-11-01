25 мая
Туроператоры: Летний отдых в ОАЭ будет бюджетнее, чем в Турции

Профессионалы туррынка надеются на высокий отложенный спрос на поездки в страны Персидского залива


Туроператоры надеются на скорое снятие ограничений на продажу туров в ОАЭ и другие страны Персидского залива, поскольку фиксируют высокий отложенный спрос на поездки в регион, сообщает сегодня Российский союз туриндустрии.

Пока же сложилась ситуация, когда индивидуально туристы могут купить билеты, забронировать у одного из агрегаторов отель и полететь в ОАЭ, а через туроператора это сделать нельзя.

 

"Перевозчики ОАЭ Emirates, Etihad, flydubai уже выполняют рейсы в Россию. С 1 мая полеты из Бахрейна в Москву возобновила авиакомпания Gulf Air. Летают Qatar Airways, Oman Air. С 1 июня возобновляет регулярные рейсы из Москвы в Дубай "Аэрофлот", продажа билетов уже идет. 

В РСТ надеются, что одновременно произойдет и снятие ограничений на продажу турпакетов в ОАЭ и другие страны Персидского залива, так как отложенный спрос на поездки в регион у российских туристов очень высокий", - говорится в сообщении.

 

В компании "Интурист" ОАЭ входили в тройку самых популярных летних направлений по продажам.
"С ограничением продажи туров в страны Персидского залива мы, в первую очередь, лишились одного из трех топовых летних направлений – Арабских Эмиратов. Причем направления объемообразующего, с высоким чеком и высокой возвратностью туристов.

Безусловно, летний спад здесь всегда бывает, но он в значительной степени компенсируется большим число скидок и акций от отелей высокого уровня. Летний отдых в Дубае оказывается выгоднее, чем в Турции", - рассказала директор по связам с общественностью туроператора Дарья Домостроева.

По ее словам, турпоток за это время переориентировался на Египет и страны Юго-Восточной Азии.
"Растут объемы по Китаю, Таиланду, Вьетнаму. Тем не менее, есть и высокий отложенный спрос на Арабские Эмираты, у этого направления свой постоянный клиент", - добавила г-жв Домостроева.

По словам генерального директора компании TEZ Tour Воскана Арзуманова, ОАЭ уже несколько лет воспринимаются на российском рынке как круглогодичное направление.

"В среднем на Эмираты в последние годы приходилось до 10% от всей летней туристической перевозки, это большая доля. Выпадение из летнего ассортимента этого направления, как и других стран региона, особенно Саудовской Аравии, по которой мы рассчитывали на рост спроса в связи с отменой виз, очень чувствительно для туроператоров. Надеемся, что в связи с началом полетной программы "Аэрофлота" ограничение на продажу туров будет все-таки снято", - сказал он.

Как отметил эксперт, авиакомпании предлагают очень доступные цены на билеты.
"В свободной продаже стоимость у "Аэрофлота" начинается от 40 тыс. рублей туда-обратно, это очень хорошая цена, серьезный дисконт и стимул для поездки. Думаю, проблем с загрузкой у перевозчика не будет.

На Emirates из Москвы билет только в одну сторону стоит от 40 тыс. рублей, на Fly Dubai из Москвы - от 30 тыс. рублей. И, насколько я знаю, их борта летают полные", - сказал он.
