АТОР предлагает заморозить или обнулить турналог

Это позволит отельерам вести гибкую ценовую политику в условиях сокращения спроса на внутренний туризм.

Ассоциация туроператоров России выступает за обнуление или заморозку туристического налога на текущем уровне, так как это позволит отельерам вести более гибкую ценовую политику в условиях сокращения спроса на внутренний туризм.

"С точки зрения туристического бизнеса, в АТОР считают полезными инициативы, направленные либо на обнуление ставки турналога регионами, либо, как паллиатив, на заморозку ставки турналога на текущем уровне (2%).

В текущих условиях наблюдаемого охлаждения внутреннего спроса на туристические услуги, в том числе услуги размещения во многих регионах РФ, туристический налог, взимаемый с объектов размещения, оказывает негативное влияние на ценовую динамику для конечных потребителей", - цитирует пресс-служба ассоциации вице-президента по внутреннему туризму, генерального директора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина.



"Обнуление ставки налога или хотя бы его заморозка должна помочь отельному бизнесу на местах уменьшить свои издержки и более гибко выстраивать ценовую политику для потребителей, которые переходят сейчас к сберегательной модели поведения и крайне чувствительны к цене туруслуг", - добавил он.



Ранее член комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Госдумы Артем Прокофьев сообщил в интервью НСН, что комитет направлял запросы в Минфин в связи с тем, что издержки на администрирование туристического налога оказались выше, чем объемы собранных средств.

По его словам, часть муниципалитетов, где введен налог, начали отказываться от него.



В то же время вице-президент Российского союза туриндустрии Георгий Мохов считает, что турналог не влияет на цены в отелях.

"Для туристов он практически незаметен – его уплачивает сама гостиница или другое средство размещения. Кроме того, эти деньги направляются на развитие местной туристической инфраструктуры, то есть расходуются на благоустройство пляжей и так далее", - сказал г-н Мохов в интервью НСН.



Как напоминает «Интерфакс», с 1 января 2025 года местные органы власти в регионах получили право вводить туристический налог, который должны платить все классифицированные объекты размещения, входящие в федеральный реестр – гостиницы, хостелы, санатории, кемпинги и глэмпинги.



В 2025 году минимальная ставка налога составляла 1% от стоимости проживания, но не менее 100 рублей в сутки. Ежегодно она повышается на 1% и к 2029 году может составлять 5%.

Как сообщалось ранее, туристический налог на данный момент ввели 3,5 тыс. муниципалитетов в 76 регионах России.

