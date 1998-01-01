Дмитрий Вахруков: «В этом году мы сместили фокус со слов на реальные проекты»

Международнвй туристический форум «Путешествуй!» соберет 10-14 июня на площадке ВДНХ 75 регионов России и более 30 стран

Под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению Международного туристического форума «Путешествуй!». Мероприятие организовано Фондом «Росконгресс» совместно с Минэкономразвития России при поддержке Правительства РФ.

С 10 по 14 июня 2026 года на ВДНХ пройдет Международный туристический форум «Путешествуй!». В нем примут участие делегации из 75 регионов России и более 30 зарубежных стран, включая Китай, Кубу, Венесуэлу, ОАЭ, Вьетнам. Площадка международной экспозиции увеличится на 50%, а фестивальная программа впервые включит праздничное шествие, День 80-летия Калининградской области и забег по ВДНХ.

«Форум "Путешествуй!" — главное индустриальное событие года в сфере туризма. В нем примут участие делегации из 75 регионов России и более 30 стран. Главная тема форума посвящена Году единства народов России под девизом"Разные культуры — общие ценности: путешествия, объединяющие людей"», — заявил Дмитрий Чернышенко.

В настоящее время формируются два маршрута по экспозиции, идет обучение экскурсоводов. На площадке ежедневно будет работать более ста волонтеров.

Вице-премьер добавил, что на форуме будет представлен весь туристический потенциал страны, состоятся дискуссии по ключевым вопросам развития отрасли, а участники смогут найти новых бизнес-партнеров, в том числе иностранных.

Программа форума в этом году состоит из трех блоков: деловая программа, фестиваль и выставка. Сроки проведения связаны с подведением полугодовых итогов работы отрасли и началом летнего туристического сезона, а ключевым временным ориентиром выступает День России — 12 июня.

Размер площадки «Путешествуй по миру» увеличится на 50% по сравнению с прошлым годом. Впервые фестивальная программа включит торжественное открытие в формате праздничного шествия, День 80-летия Калининградской области, масштабную спортивную зону и забег по ВДНХ.

Советник Президента РФ, ответственный секретарь Организационного комитета форума Антон Кобяков подчеркнул: «Туристическая сфера демонстрирует впечатляющую динамику роста, подтверждая статус одной из самых перспективных отраслей экономики.

Форум "Путешествуй!" является важнейшей платформой для взаимодействия государства, бизнеса и всех организаций, задействованных в развитии туристической отрасли. В Год единства народов России это приобретает особое значение».

Деловая программа форума выстроена вокруг трех блоков: продукт (как основа устойчивого развития отрасли и повышения привлекательности территорий), продвижение и инфраструктура.

Заместитель Министра экономического развития Дмитрий Вахруков отметил: «Форум в этом году — это не просто отчет, а живой разговор о том, как государство и бизнес уже сегодня меняют туризм. Мы сместили фокус со слов на реальные проекты.

Главный посыл пленарного заседания: путешествовать по России — доступно, интересно и удобно прямо сейчас. У нас есть и новые отели, и современные поезда, и умные сервисы».

В деловую программу войдут более 50 сессий с участием 300 спикеров. Центральным событием станет пленарное заседание «Время путешествовать: многообразие впечатлений, доступное каждому».

Также запланированы бизнес-диалог с главой Минэкономразвития, церемонии награждения и образовательная программа для региональных министров «Стратегия лидерства: развитие туризма в регионе».

Отдельно стоит молодежная сессия 12 июня, в День России. Для молодых участников подготовлена живая игра «Кто хочет стать путешественником?».

Центр стратегических разработок специально к форуму привезет в Россию 20 топ-туроператоров из Китая и Индии, чтобы они своими глазами увидели новые российские маршруты.

На стендах форума будут представлены регионы России, зарубежные страны, туроператоры и другие ключевые участники туристической отрасли.

Целевая аудитория фестиваля охватывает широкий круг гостей: самостоятельных путешественников, активных туристов, семейные аудитории с детьми, молодежь, жителей и гостей Москвы, а также зарубежных гостей.

/TOURBUS.RU