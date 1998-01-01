туристический бизнес
для профессионалов
20 мая
Серия презентаций «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» пройдёт 25-27 мая в Грозном, Ставрополе и Краснодаре
Санкт-Петербург приглашает гостей из Южного федерального округа познакомиться ближе с богатством культурного наследия, разнообразием туристических маршрутов и гостеприимством Северной столицы. С 25 по 27 мая 2026 года серия презентаций «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!», организованная городскими Комитетом по развитию туризма и туристско-информационным бюро, состоится в трех крупных городах региона: Грозном, Ставрополе и Краснодаре.
В рамках информационной кампании «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» представители турбизнеса Санкт-Петербурга впервые посетят Грозный и Ставрополь. Презентации туристического потенциала города на Неве неоднократно проходили в Краснодаре.
Возможность наладить прямые связи и контакты между компаниями из двух регионов неизменно вызывает большой интерес у регионального турбизнеса. Примечательно, что гости из Краснодарского края вошли в пятёрку лидеров по количеству поездок в Санкт-Петербург и частоте посещения городских креативных пространств.
Туристический потенциал Санкт-Петербурга подтверждают цифры: по итогам 2025 года город посетили рекордные 12,5 миллионов гостей, что на 7% превышает показатель предыдущего года и на 20% превосходит допандемийный уровень. Основной вклад в этот впечатляющий рост внёс именно внутренний туризм, демонстрируя неуклонно возрастающую популярность Северной столицы среди самих россиян.
Главная цель предстоящего тура — познакомить жителей южных регионов России с богатым культурным наследием, многообразием туристических маршрутов и радушием Санкт-Петербурга. Мероприятие призвано стимулировать рост внутреннего туризма, укрепляя партнёрские отношения между региональными и питерскими игроками туристической индустрии.
На площадках мероприятий соберутся ведущие представители туристической отрасли Санкт-Петербурга.
Каждый участник получит уникальную возможность представить свои услуги и продукцию широкой аудитории профессионалов туристической отрасли, принять участие в интерактивных презентациях и профессиональных мастер-классах, посетить биржу деловых контактов и заключить взаимовыгодные соглашения, а также получить ценные подарки от организаторов и партнёров мероприятия.
Мероприятие станет прекрасной возможностью для представителей туристической отрасли Санкт-Петербурга заявить о себе в регионах и укрепить деловые контакты, а жители юга России получат уникальный шанс лучше узнать о красотах и возможностях Северной столицы.
План мероприятий:
25 мая, 10:00 – 15:00. Грозный, «The Local Hotels Grozny 5*»,
пр-т Мохаммеда Али, д. 53/25.
26 мая, 10:00 – 15:00. Ставрополь, «AZIMUT Отель Ставрополь 4*»,
ул. Советская, д. 16/1.
27 мая, 10:00 – 15:00. Краснодар, отель «Hampton by Hilton Krasnodar 3*»,
ул. Красная, д. 25/2.
Программа презентаций «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!»
– Регистрация посетителей и кофе-брейк
– Презентация туристических возможностей Санкт-Петербурга и участников из Санкт-Петербурга
– Рабочие встречи в формате биржи деловых контактов
– Розыгрыш призов
Среди участников программы "Добро пожаловать в Санкт-Петербург!" –Городское туристско-информационное бюро Санкт-Петербурга, гостиницы "Астория” и “Англетер", Музей-макет "Петровская акватория", ведущие туроператоры города: "Невские сезоны", "Петротур", "Музыка путешествий", "Арт Трэвел", "Дельта Невы", "Премьера", "Интурист", "Бон Тур", "Импресс-Тур" и "Пара Планов".
Для участия в рабочих встречах необходимо зарегистрироваться по ссылке
