18 мая
Эксперты: Число зарубежных авианаправлений из России этим летом уменьшится на четверть
При этом из 32 доступных направлений интересны нашим туриста будут около 15
Российские туристы смогут отправиться предстоящим летом в 32 страны, это на четверть меньше, чем в зимнем сезоне, сообщает сегодня Ассоциация туроператоров России
"Зимой 2025-2026 годов маршрутная сеть насчитывала до 43 стран, но к июню часть направлений исчезла из-за сезонности, топливных и геополитических факторов, а также ограничений, связанных с ближневосточным кризисом. Прямыми рейсами этим летом из России можно будет добраться в 32 страны", - говорится в сообщении.
То есть для массового или хотя бы условно массового туризма в июне 2026 года из России на прямых рейсах будут доступны в лучшем случае полтора десятка стран", - подчеркнули в ассоциации.
Помимо сезонного восстановления перелетов в Маэ и Коломбо и возвращения чартеров на Боракай (аэропорт Калибо), не исключено также возобновление рейсов из Москвы в Тунис – они недавно появились на табло "Шереметьево".
Согласно недавно опубликованным «Аэрофлотом» оперативным данным, в апреле 2026 года группа компаний («Аэрофлот», «Россия», «Победа») выполнила на 7,3% больше рейсов за рубеж, чем в аналогичном периоде 2025 года.
Международный пассажиропоток за четыре месяца 2026 года вырос на 8,8% и составил 4,4 млн пассажиров.
Поскольку услугами входящих в группу авиакомпаний пользуется примерно половина от всех международных пассажиров российских перевозчиков, данные «Аэрофлота» можно считать релевантными для рынка. По крайней мере, ориентироваться на них: падения спроса на зарубежные перевозки нет.
Так что никакого «массового отказа» от полетов за границу летом эксперты тоже не ожидают».
