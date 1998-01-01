Карельский парадокс: организованные туры просели на 30%, а общий турпоток вырос на 40%

Министр экономического развития республики рассказал «Турбизнесу» о важных структурных сдвигах в туристическом спросе на отдых в Карелии

В Карелии сложилась парадоксальная ситуация: продажи пакетных туров упали примерно на треть, но общий турпоток в регион продолжает бить рекорды.

Министр экономического развития республики Антон Фокин объясняет это структурным сдвигом — туристы массово переходят на самостоятельные путешествия на личных авто, короткие форматы отдыха и бронирование через агрегаторы.

По данным регионального Минэкономразвития, турпоток в Карелию в 2025 году вырос на 40%, а в 2026 году ожидается достижение показателя в 1,8 млн поездок. Однако по оценкам АТОР и участников рынка, продажи организованных туров в регион сократились примерно на 30%.

Как пояснил министр экономического развития Республики Карелия Антон Фокин для портала «Турбизнес», это не противоречие, а отражение глобальной трансформации туристической отрасли.

«Значительная часть прироста туристического потока приходится на самостоятельных путешественников: они бронируют жилье через онлайн-агрегаторы, пользуются каршерингом или путешествуют на собственных автомобилях, останавливаются в квартирах, кемпингах и глэмпингах.

Планирование маршрутов все чаще происходит через социальные сети — путешественники изучают отзывы, рекомендации тревел-блогеров и телепрограмм про путешествия, что снижает потребность в услугах туроператоров», — отметил г-н Фокин.

Министр выделил несколько ключевых трендов, объясняющих падение спроса на организованные туры.

Во-первых, растет популярность коротких форматов отдыха. Туристы из соседних регионов предпочитают однодневные экскурсии и мини-путешествия выходного дня к знаковым достопримечательностям Карелии — острову Валаам, горному парку «Рускеала», острову Кижи — без ночевки.

Такие поездки обычно занимают 1–2 дня, и путешественники самостоятельно выбирают активности.

Во-вторых, набирают обороты тематические поездки без участия туроператора: событийный туризм, сплавы, походы, ретриты. Участники таких мероприятий часто объединяются через социальные сети и клубы по интересам, минуя традиционные туристические каналы.

В-третьих, туроператоры вынуждены подстраиваться к новым запросам клиентов и трансформировать свои бизнес-модели.

Вместо продажи пакетных туров они все чаще выступают как агрегаторы отдельных услуг (трансфер, экскурсии), предлагают гибкие программы вместо классических пакетов и продают их через онлайн-платформы.

Кроме того, влияют экономические факторы: рост цен на организованные туры из-за инфляции и логистических издержек подталкивает туристов к экономии за счет самостоятельного планирования.

Наконец, специфика Карелии усиливает эти тренды: развитая сеть кемпингов, глэмпингов и баз отдыха, популярность активного и культурно-познавательного туризма, а также хорошая доступность маршрутов для автопутешественников способствуют снижению доли организованных туров.

«Таким образом, данные не противоречат друг другу — они отражают переход от традиционной модели туризма к более гибким, самостоятельным формам отдыха», — резюмировал г-н Фокин.

В мае 2026 года в Карелии запустили проект «Паспорт туриста», предусматривающий систему скидок и специальных предложений.

По словам министра, первые паспорта уже вручены путешественникам в Информационном туристском центре республики. К проекту присоединились 24 организации: рестораны и кафе Петрозаводска, объекты туристического показа, гостиницы, сувенирные магазины.

«Паспорт туриста служит путеводителем, помогает ориентироваться в многообразии достопримечательностей. Система наклеек и призов превращает путешествие в квест, что добавляет вовлеченность.

Проект не привязан к пакетным турам и времени — турист самостоятельно исследует объекты и формирует свой маршрут», — пояснил г-н Фокин.

Для достижения цели в три млн туристов в год регион делает ставку на развитие инфраструктуры. Расширяется авиасообщение: Петрозаводск связан прямыми рейсами с Москвой, Калининградом, Екатеринбургом, Минеральными Водами, Сочи, Казанью, Махачкалой.

В текущем году запущены новые направления в Мурманск, Самару и Минск.

Повышается привлекательность традиционных маршрутов. Остров Кижи теперь доступен в любое время года благодаря новой автомобильной дороге до Оятевщины.

В августе 2025 года открылся визит-центр музея «Беломорские петроглифы», который за год посетили более 30 тыс. человек.

Развивается событийный туризм: Ruskeala Symphony, «Воздух Карелии», Кижская регата, Большой рыбный фестиваль, а также спортивные мероприятия — «Кижи Run&Swim», ecoFest Ruskeala, ралли «Карелия», автопробеги.

Только в прошлом году открылось 13 новых объектов размещения (гостиничные комплексы и небольшие отели) на 810 мест. На текущий момент в республике реализуется более статинвестиционных проектов, направленных на развитие туристической инфраструктуры, что позволит увеличить возможности по размещению еще на почти 10 000 мест.

