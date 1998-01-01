21 мая
Презентация турбизнеса Москвы пройдет 2 июня в Екатеринбурге
В рамках программы будут представлены летние предложения и события в столице, в том числе фестиваль «Лето в Москве», также состоятся деловые переговоры с представителями турбизнеса столицы.
Организатор мероприятия - Комитет по туризму города Москвы - приглашает туроператоров и туристические агентства Свердловской области посетить бизнес-миссию и познакомиться с туристическими предложениями столицы.
Дата и время проведения:
2 июня (вторник) 2026 г., 11:00 - 14:00
Место проведения:
Креативный кластер «Домна» (г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 16)
Программа мероприятия:
10:30 - 11:00 Сбор участников деловой программы, кофе-брейк
11:00 - 11:10 Приветственное слово
11:10 - 11:25 Презентация туристического потенциала Москвы
11:25 - 12:15 Презентации представителей туристической отрасли Москвы
12:15 - 13:45 Сессия бизнес-переговоров
13:45 - 14:00 Розыгрыш призов
УЧАСТНИКИ ДЕЛЕГАЦИИ МОСКВЫ:
Туристические компании:
• ЛаВояж-круизы&путешествия
• 7 холмов
• Империя туризма
• Апогей
• Русский Ренессанс
• Ампарус Тур
• Интурист
Объекты показа:
• Музей «В тишине»
• Тематический парк «Визардия»
• Выставка «Робостанция»
• Остров Мечты
• ВДНХ
• ГМЗ «Останкино и Кусково»
Отели:
• Бутик-отель MYS 5*
• The St.Regis Москва Никольская 5*
• МонАрх Москва 5*
• Four Seasons Hotel Moscow 5*
• Novotel Москва Сити 4*
• Hampton by Hilton Moscow Strogino 3*
фото: Мостуризм
