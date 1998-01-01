Серия презентаций о Северной столице стартует в Южном федеральном округе

Серия презентаций «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» пройдёт 25-27 мая в Грозном, Ставрополе и Краснодаре

Санкт-Петербург приглашает гостей из Южного федерального округа познакомиться ближе с богатством культурного наследия, разнообразием туристических маршрутов и гостеприимством Северной столицы. С 25 по 27 мая 2026 года серия презентаций «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!», организованная городскими Комитетом по развитию туризма и туристско-информационным бюро, состоится в трех крупных городах региона: Грозном, Ставрополе и Краснодаре.

В рамках информационной кампании «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» представители турбизнеса Санкт-Петербурга впервые посетят Грозный и Ставрополь. Презентации туристического потенциала города на Неве неоднократно проходили в Краснодаре.

Возможность наладить прямые связи и контакты между компаниями из двух регионов неизменно вызывает большой интерес у регионального турбизнеса. Примечательно, что гости из Краснодарского края вошли в пятёрку лидеров по количеству поездок в Санкт-Петербург и частоте посещения городских креативных пространств.

Туристический потенциал Санкт-Петербурга подтверждают цифры: по итогам 2025 года город посетили рекордные 12,5 миллионов гостей, что на 7% превышает показатель предыдущего года и на 20% превосходит допандемийный уровень. Основной вклад в этот впечатляющий рост внёс именно внутренний туризм, демонстрируя неуклонно возрастающую популярность Северной столицы среди самих россиян.

Главная цель предстоящего тура — познакомить жителей южных регионов России с богатым культурным наследием, многообразием туристических маршрутов и радушием Санкт-Петербурга. Мероприятие призвано стимулировать рост внутреннего туризма, укрепляя партнёрские отношения между региональными и питерскими игроками туристической индустрии.

На площадках мероприятий соберутся ведущие представители туристической отрасли Санкт-Петербурга.

Каждый участник получит уникальную возможность представить свои услуги и продукцию широкой аудитории профессионалов туристической отрасли, принять участие в интерактивных презентациях и профессиональных мастер-классах, посетить биржу деловых контактов и заключить взаимовыгодные соглашения, а также получить ценные подарки от организаторов и партнёров мероприятия.

Мероприятие станет прекрасной возможностью для представителей туристической отрасли Санкт-Петербурга заявить о себе в регионах и укрепить деловые контакты, а жители юга России получат уникальный шанс лучше узнать о красотах и возможностях Северной столицы.

План мероприятий:

25 мая, 10:00 – 15:00. Грозный, «The Local Hotels Grozny 5*»,

пр-т Мохаммеда Али, д. 53/25.

26 мая, 10:00 – 15:00. Ставрополь, «AZIMUT Отель Ставрополь 4*»,

ул. Советская, д. 16/1.

27 мая, 10:00 – 15:00. Краснодар, отель «Hampton by Hilton Krasnodar 3*»,

ул. Красная, д. 25/2.

Программа презентаций «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!»

– Регистрация посетителей и кофе-брейк

– Презентация туристических возможностей Санкт-Петербурга и участников из Санкт-Петербурга

– Рабочие встречи в формате биржи деловых контактов

– Розыгрыш призов

Среди участников программы "Добро пожаловать в Санкт-Петербург!" –Городское туристско-информационное бюро Санкт-Петербурга, гостиницы "Астория” и “Англетер", Музей-макет "Петровская акватория", ведущие туроператоры города: "Невские сезоны", "Петротур", "Музыка путешествий", "Арт Трэвел", "Дельта Невы", "Премьера", "Интурист", "Бон Тур", "Импресс-Тур" и "Пара Планов".

