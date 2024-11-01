25 мая
Туроператоры: Летний отдых в ОАЭ будет бюджетнее, чем в Турции
Профессионалы туррынка надеются на высокий отложенный спрос на поездки в страны Персидского залива
Туроператоры надеются на скорое снятие ограничений на продажу туров в ОАЭ и другие страны Персидского залива, поскольку фиксируют высокий отложенный спрос на поездки в регион, сообщает сегодня Российский союз туриндустрии.
Пока же сложилась ситуация, когда индивидуально туристы могут купить билеты, забронировать у одного из агрегаторов отель и полететь в ОАЭ, а через туроператора это сделать нельзя.
"Перевозчики ОАЭ Emirates, Etihad, flydubai уже выполняют рейсы в Россию. С 1 мая полеты из Бахрейна в Москву возобновила авиакомпания Gulf Air. Летают Qatar Airways, Oman Air. С 1 июня возобновляет регулярные рейсы из Москвы в Дубай "Аэрофлот", продажа билетов уже идет.
В РСТ надеются, что одновременно произойдет и снятие ограничений на продажу турпакетов в ОАЭ и другие страны Персидского залива, так как отложенный спрос на поездки в регион у российских туристов очень высокий", - говорится в сообщении.
В компании "Интурист" ОАЭ входили в тройку самых популярных летних направлений по продажам.
Безусловно, летний спад здесь всегда бывает, но он в значительной степени компенсируется большим число скидок и акций от отелей высокого уровня. Летний отдых в Дубае оказывается выгоднее, чем в Турции", - рассказала директор по связам с общественностью туроператора Дарья Домостроева.
Как отметил эксперт, авиакомпании предлагают очень доступные цены на билеты.
На Emirates из Москвы билет только в одну сторону стоит от 40 тыс. рублей, на Fly Dubai из Москвы - от 30 тыс. рублей. И, насколько я знаю, их борта летают полные", - сказал он.
