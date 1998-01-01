Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов

Новости
25 мая
Vietjet Air начала рейсы из Москвы в Дананг три раза в неделю

Туроператоры сообщают о росте спроса на отдых во Вьетнаме в этом году в 10 и более раз


Picture background

 

В аэропорту "Шереметьево" в пятницу встретили первый рейс полетной программы по маршруту Дананг – Москва, которую выполняет авиакомпания Vietjet, сообщает пресс-служба аэропорта.

Программа в Дананг на рейсах Vietjet Air запланирована на летний сезон до 29 октября.

Рейсы будут выполняться три раза в неделю на самолетах Airbus A330 в двухклассной компоновке. Время в пути составляет чуть более 10 часов.

На церемонии встречи рейса замгендиректора по финансам и коммерческой деятельности АО "Международный аэропорт Шереметьево" Александр Олейник сообщил, что рейсы во Вьетнам из "Шереметьево" пользуются очень высоким спросом, и 75% всех рейсов между Москвой и вьетнамскими городами выполняются именно из этого аэропорта.

"Растущий пассажиропоток и заполняемость кресел свидетельствуют о том, что российские туристы активно интересуются отдыхом во Вьетнаме: за первые четыре месяца 2026 года пассажиропоток во Вьетнам вырос в 4,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года", - сказал он.
Обслуживание пассажиров Vietjet Air осуществляется в Терминале C аэропорта.

Билеты на рейсы из Москвы в Дананг отдельно не продаются, на их базе российские туроператоры Anex, "Интурист", Fun&Sun формируют пакетные туры.
Как сообщалось ранее, Vietjet в летнем сезоне также планирует полеты между городами Вьетнама и Казанью, Уфой, Новосибирском и Красноярском. И уже открыла полеты в Новокузнецк, Хабаровск и Владивосток.

 

В опубликованном в этом месяце опросе пресс-службы РСТ троператоры сообщили о «феноменальном росте турпотока во Вьетнам за последний год”.

По их словам, рост ограничен только перевозкой и стал следствием сразу нескольких факторов. Главные из них – всесезонность, привлекательные цены, которые позволяют выигрывать в конкуренции с более дорогими соседями по Юго-Восточной Азии, и прямые рейсы из многих регионов.

В ближайшие годы российский турпоток может вырасти до 1,5 млн в год, что поставит Вьетнам на один уровень с массовыми ОАЭ, Египтом или Таиландом, прогнозируют эксперты.

 

Так, PR-директор компании Fun&Sun Ольга Ланская оценила прирост продаж во Вьетнам в этом году более чем в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сейчас страна входит у туроператора в топ-3 популярных направлений.

По итогам 2025-го Вьетнам также вырос в десятки раз, войдя в первую пятерку стран по объему продаж.

 

Среди причин положительной динамики она назвала восстановление полетной программы и ее расширение – туры из Москвы на летний период заявлены не только в Нячанг, но и в Дананг, хорошее соотношение цены и качества, всесезонность направления.

 

Дополнительным фактором стало перераспределение спроса: на фоне конфликта на Ближнем Востоке часть туристов переориентировались и на Вьетнам.

Полетная программа туроператора на лето охватывает Москву, Казань, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск, Уфу на самолетах авиакомпаний VietJet Air, Red Wings, Ikar, Azur Air.

/TOURBUS.RU

 


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2026 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
 