Новости ВОЗ: риск возникновения пандемии хантавируса остается низким Ранее несколько туристов скончались на круизном судне MV Hondius нидерландской компании Oceanwide Expeditions

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) с учетом новых проанализированных данных сообщила, что риск глобального распространения хантавируса, который привел к случаям заболевания на круизном лайнере MV Hondius, остается низким. "Риск для общественного здравоохранения был изучен повторно с учетом самой актуальной доступной информации, и глобальный риск остается низким", - говорится в заявлении ВОЗ, опубликованном в соцсети X.

В организации отметили, что риск для не заболевших пассажиров и членов экипажа круизного судна остается умеренным, указав, что контактные лица могут заболеть в течение инкубационного периода, поэтому необходимо продолжить наблюдать за их состоянием.

ВОЗ ожидает, что риск дальнейшей передачи вируса снизится после принятых мер контроля.

BFMTV в пятницу со ссылкой на министра здравоохранения Франции Стефани Рист сообщил, что ничто не указывает на появление более опасного варианта хантавируса в рамках очага инфекции, выявленного на судне. Министр здравоохранения заверила в соцсети X, что "проанализированный вирус соответствует уже известным и отслеживаемым в Южной Америке штаммам". На минувшей неделе сообщалось, что французский Институт Пастера завершил полное секвенирование штамма хантавируса "Андес", о бнаруженного у французской пассажирки судна MV Hondius.

