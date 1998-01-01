Летняя Абхазия: Въезд детей без загранпаспорта, авиарейсы из регионов и классификация отелей

Российский союз туриндустрии, Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство туризма Республики Абхазия обсудили перспективы предстоящего летнего туристического сезона в Абхазии в ходе пресс-конференции в Москве, - сообщает наш специальный корреспондент.

По словам спикеров, Абхазия, благодаря комфортному соотношению цены и качества отдыха, транспортной доступности и природным достопримечательностям, была и остаётся одним из самых востребованных направлений для россиян. В преддверии летнего сезона республика активно повышает качество сервиса и усиливает меры безопасности для отдыхающих.

Среди самых актуальных и горячих тем конференции, стал вопрос о сохранении возможности въезда детей в Абхазию по свидетельствам о рождении и влияние этого решения на семейный туризм.

Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Министерства экономического развития Российской Федерации Никита Кондратьев отметил, что направление сохраняет высокий интерес у российских туристов и в настоящее время положительное решение по этому вопросу уже есть, - мера будет действовать как минимум до конца 2027 года.

По его словам, ведется работа и по расширению авиасообщения: рейсы Nordwind из Москвы уже выполняются, а с 25 мая планируется запуск дополнительных рейсов из других регионов. Поддержку развитию направления оказывает и туристический бизнес, который участвует в формировании конкурентоспособного турпродукта, включая выкуп блоков мест на авиарейсах.

Параллельно обсуждаются программы повышения квалификации кадров и сближение стандартов сервиса между Россией и Абхазией.

Говоря о динамике бронирований туров в Абхазию, - президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский прокомментировал, что цифры позволяют рассчитывать на быстрое восстановление спроса. После майских праздников динамика бронирований уже на 20% превышает прошлогодние показатели. При этом по накопленному итогу турпоток пока отстает от прошлогодних значений примерно на 6–7%.

Средняя продолжительность отдыха составляет около восьми дней. Для направления традиционно характерны два этапа бронирований. Первая волна раннего бронирования началась еще летом предыдущего года. Некоторые туристы начинают резервировать отдых сразу после возвращения из отпуска. Такое быстрое бронирование позволяет заранее зафиксировать номер и не требует существенных финансовых затрат. Основной пик ранних продаж приходится на период с конца января до майских праздников.

После начинается период бронирований на ближайшие даты.

Министр туризма Республики Абхазия Астамур Логуа подчеркнул, что туризм является главным драйвером развития абхазской экономики, и подавляющее большинство граждан республики связано с этой сферой.

«Подготовка к туристическому сезону ведётся с начала года. Подготовительные мероприятия включают санитарную очистку территорий, благоустройство пляжей, приведение в порядок дорожной инфраструктуры, инженерных сетей и объектов туристического показа.

Ведомство работает над расширением туристического потенциала республики, добиваясь круглогодичного направления для отдыха. Для этого внедряются лучшие мировые практики, например, развитие событийного туризма и проведение масштабных мероприятий.

Пока пик туристического сезона в Абхазии приходится на летние месяцы — июнь и август. В это время в республику приезжает наибольшее количество туристов. Также, в республике планируется введение системы классификации гостиниц, для чего была создана Академия сервиса, которая занимается подготовкой кадров.

А учреждённая в прошлом сезоне туристическая милиция уже начала работу под эгидой Министерства внутренних дел.

Среди самых востребованных у туристов городов: туристическая столица страны – Гагра и, собственно, столица Абхазии – Сухум. В Пицунду едут за чистым морем и тишиной, а в Новый Афон, чтобы посетить Новоафонский мужской монастырь и Новоафонскую пещеру», - рассказал министр.

