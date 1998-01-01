Новости

Исследование: Участники ПМЭФ стали бронировать гостиницы заранее и чаще выбирают отели 5*

Сервисы «Яндекс Путешествия» и «Академ-Онлайн» проанализировали бронирование отелей на период Петербургского международного экономического форума

Сервисы «Яндекс Путешествия» и «Академ-Онлайн» проанализировали данные бронирований отелей Санкт-Петербурга на даты проведения Петербургского международного экономического форума в 2026 году и выяснили, как изменилось поведение деловых путешественников по сравнению с прошлым годом.

Напомним, что Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)-2026 пройдёт с 3 по 6 июня 2026 года в Санкт-Петербурге.

Это одно из крупнейших деловых событий мира, которое проводится ежегодно с 1997 года

Основные выводы исследования:

📍 Гости предпочитают выбирать жильё заранее: количество бронирований отелей, совершенных более чем за месяц до форума, увеличилось на 10%, а за две недели до начала — снизилось на 13%.

Пик ранних продаж сместился с 1-2 месяцев до мероприятия на период 3-4 месяцев.

📍 Стали чаще выбирать пятизвёздочные отели: их доля в структуре бронирований выросла более чем вдвое — с 4% до 9%. Доля четырёхзвёздочных гостиниц практически не изменилась и составила 31% всех заказов против 30% годом ранее.

При этом доля трёхзвёздочных отелей сократилась на 7% — с 40% до 33%.

📍 Средняя стоимость ночи в пятизвёздочных гостиницах снизилась на 4% год к году. В сегменте четырёхзвёздочных отелей цены выросли на 2%, а в трёхзвёздочных — снизились на 13%.

📍 Доля тарифов с завтраком выросла на 6% (до 70%), а варианты без питания стали менее востребованными — их доля снизилась на 7% (до 29%).

📍 Ранний заезд и поздний выезд выбирают 4% гостей от общей доли всех заказов, бронирующих проживание в период проведения форума.

Исследование основано на данных сервисов «Яндекс Путешествий» и «Академ-онлайн» по бронированиям отелей Санкт-Петербурга на даты проведения ПМЭФ.

Для анализа использовались данные о динамике бронирований, стоимости размещения и структуре спроса в 2025 и 2026 годах, включая заказы, оформленные за 14 дней до начала форума.

/TOURBUS.RU