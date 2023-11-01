Летний заработок в туризме: зарплаты на курортах выросли, но кадровый голод сохраняется

Спрос на сезонных работников в сфере туризма и развлечений за год вырос на треть

Спрос на сезонных работников в сфере туризма и развлечений за год вырос на треть, а среднее вознаграждение за смену увеличилось на 34%. При этом в Краснодарском крае зарплаты линейного персонала достигают 70–80 тыс. рублей, а в Крыму отели вынуждены бороться за сотрудников с соседними регионами. Аналитики фиксируют парадокс: предложение растет, а найти квалифицированных специалистов становится все сложнее.

В преддверии летнего сезона 2026 года рынок сезонной занятости в туристической отрасли демонстрирует противоречивую динамику. С одной стороны, работодатели активно набирают персонал и повышают ставки. С другой — дефицит линейных сотрудников (горничных, поваров, официантов) сохраняется, а в некоторых регионах даже обостряется.

По данным сервиса «Авито Подработка», с января по апрель 2026 года количество предложений с посменной оплатой в сфере искусства и развлечений увеличилось на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а число откликов выросло на 20%. Среднее предлагаемое вознаграждение за смену подскочило на 34% — до 4 389 рублей. При 22 рабочих днях месячный доход может превысить 100 тыс. рублей, что особенно актуально для студентов и временных работников.

«С приближением летнего сезона традиционно растет активность как со стороны компаний, так и со стороны исполнителей. Увеличивается количество мероприятий, туристический поток и спрос на сезонных специалистов — от аниматоров до работников развлекательных площадок», — комментирует Дмитрий Королев, старший директор сервиса временной занятости «Авито Подработка».

Краснодарский край остается самым горячим рынком труда в туристической отрасли Юга России. По данным hh.ru, медианная зарплата в сфере «Туризм, гостиницы, рестораны» здесь составляет 71 800 рублей — это самый высокий показатель в Южном федеральном округе. Количество вакансий за год выросло на 13%, а уровень конкуренции (число резюме на одно место) ниже, чем в Крыму, благодаря большому объему предложений.

По данным открытых вакансий, горничные в Краснодарском крае могут рассчитывать на зарплату от 45 до 73 тысяч рублей, а в отдельных предложениях с вахтовым методом работы доход достигает 135 тысяч рублей. Повара и пекари в среднем получают около 79,8 тысячи рублей, при этом шеф-повара зарабатывают от 120 тысяч рублей и выше. Администраторам отелей предлагают 45–70 тысяч рублей в месяц.

Яркий пример из статьи «Финансов Mail»: курортный отель в Анапе предлагает вакансию диджея на лето с оплатой 3 200 ₽ за смену плюс бесплатное проживание и трехразовое питание.

На полуострове ситуация сложнее. Средняя зарплата в туристической отрасли по итогам первого квартала 2026 года составила около 51 000 ₽, что заметно ниже кубанских показателей. При этом наблюдается высокий уровень конкуренции и отток кадров в Москву и Краснодарский край.

В Крыму зарплаты сильно зависят от категории отеля. Горничные в бюджетных объектах получают от 25 до 45 тысяч рублей, тогда как в премиум-отелях их доход составляет уже 50–60 тысяч рублей. Повара в среднем зарабатывают около 52 тысяч рублей. Администраторам отелей предлагают 45–70 тысяч рублей, однако в качественных объектах размещения доход может достигать 110 тысяч рублей.

Эксперты связывают кадровый голод с двумя факторами: во-первых, после открытия аэропорта Симферополь, которое запланировано на середину 2026 года, ожидается всплеск туристического потока, и отели заранее пытаются укомплектовать штат. Во-вторых, молодежь предпочитает уезжать в крупные города, где при той же нагрузке зарплаты выше.

На западном направлении рынок труда в туризме смещен в сторону офисных профессий, а не линейного персонала. Это связано с тем, что в регионе активно развивается событийный и деловой туризм, а также растет спрос на индивидуальные экскурсии. На hh.ru можно найти вакансии менеджера по туризму с зарплатой до 180 000 ₽.

Например, менеджеры по туризму и бронированию могут зарабатывать от 50 до 100 тысяч рублей и выше. Организаторы экскурсий получают 52–60 тысяч рублей. Помощник маркетолога в туристической сфере зарабатывает около 40 тысяч рублей.

Рост зарплат и дефицит кадров — это два сигнала для отрасли. С одной стороны, они подтверждают оживление внутреннего туризма и высокий спрос на услуги размещения и развлечений. С другой — создают дополнительную нагрузку на себестоимость турпродукта: отельерам приходится закладывать повышение фонда оплаты труда в цены на проживание.

Для турагентов эта информация полезна как маркер: если в популярном направлении активно набирают персонал и поднимают зарплаты, значит, и сами отели рассчитывают на высокую загрузку в сезоне.

/TOURBUS.RU