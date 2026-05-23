25 мая
Автобус c 14 российским туристами попал в серьезное ДТП в районе турецкого курорта Белдиби
Двум пострадавшим россиянкам пришлось сделать срочные операции
Автобус с 14 туристами из России попал в ДТП в районе курортного поселка Белдиби в турецкой провинции Анталья, сообщило в субботу генеральное консульство РФ в Анталье.
"23.05.2026 г. в 05:15 в районе н.п.Белдиби произошло ДТП с участием экскурсионного автобуса, в котором находились 14 российских туристов. Погибших и тяжело пострадавших в результате аварии нет. С места происшествия туристы были доставлены в ближайшие больницы.
Двум из них с травмами средней степени тяжести планируется провести хирургические операции. Остальные россияне возвращены в отели", - говорится в сообщении дипмиссии в телеграм-канале.
По данным ряда телеграм-каналов, автобус во время движения выехал за пределы дороги и столкнулся с деревом.
«Туроператор и страховая компания находятся на связи с пострадавшими в ДТП с экскурсионным автобусом в Анталье и оказывают всю необходимую поддержку. По предварительным данным, серьезных травм нет — у туристов ушибы и травмы легкой и средней степени тяжести.
В автобусе находились 14 российских туристов, следовавших на экскурсию из Кемера в Памуккале», - сообщили в пресс-службе РСТ.
В Ассоциации туроператоров России сообщили, все туристы были застрахованы по полисам "Евроинс Туристическое Страхование", включенным в их пакетные туры.
Трем туристам произведено ушивание поверхностных ран на лице, наложение швов.
Напомним, что, как мы сообщали ранее, 22 июля прошлого года российский турист попал в больницу после ДТП в Турции, которое произошло с туристическим автобусом на пути из аэропорта Антальи на курорт Сиде, остальные пассажиры не пострадали
8 августа шесть российских туристов, направлявшихся на фестиваль в Каппадокию попали в больницу после ДТП в турецком городе Караман.
Наконец, 23 сентября более 20 туристов ANEX Tour пострадали в столкновении двух автобусов на трассе Анталья-Аланья.
/TOURBUS.RU
