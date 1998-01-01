«Аэрофлот» на лето отменяет рейсы на Сайшелы и увеличивает число полетов на Мальдивы
Гендиректор компании «АРТ-Тур» Дмитрий Арутюнов рассказал, с чем связано это решение
«Аэрофлот» с середины мая снова отменяет рейсы на Сейшельские острова до 26 сентября. И уже который год авиакомпания на те же летние месяцы увеличивает объемы перевозки на Мальдивские острова: с 17 июня по 29 августа между Москвой и Мале запустят два дополнительных рейса в неделю, доведя частоту еженедельных полетов до девяти, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ.
По словам генерального директора компании «АРТ-Тур» Дмитрия Арутюнова, решение о приостановке полетов на Сейшелы связано, прежде всего, с дефицитом гостиничной базы на островах архипелага.
«Там нет такого количества отелей, как на тех же Мальдивах, и даже завоз 200-300 туристов в день – большая нагрузка на гостиничный сектор. Тем более что направление довольно популярно и в других странах. Россияне еще предпочитают самые хорошие отели, но мест всем не хватает», – говорит он.
Второй причиной эксперт назвал немалую конкуренцию летних направлений. На первый план выходит Турция, далее идут другие страны Средиземноморья, пусть и в заметно меньших объемах – Греция, Италия, Франция, Черногория и т.д.
Зимой же список стран с теплым морем сокращается, поэтому Сейшелы стабильно востребованы.
Также «Аэрофлот» мог снять рейсы в Маэ на лето из-за недавней новости: в перелетах между Сейшелами и Москвой заинтересована Air Tanzania, заявившая рейсы по маршруту Москва – Дер-ас-Салам (Танзания) – Виктория (Сейшелы) – Москва. «Сейчас, насколько я знаю, эти рейсы отменились», – уточнил г-н Арутюнов.
На решение по Мальдивам, по его словам, могла повлиять ближневосточная ситуация: многие летали туда через хабы Дубая и Абу-Даби, в том числе европейские путешественники, а сейчас этих рейсов на острова из Европы нет. Россияне вполне могут занять их места. Среди прочего, «Аэрофлот» увеличивает количество рейсов на Мальдивы из-за снижения цен – местные отельеры сейчас выпускают много спецпредложений.
«Хотя и год назад стоимость отдыха на Мальдивах в августе была ниже, чем в той же Турции. А Сейшелы при любом раскладе сильно в цене не упадут – там отелей мало, хорошие объекты размещения и так неплохо загружаются», – пояснил он.
