Новости

Автобус c 14 российским туристами попал в серьезное ДТП в районе турецкого курорта Белдиби

Двум пострадавшим россиянкам пришлось сделать срочные операции

Автобус с 14 туристами из России попал в ДТП в районе курортного поселка Белдиби в турецкой провинции Анталья, сообщило в субботу генеральное консульство РФ в Анталье.

"23.05.2026 г. в 05:15 в районе н.п.Белдиби произошло ДТП с участием экскурсионного автобуса, в котором находились 14 российских туристов. Погибших и тяжело пострадавших в результате аварии нет. С места происшествия туристы были доставлены в ближайшие больницы.

Двум из них с травмами средней степени тяжести планируется провести хирургические операции. Остальные россияне возвращены в отели", - говорится в сообщении дипмиссии в телеграм-канале.

Отмечается, что генконсульство России в Анталье находится в контакте с сотрудниками туроператора, страховой компании, врачами, правоохранительными органами и держит ситуацию на приоритетном контроле.

По данным ряда телеграм-каналов, автобус во время движения выехал за пределы дороги и столкнулся с деревом.

«Туроператор и страховая компания находятся на связи с пострадавшими в ДТП с экскурсионным автобусом в Анталье и оказывают всю необходимую поддержку. По предварительным данным, серьезных травм нет — у туристов ушибы и травмы легкой и средней степени тяжести.

В автобусе находились 14 российских туристов, следовавших на экскурсию из Кемера в Памуккале», - сообщили в пресс-службе РСТ.

В Ассоциации туроператоров России сообщили, все туристы были застрахованы по полисам "Евроинс Туристическое Страхование", включенным в их пакетные туры.

"12 из 14 пострадавших в ДТП 23 мая в Турции в районе Бельдиби в настоящий момент покинули госпитали, куда были доставлены для осмотра и медпомощи после дорожного инцидента с автобусом", - сообщил вчера АТОР со ссылкой на страховую компанию "Евроинс - Туристическое Страхование".



По данным страховой компании, 14 российским туристам в госпиталях за счет страховой была оказана медпомощь, 11 туристам потребовались инструментальные исследования (КТ, МРТ, рентгенография).

Трем туристам произведено ушивание поверхностных ран на лице, наложение швов.

"12 туристов, после оказания помощи и обследований, выписаны, находятся в отелях, одной выписано разрешение на перелет. Двум из пострадавших россиянок сегодня были проведены операции по поводу переломов диафиза плечевой кости в одном случае и безымянного пальца в другом", - говорится в сообщении.

По данным "Евроинс - Туристическое Страхование", обе операции прошли успешно. Туристки сейчас находятся в палате, получают послеоперационное лечение.

Напомним, что, как мы сообщали ранее, 22 июля прошлого года российский турист попал в больницу после ДТП в Турции, которое произошло с туристическим автобусом на пути из аэропорта Антальи на курорт Сиде, остальные пассажиры не пострадали

8 августа шесть российских туристов, направлявшихся на фестиваль в Каппадокию попали в больницу после ДТП в турецком городе Караман.

Наконец, 23 сентября более 20 туристов ANEX Tour пострадали в столкновении двух автобусов на трассе Анталья-Аланья.

/TOURBUS.RU