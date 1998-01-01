Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов

Новости
20 мая
Серия презентаций о Северной столице стартует в Южном федеральном округе
Серия презентаций «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» пройдёт 25-27 мая в  Грозном, Ставрополе и Краснодаре

 

Санкт-Петербург приглашает гостей из Южного федерального округа познакомиться ближе с богатством культурного наследия, разнообразием туристических маршрутов и гостеприимством Северной столицы. С 25 по 27 мая 2026 года серия презентаций «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!», организованная городскими Комитетом по развитию туризма и туристско-информационным бюро, состоится в трех крупных городах региона: Грозном, Ставрополе и Краснодаре.

 

В рамках информационной кампании «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» представители турбизнеса Санкт-Петербурга впервые посетят Грозный и Ставрополь. Презентации туристического потенциала города на Неве неоднократно проходили в Краснодаре.

Возможность наладить прямые связи и контакты между компаниями из двух регионов неизменно вызывает большой интерес у регионального турбизнеса. Примечательно, что гости из Краснодарского края вошли в пятёрку лидеров по количеству поездок в Санкт-Петербург и частоте посещения городских креативных пространств.

 

Туристический потенциал Санкт-Петербурга подтверждают цифры: по итогам 2025 года город посетили рекордные 12,5 миллионов гостей, что на 7% превышает показатель предыдущего года и на 20% превосходит допандемийный уровень. Основной вклад в этот впечатляющий рост внёс именно внутренний туризм, демонстрируя неуклонно возрастающую популярность Северной столицы среди самих россиян.

 

Главная цель предстоящего тура — познакомить жителей южных регионов России с богатым культурным наследием, многообразием туристических маршрутов и радушием Санкт-Петербурга. Мероприятие призвано стимулировать рост внутреннего туризма, укрепляя партнёрские отношения между региональными и питерскими игроками туристической индустрии.

 

На площадках мероприятий соберутся ведущие представители туристической отрасли Санкт-Петербурга.

Каждый участник получит уникальную возможность представить свои услуги и продукцию широкой аудитории профессионалов туристической отрасли, принять участие в интерактивных презентациях и профессиональных мастер-классах, посетить биржу деловых контактов и заключить взаимовыгодные соглашения, а также получить ценные подарки от организаторов и партнёров мероприятия.

 

Мероприятие станет прекрасной возможностью для представителей туристической отрасли Санкт-Петербурга заявить о себе в регионах и укрепить деловые контакты, а жители юга России получат уникальный шанс лучше узнать о красотах и возможностях Северной столицы.

 

 

План мероприятий:

25 мая, 10:00 – 15:00. Грозный, «The Local Hotels Grozny 5*»,

пр-т Мохаммеда Али, д. 53/25.

 

26 мая, 10:00 – 15:00. Ставрополь, «AZIMUT Отель Ставрополь 4*»,

ул. Советская, д. 16/1.

 

27 мая, 10:00 – 15:00. Краснодар, отель «Hampton by Hilton Krasnodar 3*»,

ул. Красная, д. 25/2.

 

В рамках информационной кампании «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» представители турбизнеса Санкт-Петербурга впервые посетят Грозный и Ставрополь. Возможность наладить прямые связи и контакты между компаниями из двух регионов неизменно вызывает большой интерес у регионального турбизнеса.

 

Программа презентаций «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!»

 Регистрация посетителей и кофе-брейк

– Презентация туристических возможностей Санкт-Петербурга и участников из Санкт-Петербурга

– Рабочие встречи в формате биржи деловых контактов

– Розыгрыш призов

 

Среди участников программы "Добро пожаловать в Санкт-Петербург!" –Городское туристско-информационное бюро Санкт-Петербурга, гостиницы "Астория” и “Англетер", Музей-макет "Петровская акватория", ведущие туроператоры города: "Невские сезоны", "Петротур", "Музыка путешествий", "Арт Трэвел", "Дельта Невы", "Премьера", "Интурист", "Бон Тур", "Импресс-Тур" и "Пара Планов".

  

Для участия в рабочих встречах необходимо зарегистрироваться по ссылке 



Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2026 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
 