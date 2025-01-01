|
|
туристический бизнес
для профессионалов
|
21 мая
Ассоциация POYD: Европейцы бронируют меньше отелей в Турции, чем год назад
Среди основных причин турецкие эксперты называют рост цен на авиатопливо и сокращение числа авиарейсов
Бронирования отелей Турции в Европе в этом году снизились из-за роста цен на топливо, вызванного ближневосточным конфликтом, сообщил президент Ассоциации профессиональных менеджеров и отельеров Турции POYD Хакан Саатчиоглу (на фото).
"Мы рассчитываем достичь прошлогоднего потока в 17 млн туристов в Анталье, но кризис в Ормузском проливе, инфляционное давление и политика фиксированного обменного курса связывают руки профессионалам туристической отрасли", - цитируют его сегодня турецкие СМИ и "ИНтерфакс"
Даже если бы сегодня в Ормузском проливе восстановился мир, потребовалось бы как минимум 2,5-3 месяца, чтобы это оказало положительное влияние на экономику и туризм", - сказал президент POYD.
Если курс вырастет, наши расходы автоматически уменьшатся, доходы увеличатся, и мы сможем предлагать конкурентоспособные скидки за рубежом. Сейчас из-за высоких затрат мы находимся в ситуации, когда даже не можем предлагать скидки", - добавил г-н Саатчиоглу.
Президент POYD сообщил, что сейчас рынок потихоньку начал восстанавливаться и выразил надежду, что помочь отельерам летом смогут турецкие туристы.
Вероятно, мы достигнем нашей цели в 17 миллионов туристов, но этот год станет для отелей годом внутреннего рынка", - подытожил он.
/TOURBUS.RU
ФОТО: www.turizmnews.com
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2026 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|