Новости Vietjet Air начала рейсы из Москвы в Дананг три раза в неделю Туроператоры сообщают о росте спроса на отдых во Вьетнаме в этом году в 10 и более раз

В аэропорту "Шереметьево" в пятницу встретили первый рейс полетной программы по маршруту Дананг – Москва, которую выполняет авиакомпания Vietjet, сообщает пресс-служба аэропорта. Программа в Дананг на рейсах Vietjet Air запланирована на летний сезон до 29 октября. Рейсы будут выполняться три раза в неделю на самолетах Airbus A330 в двухклассной компоновке. Время в пути составляет чуть более 10 часов.



На церемонии встречи рейса замгендиректора по финансам и коммерческой деятельности АО "Международный аэропорт Шереметьево" Александр Олейник сообщил, что рейсы во Вьетнам из "Шереметьево" пользуются очень высоким спросом, и 75% всех рейсов между Москвой и вьетнамскими городами выполняются именно из этого аэропорта.



"Растущий пассажиропоток и заполняемость кресел свидетельствуют о том, что российские туристы активно интересуются отдыхом во Вьетнаме: за первые четыре месяца 2026 года пассажиропоток во Вьетнам вырос в 4,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года", - сказал он.

Обслуживание пассажиров Vietjet Air осуществляется в Терминале C аэропорта.



Билеты на рейсы из Москвы в Дананг отдельно не продаются, на их базе российские туроператоры Anex, "Интурист", Fun&Sun формируют пакетные туры.

Как сообщалось ранее, Vietjet в летнем сезоне также планирует полеты между городами Вьетнама и Казанью, Уфой, Новосибирском и Красноярском. И уже открыла полеты в Новокузнецк, Хабаровск и Владивосток. В опубликованном в этом месяце опросе пресс-службы РСТ троператоры сообщили о «феноменальном росте турпотока во Вьетнам за последний год”. По их словам, рост ограничен только перевозкой и стал следствием сразу нескольких факторов. Главные из них – всесезонность, привлекательные цены, которые позволяют выигрывать в конкуренции с более дорогими соседями по Юго-Восточной Азии, и прямые рейсы из многих регионов. В ближайшие годы российский турпоток может вырасти до 1,5 млн в год, что поставит Вьетнам на один уровень с массовыми ОАЭ, Египтом или Таиландом, прогнозируют эксперты. Так, PR-директор компании Fun&Sun Ольга Ланская оценила прирост продаж во Вьетнам в этом году более чем в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сейчас страна входит у туроператора в топ-3 популярных направлений. По итогам 2025-го Вьетнам также вырос в десятки раз, войдя в первую пятерку стран по объему продаж. Среди причин положительной динамики она назвала восстановление полетной программы и ее расширение – туры из Москвы на летний период заявлены не только в Нячанг, но и в Дананг, хорошее соотношение цены и качества, всесезонность направления. Дополнительным фактором стало перераспределение спроса: на фоне конфликта на Ближнем Востоке часть туристов переориентировались и на Вьетнам. Полетная программа туроператора на лето охватывает Москву, Казань, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск, Уфу на самолетах авиакомпаний VietJet Air, Red Wings, Ikar, Azur Air. /TOURBUS.RU

