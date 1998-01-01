Air Tanzania пока что в Москву не полетит

Назначенное на 28 мая начало полетов а/к Air Tanzania по маршруту Дар-эс-Салам – Занзибар – Москва отложено, по крайней мере, на несколько месяцев

Как мы сообщали ранее, в этом месяце в расписании аэропорта Внуково появились новые рейсы Air Tanzania из Дар-эс-Салама в Москву с посадкой на Занзибаре.

Согласно расписанию московского аэропорта Внуково, рейсы Air Tanzania должны быливыполняться с 28 мая по 24 октября. Заявленный маршрут – Дар-эс-Салам – Занзибар – Москватрижды в неделю: по вторникам, четвергам и субботам.

Между тем, несколько дней назад глава компании «АРТ-Тур» Дмитрий Арутюнов сообщил, что, по его информации, объявленное начало программы полетов не состоится: «Сейчас, насколько я знаю, эти рейсы отменились».

А сегодня пресс-служба АТОР также сообщила, что «Старт прямого рейса из Москвы в Дар-эс-Салам откладывается на несколько месяцев».

Министр экономического развития Максим Решетников в свою очередь заявил, что, что прямое авиасообщение между Россией и Танзанией может стартовать «в ближайшие месяцы».

«Поддерживаем инициативу авиакомпании Air Tanzania открыть рейсы из Москвы в Дар-эс-Салам. Рассчитываем, что наши страны как можно быстрее завершат процедуры по вступлению в силу нового соглашения о воздушном сообщении, в частности, ждем уведомления от танзанийской стороны о вступлении в силу этого соглашения», – цитирует главу Минэка агентство «Интерфакс».

По его словам, Россия и Танзания планируют подписать меморандум о сотрудничестве в сфере туризма в июне.

«Готовим меморандум о сотрудничестве в сфере туризма. Предлагаем подписать его в июне «на полях» форума «Путешествуй!». Ждем делегацию Танзании», – сказал чиновник.

Опрошенные АТО» туроператоры и ранее сомневались в том, что полетную программу удастся начать вовремя.

«С одной стороны, видно желание властей быстрее начать летать, с другой, нет понимания, удастся ли добиться полной загрузки такого большого борта, как Boeing-787. Операторы участвуют в переговорах, но никакой конкретики им предоставлено не было: ни цены, ни условий, ни тарифов. Сейчас будет время спокойно проанализировать ситуацию, провести переговоры и поставить рейсы в период летнего сезона», – оценил ситуацию один из собеседнико».

Так, например, по словам вице-президента АТОР по международному туризму, генерального директора туроператора Space Travel Артура Мурадяна, бизнесу необходимо понимание, как будет формироваться стоимость перелета и будут ли у туроператоров блоки.

Прямые перелеты между Россией и Танзанией, включая чартеры на Занзибар, были приостановлены пять лет назад, сейчас россияне добираются туда стыковочными рейсами.

По оценке экспертов Российского союза туриндустрии, в условиях ограниченной перевозки через Ближний Восток возобновление прямых рейсов в Танзанию стимулирует не только турпоток в страну, но и продажи комбинированных туров с соседними направлениями.

Соруководитель комитета РСТ по выездному туризму, генеральный директор компании «АРТ-Тур» Дмитрий Арутюнов ранее отметил, что последние несколько лет Танзания только набирает популярность, направление входит в тройку лидеров продаж Черной Африки вместе с Кенией и ЮАР.

«Конечно, в отсутствие прямого авиасообщения стало труднее туда добраться, но с пересадкой летают, в частности, Ethiopian Airlines, причем, и на Занзибар, и в континентальную Танзанию.

Единственное, имеет смысл все же ставить рейсы не в Дар-эс-Салам, а в аэропорт района Аруша на севере страны – недалеко от границы с Кенией, это удобно и для комбинированных туров. Востребован будет и прямой рейс на Занзибар, где более обширная отельная база», – рассказал он.

