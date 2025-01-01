Ассоциация POYD: Европейцы бронируют меньше отелей в Турции, чем год назад

Бронирования отелей Турции в Европе в этом году снизились из-за роста цен на топливо, вызванного ближневосточным конфликтом, сообщил президент Ассоциации профессиональных менеджеров и отельеров Турции POYD Хакан Саатчиоглу (на фото).

"Мы рассчитываем достичь прошлогоднего потока в 17 млн туристов в Анталье, но кризис в Ормузском проливе, инфляционное давление и политика фиксированного обменного курса связывают руки профессионалам туристической отрасли", - цитируют его сегодня турецкие СМИ и "ИНтерфакс"



Эксперт пояснил, что Европа получает 20-30% нефти через Ормузский пролив, который сейчас закрыт.

"Европейцы занимают выжидательную позицию из-за экономических проблем. Они откладывают бронирования летних отпусков из-за опасений потерять работу. Кроме того, резкий рост цен на топливо привел к массовым отменам авиарейсов в последний момент. Раньше рейс мог окупиться при 35% загрузке, но из-за высоких цен на топливо этот порог теперь вырос до 50%.

Даже если бы сегодня в Ормузском проливе восстановился мир, потребовалось бы как минимум 2,5-3 месяца, чтобы это оказало положительное влияние на экономику и туризм", - сказал президент POYD.



Он призвал правительство прекратить регулировать курс турецкой лиры к доллару и позволить ей упасть до курса в 58-60 лир за доллар. Сейчас курс составляет около 35 лир за доллар.

"Высокая инфляция и растущие расходы на персонал в Турции поставили владельцев отелей в затруднительное положение. К сожалению, все усилия, предпринятые в прошлом году для снижения инфляции, оказались тщетными из-за ближневосточного конфликта. Туристические услуги в Турции остаются дорогими. Хотелось бы, чтобы обменный курс был немного более гибким и достигал уровня 58-60 лир за доллар.

Если курс вырастет, наши расходы автоматически уменьшатся, доходы увеличатся, и мы сможем предлагать конкурентоспособные скидки за рубежом. Сейчас из-за высоких затрат мы находимся в ситуации, когда даже не можем предлагать скидки", - добавил г-н Саатчиоглу.

Президент POYD сообщил, что сейчас рынок потихоньку начал восстанавливаться и выразил надежду, что помочь отельерам летом смогут турецкие туристы.

"Хотя в апреле мы отставали от прошлогодних показателей по количеству бронирований на 10-12%, сейчас мы сократили разрыв до 6-7%. В предыдущие годы сезон начинался 15 апреля, а в этом году он перенесен на 15 мая.

Вероятно, мы достигнем нашей цели в 17 миллионов туристов, но этот год станет для отелей годом внутреннего рынка", - подытожил он.



Саатчиоглу также призвал правительство оказать поддержку туристической отрасли, предоставив отельерам льготные кредиты или снизить отчисления на социальное страхование и НДС.

По его прогнозу, Россия в этом году сохранит первое место по числу туристов в Турции среди зарубежных стран.

