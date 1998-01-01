Эксперты: Число зарубежных авианаправлений из России этим летом уменьшится на четверть

При этом из 32 доступных направлений интересны нашим туриста будут около 15

Российские туристы смогут отправиться предстоящим летом в 32 страны, это на четверть меньше, чем в зимнем сезоне, сообщает сегодня Ассоциация туроператоров России

"Зимой 2025-2026 годов маршрутная сеть насчитывала до 43 стран, но к июню часть направлений исчезла из-за сезонности, топливных и геополитических факторов, а также ограничений, связанных с ближневосточным кризисом. Прямыми рейсами этим летом из России можно будет добраться в 32 страны", - говорится в сообщении.



Как уточнили в АТОР, в перечень доступных на прямых рейсах направлений вошли: Абхазия, Азербайджан, Армения, Афганистан, Белоруссия, Вьетнам, Гонконг (КНР), Грузия, Египет, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Иран, Казахстан, Катар, Китай, КНДР, Киргизия, Мальдивы, Марокко, Монголия, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Сербия, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Эфиопия.



"Организованным туристам интересны не все из них. В Израиль, Иран, Катар, ОАЭ, Оман и Саудовскую Аравию нельзя продавать пакетные туры с марта этого года. Поездки в Афганистан и Ирак и ранее не пользовались популярностью.

То есть для массового или хотя бы условно массового туризма в июне 2026 года из России на прямых рейсах будут доступны в лучшем случае полтора десятка стран", - подчеркнули в ассоциации.



Как отметили в АТОР, определенные перспективы у рынка все-таки есть.

Помимо сезонного восстановления перелетов в Маэ и Коломбо и возвращения чартеров на Боракай (аэропорт Калибо), не исключено также возобновление рейсов из Москвы в Тунис – они недавно появились на табло "Шереметьево".



Как отмечают эксперты АТОР, «Если рассмотреть ситуацию с точки зрения пассажиропотока, а не количества доступных направлений, то россияне стали летать за границу активнее, чем годом ранее. Просто спрос сосредоточился на отдельных направлениях.

Согласно недавно опубликованным «Аэрофлотом» оперативным данным, в апреле 2026 года группа компаний («Аэрофлот», «Россия», «Победа») выполнила на 7,3% больше рейсов за рубеж, чем в аналогичном периоде 2025 года.

Международный пассажиропоток за четыре месяца 2026 года вырос на 8,8% и составил 4,4 млн пассажиров.

Поскольку услугами входящих в группу авиакомпаний пользуется примерно половина от всех международных пассажиров российских перевозчиков, данные «Аэрофлота» можно считать релевантными для рынка. По крайней мере, ориентироваться на них: падения спроса на зарубежные перевозки нет.

Так что никакого «массового отказа» от полетов за границу летом эксперты тоже не ожидают».

/TOURBUS.RU

