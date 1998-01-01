Пятеро туристов погибли в результате крушения аэролодки на Байкале

Гендиректор юридического агентства "Персона Грата" Георгий Мохов советует туристам выбирать легальных организаторов экскурсий по Байкалу

Аэролодка "Север-750" с 18 пассажирами на борту перевернулась в районе скалы Черепаха на озере Байкал, пятеро пассажиров погибли, сообщило вчера ГУ МЧС по Республике Бурятия.

По информации МЧС, 13 пассажиров, в том числе ребенок, - спасены. Одна женщина получила рваную рану ноги, госпитализирована в медучреждение.

Пассажиры аэролодки, перевернувшейся во вторник на Байкале в Бурятии, в момент крушения находились без спасательных жилетов, сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам регионального ГУ МЧС России Николай Зайцев.

По словам г-на Зайцева, погода в момент инцидента стояла ясная, ветер и волны на Байкале отсутствовали. Глубина в месте крушения составляет 4-5 метров, расстояние до берега - 20-30 метров.

По информации Восточного МСУТ СК, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц).

После трагедии глава Бурятии Алексей Цыденов поручил проверить на безопасность все виды услуг, предоставляемых туристам в республике.

В связи с происшествием на Байкале российским туристам следует выбирать легальных организаторов поездок, а при прогулках на аэролодках – наличие лицензии на пассажирскую перевозку, страховки и других разрешительных документов, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии, гендиректор юридического агентства "Персона Грата" Георгий Мохов.

"В целях безопасности крайне важно выбирать только легальных организаторов поездок, проверять наличие всех необходимых разрешений и соблюдать правила эксплуатации, исключая рискованные маневры и "лихачество" во время выездов", - цитирует эксперта «Интерфакс».



Как отметил г-н Мохов, при использовании аэролодок в коммерческих целях для перевозки пассажиров требуется обязательная регистрация судна в Государственном судовом реестре, а также наличие лицензии на осуществление перевозок внутренним водным транспортом. Все соответствующие разрешительные документы подлежат проверке.

Также у перевозчика должна быть действующая страховка, а у лица, управляющего судном, - удостоверение на право управления судном.



"В подобных ситуациях причины происшествий, как правило, устанавливаются в ходе расследования и могут быть связаны как с человеческим фактором, включая ошибки в управлении судном, так и с техническими неисправностями", - считает г-н Мохов.

По его словам, действующая нормативная база в сфере достаточно строгая: предусмотрены регулярные проверки, система штрафов и возможность отстранения перевозчиков, работающих без лицензии или с нарушениями требований.

Кроме того, туроператоры и турагенты включены в официальный реестр, и их деятельность также можно проверить.

Фото: severboat.ru/models