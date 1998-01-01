22 мая
Георгий Мохов: Туристы выигрывают 99% судов, связанных с некачественными услугами
Эксперты прокомментировали решение немецкого суда, присудившего 1 тыс. евро туристу, жаловавшемуся на занятые лежаки
После окончания летнего сезона в российские суды поступает много исков, связанных с жалобами туристов на некачественное предоставление услуг, особенно на курортах Черного моря в гостиницах низкой категории, 99% из них туристы выигрывают, сообщил вице-президент РСТ, генеральный директор юридического агентства "Персона Грата" Георгий Мохов, которого цитирует сегодня «Интерфакс»
"В российские суды дела, связанные с некачественным предоставлением услуг, особенно на российских черноморских курортах в гостиницах низкой категории, поступают очень часто после окончания летнего сезона. И в 99% случаев суд встает на сторону туристов", - пояснил он.
Но компенсации по таким делам, по словам юриста, обычно незначительные – редко выходят за рамки 10 тысяч рублей.
Как сообщал ранее "Интерфакс", немецкий турист в суде Ганновера недавно выиграл иск к туроператору в связи с тем, что во время отдыха в отеле Греции все лежаки в отеле были заняты полотенцами, а людей на них не было. Персонал отеля проигнорировал жалобы туриста и не предпринял никаких мер.
В результате ему присудили компенсацию в размере более тысячи евро за отдых стоимость 7,2 тыс. евро.
Г-н Мохов отметил, что проблемы с лежаками нередко упоминаются и в исках россиян.
/TOURBUS.RU
