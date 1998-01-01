Новости Дмитрий Арутюнов:Вспышка Эболы в Африке не затрагивает популярные у российских туристов направления Российские туристы практически не посещают Демократическую Республику Конго, где произошла вспышка лихорадки Эбола

Российские туристы практически не посещают Демократическую Республику Конго (ДРК), где произошла вспышка лихорадки Эбола, сообщил соруководитель комитета по выездному туризму РСТ, генеральный директор туроператора АРТ-Тур Дмитрий Арутюнов.

"Вспышка происходит в Демократической Республике Конго, российских туристов там чрезвычайно мало. Если поездки в этот регион и совершаются, то обычно ради наблюдения за горными гориллами, но сейчас в стране идет гражданская война и мы не возим туда туристов. Туристы чаще предпочитают Руанду или Уганду, где туристическая инфраструктура и санитарные условия находятся на другом уровне, гораздо комфортнее и привычнее нашим гражданам", — цитирует его пресс-служба РСТ.

По словам эксперта, туроператоры внимательно следят за развитием ситуации и ориентируются на рекомендации международных организаций. Для российских туристов риски на данный момент остаются крайне низкими, так как массовые туристические маршруты из России, как правило, не проходят через регионы, где зарегистрированы случаи заболевания. Кроме того, въездной медицинский контроль и рекомендации международных организаций позволяют своевременно отслеживать ситуацию.

"Поездки в страны Восточной Африки, включая Руанду и Уганду, остаются востребованными у путешественников из России, прежде всего благодаря природным паркам и программам наблюдения за горными гориллами", - пояснил г-н Арутюнов.

Как заявил во вторник гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, вспышка лихорадки Эбола в африканских странах уже привела к более 500 возможным случаям заболевания и предположительно 130 вызванным заболеванием смертям. Подтвержденных случаев заболевания Эболой пока только 30 в ДРК и два в Уганде, причем оба зараженных прибыли из ДРК. Вспышка вызвана разновидностью Эболы - вирусом Бундибугйо. /TOURBUS.TU



Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 По тексту:



Подписка