19 мая
Санкт-Петербург представит свои новинки на Северном Кавказе и в Краснодаре
Серия презентаций «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» пройдёт 25-27 мая в Грозном, Ставрополе и Краснодаре
Серия презентаций «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!», организованная Комитетом по развитию туризма и Городским туристско-информационным бюро Санкт-Петербурга, пройдёт 25-27 мая в трех российских городах: Грозном, Ставрополе и Краснодаре.
Российские туристы исключительно преданны Санкт-Петербургу, что подтверждается неизменно высоким уровнем удовлетворенности от поездок в Северную столицу. В последние годы индекс лояльности клиентов показывает превосходные результаты. Не стал исключением и 2025 год: 86% российских путешественников готовы рекомендовать Санкт-Петербург своим друзьям и знакомым, это отличный показатель туристической привлекательности города.
Петербург давно перестал быть просто городом музеев и дворцов – сегодня он привлекает туристов еще и яркой творческой атмосферой. Каждый пятый гость города находит время заглянуть в местные креативные места: арт пространства, модные бутики петербургских дизайнеров, бары с живой музыкой или магазины с необычными сувенирами и сладостями ручной работы. В 2025 году таких путешественников было около 2,1 млн. Статистика показывает, что интерес к творческому Петербургу охватывает всю страну – от центральных регионов до Урала и юга России. По итогам прошлого года гости из Краснодарского края вошли в топ-5 по количеству поездок в Санкт-Петербург и числу посещений креативных пространств города. Туристы особенно ценят историческую застройку и возможность прикоснуться к прошлому. Не менее востребованы концерты, фестивали и живые выступления, особенно в летнее время.
О том, что нового ждет в этом году гостей города, руководители Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга и Городского туристско-информационного бюро совместно с ведущими туроператорами расскажут в трех городах в предгорьях Кавказа и Кубани. Во время серии рабочих встреч туроператоры поделятся информацией о новых турах, интересных маршрутах, достопримечательностях, ярких фестивалях и запоминающихся событиях в городе.
Особое внимание будет уделено школьным и образовательным турам, поездкам патриотической направленности, а также интересным программам для детей и подростков во время каникул. В составе делегации – представители гостиниц Астория – Англетер, музея – макета «Петровская акватория», туроператоров Невские сезоны, Петротур, Музыка путешествий, Арт Трэвел, Дельта Невы, Премьера, Интурист, Бон Тур, Импресс-Тур и Пара Планов.
План мероприятий:
25 мая, 10:00 – 15:00. Грозный, «The Local Hotels Grozny 5*»,
пр-т Мохаммеда Али, д. 53/25.
26 мая, 10:00 – 15:00. Ставрополь, «AZIMUT Отель Ставрополь 4*»,
ул. Советская, д. 16/1.
27 мая, 10:00 – 15:00. Краснодар, отель «Hampton by Hilton Krasnodar 3*»,
ул. Красная, д. 25/2.
Программа презентаций «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!»
– Регистрация посетителей и кофе-брейк
– Презентация туристических возможностей Санкт-Петербурга и участников из Санкт-Петербурга
– Рабочие встречи в формате биржи деловых контактов
– Розыгрыш призов
Для участия в рабочих встречах необходимо зарегистрироваться по ссылке
