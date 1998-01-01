Презентация турбизнеса Москвы пройдет 2 июня в Екатеринбурге В рамках программы будут представлены летние предложения и события в столице, в том числе фестиваль «Лето в Москве», также состоятся деловые переговоры с представителями турбизнеса столицы. Организатор мероприятия - Комитет по туризму города Москвы - приглашает туроператоров и туристические агентства Свердловской области посетить бизнес-миссию и познакомиться с туристическими предложениями столицы. Дата и время проведения: 2 июня (вторник) 2026 г., 11:00 - 14:00 Место проведения: Креативный кластер «Домна» (г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 16) Программа мероприятия: 10:30 - 11:00 Сбор участников деловой программы, кофе-брейк 11:00 - 11:10 Приветственное слово 11:10 - 11:25 Презентация туристического потенциала Москвы 11:25 - 12:15 Презентации представителей туристической отрасли Москвы 12:15 - 13:45 Сессия бизнес-переговоров 13:45 - 14:00 Розыгрыш призов УЧАСТНИКИ ДЕЛЕГАЦИИ МОСКВЫ: АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы" Туристические компании: • ЛаВояж-круизы&путешествия • 7 холмов • Империя туризма • Апогей • Русский Ренессанс • Ампарус Тур • Интурист Объекты показа: • Музей «В тишине» • Тематический парк «Визардия» • Выставка «Робостанция» • Остров Мечты • ВДНХ • ГМЗ «Останкино и Кусково» Отели: • Бутик-отель MYS 5* • The St.Regis Москва Никольская 5* • МонАрх Москва 5* • Four Seasons Hotel Moscow 5* • Novotel Москва Сити 4* • Hampton by Hilton Moscow Strogino 3* Регистрация для участия в мероприятии фото: Мостуризм

