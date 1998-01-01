Новости Георгий Мохов: Туристы выигрывают 99% судов, связанных с некачественными услугами Эксперты прокомментировали решение немецкого суда, присудившего 1 тыс. евро туристу, жаловавшемуся на занятые лежаки

После окончания летнего сезона в российские суды поступает много исков, связанных с жалобами туристов на некачественное предоставление услуг, особенно на курортах Черного моря в гостиницах низкой категории, 99% из них туристы выигрывают, сообщил вице-президент РСТ, генеральный директор юридического агентства "Персона Грата" Георгий Мохов, которого цитирует сегодня «Интерфакс» "В российские суды дела, связанные с некачественным предоставлением услуг, особенно на российских черноморских курортах в гостиницах низкой категории, поступают очень часто после окончания летнего сезона. И в 99% случаев суд встает на сторону туристов", - пояснил он. Но компенсации по таким делам, по словам юриста, обычно незначительные – редко выходят за рамки 10 тысяч рублей. Как сообщал ранее "Интерфакс", немецкий турист в суде Ганновера недавно выиграл иск к туроператору в связи с тем, что во время отдыха в отеле Греции все лежаки в отеле были заняты полотенцами, а людей на них не было. Персонал отеля проигнорировал жалобы туриста и не предпринял никаких мер. В результате ему присудили компенсацию в размере более тысячи евро за отдых стоимость 7,2 тыс. евро. Г-н Мохов отметил, что проблемы с лежаками нередко упоминаются и в исках россиян.

"Но не отдельно, а в комплексе с общими жалобами на некачественный отдых. Правда, проецировать немецкое дело на российскую судебную практику совершенно бесполезно – она непредсказуема: по одним и тем же ситуациям с одинаковыми доказательствами, основанными на одинаковых правовых позициях, суды принимают противоположные решения", - пояснил юрист.



Он напомнил, что во многих европейских отелях занимать лежаки полотенцами в принципе запрещено. Но проблема в том, что в отелях просто банально не хватает места у бассейнов и пляжи узкие. Это заметное отличие европейских гостиниц от пятизвездочных отелей в Турции и Египте.



Как отметил член правления РСТ, генеральный директор компании "Дельфин" Сергей Ромашкин, в России существует подобная проблема: во многих отелях среди туристов “ведут воспитательную работу”, где-то собирают полотенца, где-то запрещают занимать лежаки.

"Обычно отели устанавливают определенное количество лежаков исходя из средней загрузки пляжа и бассейна. Например, на 300 постояльцев будет всего 100 лежаков, так как люди не постоянно сидят у воды, лежаки освобождаются. Сотрудники отелей два раза в день обходят пляж и собирают полотенца, если кроме них на лежаке ничего нет. Поэтому в итоге всегда можно найти места", - пояснил он.



Г-г Ромашкин также отметил, что россияне если и предъявляют претензии по итогам отдыха, то в случае явного несоответствия заявленных условий реальным.

"Самое частое – не та категория номера", - заключил эксперт.

