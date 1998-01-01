Новости Компании «Островок» и «Тибурон» выяснили, куда россияне хотят оправиться отправиться в одиночку В топ соло-путешествий вошли Китай, Япония, Италия, Турция и Таиланд

Согласно совместному опросу сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов “Островок» и исследовательской компании “Тибурон”, почти каждый второй россиянин хотел бы отправиться в одиночное путешествие за границу — об этом заявили 47% респондентов. О соло-поездке по России мечтает каждый четвертый (24%). За рубежом путешественников больше привлекают новые яркие впечатления, а внутри страны — стремление к уединению и отдыху на природе. По данным опроса, больше всего россияне мечтают отправиться в одиночное путешествие в Китай и Японию — эти направления чаще выбирали мужчины. Женщины, в свою очередь, активнее называли Италию, Турцию, Таиланд и Мальдивы в качестве самых желанных направлений для такого путешествия. Россияне также отмечают, что соло-поездки за границу ассоциируются у них прежде всего с приключениями и возможностью полностью сменить обстановку. Интерес к одиночным путешествиям за рубеж подтверждает и статистика — по данным сервиса “Островок”, в 2026 году спрос на размещение за границей со стороны соло-туристов вырос на 18% год к году. На долю таких путешественников приходится каждое четвертое бронирование в отелях и апартаментах за рубежом (25%). Среди наиболее востребованных у соло-туристов зарубежных направлений — страны Азии. Так, в 2026 году более 40% бронирований в отелях и апартаментах Индии пришлось на одного туриста, а в Китае — каждое третье бронирование. Аналитики также отмечают рост спроса на соло-поездки по азиатским направлениям: число бронирований в странах региона выросло на 35% год к году, а по отдельным направлениям, например во Вьетнаме, отмечается более чем двукратный рост. Из числа стран СНГ и ближнего зарубежья высокой популярностью у соло-туристов пользуются Казахстан, Армения, Абхазия и Грузия. В Казахстане более 40% бронирований в 2026 году пришлось на одного туриста, а в Армении — каждое третье. При этом рост числа бронирований со стороны соло-туристов по направлениям ближнего зарубежья в среднем составляет 13% год к году. Также вырос спрос на соло-поездки в Марокко (+79%), Турцию (+14%) и Египет, где каждое третье бронирование приходится на одного путешественника. По данным исследования, самым желанным российским направлением для соло-путешествий у россиян является Байкал, а также Алтай, Крым, Сочи и Санкт-Петербург. Россияне отмечают, что в этих направлениях их привлекают тишина, природа и возможность уединиться. Данные “Островка” подтверждают наличие спроса на соло-отдых по России именно в природных локациях. Каждое второе бронирование в Забайкальском крае, Республике Саха (Якутия), Оренбургской области туристы совершают для одного человека (более 50%). Также высока доля соло-бронирований в отелях и апартаментах Красноярского и Камчатского края (более 40%), в Пермском и Хабаровском крае, Амурской области и Алтайском крае – каждое третье бронирование. В целом в десятку самых популярных направлений России по числу бронирований от одиночных туристов в 2026 году входят Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Екатеринбург, Калининград, Краснодар, Нижний Новгород, Владивосток и Новосибирск. Как отмечал ранее генеральный директор компании «АРТ-Тур» Дмитрий Арутюнов, «Количество одиноких людей в мире увеличивается, России это тоже коснулось. Но не могу сказать, что у нас много одиноких туристов. Часто они уходят в самостоятельное бронирование. Иногда, бывает, богатые женщины сбегают на неделю от друзей и поклонников куда-нибудь на Мальдивы, но это, скорее, исключение. Намного чаще наши туристы путешествуют с друзьями, любимым человеком. Особенно если мы говорим об экзотических направлениях, где всегда важно, чтобы рядом были друзья или члены семьи, на которых может положиться в случае непредвиденных обстоятельств». /TOURBUS.RU Фото: ru.freepik.com/free-photo, открытая лицензия

