21 мая
Презентация турбизнеса Москвы пройдет 2 июня в Екатеринбурге

В рамках программы будут представлены летние предложения и события в столице, в том числе фестиваль «Лето в Москве», также состоятся деловые переговоры с представителями турбизнеса столицы.

Организатор мероприятия - Комитет по туризму города Москвы - приглашает туроператоров и туристические агентства Свердловской области посетить бизнес-миссию и познакомиться с туристическими предложениями столицы.

 

Дата и время проведения:

2 июня (вторник) 2026 г., 11:00 - 14:00

 

Место проведения:

Креативный кластер «Домна» (г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 16)

 

Программа мероприятия:

10:30 - 11:00 Сбор участников деловой программы, кофе-брейк

11:00 - 11:10 Приветственное слово

11:10 - 11:25 Презентация туристического потенциала Москвы

11:25 - 12:15 Презентации представителей туристической отрасли Москвы

12:15 - 13:45 Сессия бизнес-переговоров

13:45 - 14:00 Розыгрыш призов

 

УЧАСТНИКИ ДЕЛЕГАЦИИ МОСКВЫ:

  • АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы"

 Туристические компании:

• ЛаВояж-круизы&путешествия

• 7 холмов

• Империя туризма

• Апогей

• Русский Ренессанс

• Ампарус Тур

• Интурист

Объекты показа:

• Музей «В тишине»

• Тематический парк «Визардия»

• Выставка «Робостанция»

• Остров Мечты

• ВДНХ

• ГМЗ «Останкино и Кусково»

Отели:

• Бутик-отель MYS 5*

• The St.Regis Москва Никольская 5*

• МонАрх Москва 5*

• Four Seasons Hotel Moscow 5*

• Novotel Москва Сити 4*

• Hampton by Hilton Moscow Strogino 3*

 

Регистрация для участия в мероприятии

 

фото: Мостуризм


