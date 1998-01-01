25 мая
Vietjet Air начала рейсы из Москвы в Дананг три раза в неделю
Туроператоры сообщают о росте спроса на отдых во Вьетнаме в этом году в 10 и более раз
В аэропорту "Шереметьево" в пятницу встретили первый рейс полетной программы по маршруту Дананг – Москва, которую выполняет авиакомпания Vietjet, сообщает пресс-служба аэропорта.
Программа в Дананг на рейсах Vietjet Air запланирована на летний сезон до 29 октября.
Рейсы будут выполняться три раза в неделю на самолетах Airbus A330 в двухклассной компоновке. Время в пути составляет чуть более 10 часов.
В опубликованном в этом месяце опросе пресс-службы РСТ троператоры сообщили о «феноменальном росте турпотока во Вьетнам за последний год”.
По их словам, рост ограничен только перевозкой и стал следствием сразу нескольких факторов. Главные из них – всесезонность, привлекательные цены, которые позволяют выигрывать в конкуренции с более дорогими соседями по Юго-Восточной Азии, и прямые рейсы из многих регионов.
В ближайшие годы российский турпоток может вырасти до 1,5 млн в год, что поставит Вьетнам на один уровень с массовыми ОАЭ, Египтом или Таиландом, прогнозируют эксперты.
Так, PR-директор компании Fun&Sun Ольга Ланская оценила прирост продаж во Вьетнам в этом году более чем в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сейчас страна входит у туроператора в топ-3 популярных направлений.
По итогам 2025-го Вьетнам также вырос в десятки раз, войдя в первую пятерку стран по объему продаж.
Среди причин положительной динамики она назвала восстановление полетной программы и ее расширение – туры из Москвы на летний период заявлены не только в Нячанг, но и в Дананг, хорошее соотношение цены и качества, всесезонность направления.
Дополнительным фактором стало перераспределение спроса: на фоне конфликта на Ближнем Востоке часть туристов переориентировались и на Вьетнам.
Полетная программа туроператора на лето охватывает Москву, Казань, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск, Уфу на самолетах авиакомпаний VietJet Air, Red Wings, Ikar, Azur Air.
