Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов

Новости
22 мая
Георгий Мохов: Туристы выигрывают 99% судов, связанных с некачественными услугами

Эксперты прокомментировали решение немецкого суда, присудившего 1 тыс. евро туристу, жаловавшемуся на занятые лежаки


 

После окончания летнего сезона в российские суды поступает много исков, связанных с жалобами туристов на некачественное предоставление услуг, особенно на курортах Черного моря в гостиницах низкой категории, 99% из них туристы выигрывают, сообщил вице-президент РСТ, генеральный директор юридического агентства "Персона Грата" Георгий Мохов, которого цитирует сегодня «Интерфакс»

 

"В российские суды дела, связанные с некачественным предоставлением услуг, особенно на российских черноморских курортах в гостиницах низкой категории, поступают очень часто после окончания летнего сезона. И в 99% случаев суд встает на сторону туристов", - пояснил он.

Но компенсации по таким делам, по словам юриста, обычно незначительные – редко выходят за рамки 10 тысяч рублей.

 

Как сообщал ранее "Интерфакс", немецкий турист в суде Ганновера недавно выиграл иск к туроператору в связи с тем, что во время отдыха в отеле Греции все лежаки в отеле были заняты полотенцами, а людей на них не было. Персонал отеля проигнорировал жалобы туриста и не предпринял никаких мер.

В результате ему присудили компенсацию в размере более тысячи евро за отдых стоимость 7,2 тыс. евро.

 

Г-н Мохов отметил, что проблемы с лежаками нередко упоминаются и в исках россиян.
"Но не отдельно, а в комплексе с общими жалобами на некачественный отдых. Правда, проецировать немецкое дело на российскую судебную практику совершенно бесполезно – она непредсказуема: по одним и тем же ситуациям с одинаковыми доказательствами, основанными на одинаковых правовых позициях, суды принимают противоположные решения", - пояснил юрист.

Он напомнил, что во многих европейских отелях занимать лежаки полотенцами в принципе запрещено. Но проблема в том, что в отелях просто банально не хватает места у бассейнов и пляжи узкие. Это заметное отличие европейских гостиниц от пятизвездочных отелей в Турции и Египте.

Как отметил член правления РСТ, генеральный директор компании "Дельфин" Сергей Ромашкин, в России существует подобная проблема: во многих отелях среди туристов “ведут воспитательную работу”, где-то собирают полотенца, где-то запрещают занимать лежаки.
"Обычно отели устанавливают определенное количество лежаков исходя из средней загрузки пляжа и бассейна. Например, на 300 постояльцев будет всего 100 лежаков, так как люди не постоянно сидят у воды, лежаки освобождаются. Сотрудники отелей два раза в день обходят пляж и собирают полотенца, если кроме них на лежаке ничего нет. Поэтому в итоге всегда можно найти места", - пояснил он.

Г-г Ромашкин также отметил, что россияне если и предъявляют претензии по итогам отдыха, то в случае явного несоответствия заявленных условий реальным.
"Самое частое – не та категория номера", - заключил эксперт.

/TOURBUS.RU

 


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2026 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
 