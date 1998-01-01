Новости Эксперты: Сокращение срока безвиза не повлияет на спрос на Таиланд Кабинет министров Таиланда принял решение сократить срок безвизового пребывания иностранных туристов вдвое – с 60 до 30 дней

Кабинет министров Таиланда принял решение сократить срок безвизового пребывания иностранных туристов вдвое – с 60 до 30 дней, сообщил министр туризма и спорта страны Сурасак Пханчароенворакул. Как считают эксперты Российского союза туриндустрии (РСТ), это не окажет влияния на организованный турпоток из РФ, так как для подавляющего большинства туристов срок пребывания в Таиланде не превышает 10-14 дней, редко 21. Но может повлиять на популярность страны у «зимовщиков», выезжающих на два-три месяца. «Существенного влияния на массовый турпоток мы не ожидаем. Для большинства иностранных туристов, включая россиян, стандартная продолжительность отдыха в Таиланде составляет 10-14 дней, иногда до трех недель. Но изменения могут затронуть структуру поездок. Вероятно, станет меньше длительных зимовок и поездок на 1,5–2 месяца без оформления дополнительных документов. Часть туристов будет чаще комбинировать Таиланд с соседними странами Юго-Восточной Азии, например, с Вьетнамом, Малайзией или Индонезией», - сообщил исполнительный директор компании Corona Travel Егор Новоселов. Причиной решения в компании назвали борьбу с нелегальной миграцией. «На наш взгляд, основная причина – усиление миграционного контроля и борьба со злоупотреблениями безвизовым режимом. В последние годы Таиланд столкнулся с большим количеством иностранцев, которые фактически проживали и работали в стране, въезжая как туристы и используя длительный безвизовый режим и регулярные визараны - выезды в соседние страны для обнуления визовой истории. Кроме того, власти страны активно усиливают контроль за нелегальной занятостью и серым бизнесом. В этом контексте сокращение безвизового периода выглядит логичным шагом», - добавили в Corona Travel. «Обычные туристы крайне редко приезжают в Таиланд больше, чем на три недели, так что сокращение безвиза до 30 дней для них никакого значения иметь не будет. В 2025 году турпоток из России в Таиланд поставил исторический рекорд – 1,9 млн поездок, сейчас спрос растет примерно на 5% к прошлому году», - согласен с коллегами гендиректор Space Travel Артур Мурадян. По его словам, решение властей Таиланда связано с тем, что большое число иностранных граждан, длительно проживающие в стране, создают некоторое давление на рынок недвижимости и услуг. «Со злоупотреблениями в отношении визовых правил в Таиланде борются достаточно активно. Например, при слишком частых визаранах могут просто отказать в очередном въезде», - рассказал эксперт. Руководитель отдела Юго-Восточной Азии туроператора Let’s Fly Дмитрий Лапшин также считает, что изменение миграционных правил вряд ли окажет заметное влияние на турпоток в Таиланд: «Поездки на срок более 30 дней через туроператоров, как правило, не оформляются. Их чаще организуют сами путешественники. Причина ужесточения сроков пребывания в стране связана с усилением миграционного контроля и мерами по предотвращению нелегальной занятости. Вероятно, сокращение сроков безвиза уменьшит долю долгосрочных туристов, но они просто переориентируются на соседний Вьетнам или Малайзию». В ITM group считают, что большинство российских туристов не заметят изменения срока безвиза. «Для организованных туристов это не имеет значения. Классический турист, приезжающий в Таиланд в рамках пакетного тура, проводит в стране в среднем 10-14 дней, поэтому возврат к 30 дням большинство просто не заметят», - рассказал руководитель PR-отдела компании Андрей Подколзин. По прогнозу туроператора, в зоне риска окажется категория «зимовщиков». Те, кто привык проводить в Таиланде несколько месяцев, используя визараны, столкнутся с серьезными ограничениями. С 17 ноября 2025 года пограничники уже получили право разворачивать тех, кто в течение года дважды воспользовался схемой 60+30 дней или неоднократно выезжал на короткий срок. Эти «зимовщики» и цифровые кочевники будут вынуждены либо легализовать свой статус через долгосрочные визы - например, цифрового кочевника, пенсионную или учебную, либо сократить время пребывания. /TOURBUS.RU

