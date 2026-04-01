туристический бизнес
для профессионалов
22 мая
АТОР предлагает заморозить или обнулить турналог
Это позволит отельерам вести гибкую ценовую политику в условиях сокращения спроса на внутренний туризм.
Ассоциация туроператоров России выступает за обнуление или заморозку туристического налога на текущем уровне, так как это позволит отельерам вести более гибкую ценовую политику в условиях сокращения спроса на внутренний туризм.
"С точки зрения туристического бизнеса, в АТОР считают полезными инициативы, направленные либо на обнуление ставки турналога регионами, либо, как паллиатив, на заморозку ставки турналога на текущем уровне (2%).
В текущих условиях наблюдаемого охлаждения внутреннего спроса на туристические услуги, в том числе услуги размещения во многих регионах РФ, туристический налог, взимаемый с объектов размещения, оказывает негативное влияние на ценовую динамику для конечных потребителей", - цитирует пресс-служба ассоциации вице-президента по внутреннему туризму, генерального директора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина.
По его словам, часть муниципалитетов, где введен налог, начали отказываться от него.
Как сообщалось ранее, туристический налог на данный момент ввели 3,5 тыс. муниципалитетов в 76 регионах России.
