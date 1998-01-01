Ежегодная всероссийская акция «Ночь музеев» привлекла тысячи поклонников искусства и истории

18 мая во всем мире отмечается ежегодный Международный день музеев — профессиональный праздник музейных работников и всех, кто ценит искусство, историю и культурное наследие. Накануне, в ночь с 16 по 17 мая, в России стартовала также ставшая ежегодной, Всероссийская акция «Ночь музеев», - сообщает наш специальнвй корреспондент.

В 2026 году она была посвящена истории регионов России, культурному наследию и национальной идентичности, объединенная общей темой – «Родное». Идея перекликается с Годом единства народов России: музеи предлагают посетителям посмотреть на привычные экспозиции через личную связь с местом, языком, домом и семейной историей.

В этом году в акции приняло участие более 2,5 тысячи площадок по всей стране, которые предлагали посетителем бесплатные экскурсии, выставки, лекции, и концерты.

Ну и, конечно, главным центром акции традиционно стала Москва: более чем 170 разнообразных площадок предоставили москвичам и гостям города уникальную бесплатную опцию: составить полноценный культурно – туристический маршрут, наполненный иммерсивными квестами, классическими выставками и необычными концертами.

Открытие «Ночи музеев» состоялось в новом здании картинной галереи Василия Нестеренко, открывшейся в столице буквально на днях - 30 апреля 2026 года. Четырехэтажное здание на Бутырской улице станет постоянной площадкой для экспозиции работ народного художника России и, по словам заместителя руководителя департамента культуры Москвы, Надежды Преподобной, «где, если не здесь, отметить 20-летие акции.

Учитывая, что это учреждение недавно распахнуло свои двери, а это событие было долгожданным, то мы, недолго думая, приняли решение: Стартуем здесь!

Для Москвы открытие такого центра — серьезное укрепление культурной и туристической инфраструктуры. После посещения галереи можно прогуляться по Савеловскому району, богатому историческими и культурными достопримечательностями. Среди них - особняк Келлера на Вятской улице, построенный в стиле модерн, клуб фабрики «Свобода» — памятник конструктивизма работы архитектора Мельникова, а также храм святителя Митрофана Воронежского на Хуторской, восстановленный в 1990 году…»

ВДНХ в эту ночь превратилось в отдельный маршрут для любителей науки, детективов и фантастики, Музей космонавтики сделал ставку на фантастический мир Кира Булычева, а Дарвиновский музей разработал программу вокруг коллекции "Самые-самые динозавры". Звездная экскурсия прошла в Государственном музее А.С. Пушкина.

Экскурсию по «Экспозиция на Пречистенке. История, тайны, открытия» провели народная артистка России Юлия Рутберг и директор Государственного музея А. С. Пушкина Евгений Анатольевич Богатырёв. Посетители увидели уникальные рукописи, книги, произведения искусства, связанные с жизнью и творчеством Пушкина и его окружения, а также узнали о хранении и реставрации музейных ценностей.

Насыщенной была и региональная программа. Так, в Красноярске, в музее-усадьбе В. И. Сурикова программа прошла под названием "Всходы". В Туле, в филиале Исторического музея подготовили экскурсии о тульских традициях и ремеслах, а также о семье Белолипецких, а в Самаре, где к акции присоединились более 60 культурных площадок, для жителей и гостей города было подготовлено около 300 активностей: выставки, концерты, экскурсии, - бесплатные пешеходные и автобусные маршруты по знаковым местам.

Надо добавить, что еще одной особенностью московской программы стало использование нейросети "Алиса AI": в ряде музеев появились QR-коды и NFC-элементы, через которые посетители смогли получить дополнительные сведения об экспонатах и исследовать коллекции в интерактивном режиме.

В целом, в 2026 году в Москве открылись или запланированы к открытию несколько новых музеев и музейных пространств, которые предлагают современные форматы взаимодействия с аудиторией. Среди них: Музей-квартира Всеволода Мейерхольда, которая открылась в мае 2026 года в Брюсовом переулке. Это отреставрированный мемориальный музей, где посетители смогут познакомиться с жизнью и творчеством режиссёра.

Также, весной 2026 года в исторических мастерских на Чистых прудах и Сретенском бульваре, были открыты Музеи-мастерские известных художников Ильи Кабакова и Эрика Булатова. Эти пространства связаны с формированием московского концептуализма и неофициального искусства второй половины XX века.

Осенью 2026 года на Большой Ордынке планируется к открытию многофункциональный комплекс - Дом-музей Александра Островского, а во второй половине 2026 года должен открыться новый филиал ГИМ в Лужнецком проезде, который станет домом для коллекции, связанной с историей Русской православной церкви, Новодевичьего монастыря и страны с XVI века.

Ну и, конечно, все с нетерпением ждут в этом году запланированное открытие Политехнического музея, который закрылся на длительную реконструкцию еще в 2013 году.

