Россия и и Малайзия будут развивать совместные туристические программы

Россия и Малайзия в рамках XVII Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: Kazanforum" в Казани обсудили совместные программы по продвижению туристического потенциала стран на международных площадках, сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ.

"Стороны обсудили широкий круг вопросов, среди которых продвижение национального туристического потенциала России и Малайзии на международных площадках, сотрудничество в сфере гостеприимства, возможность запуска прямого авиасообщения, а также подписание отраслевых межгосударственных документов", - говорится в сообщении.



Заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков сообщил, что взаимный турпоток между Россией и Малайзией продолжает расти. По итогам 2025 года туробмен вырос на 9%, достигнув 127,6 тыс. человек.

Он добавил, что наибольшей популярностью среди малайзийских туристов пользуются Москва и Казань, среди российских – Куала-Лумпур, Селангор и Лангкави.



Генеральный секретарь министерства туризма, искусств и культуры Малайзии Дато Шахаруддин бин Абу Сохот в ходе заседания подчеркнул важность скорейшего согласования соглашения об отмене виз между двумя странами.

"Безвизовый режим между нашими странами позволит выйти на новый уровень отношений между нашими странами, кратно нарастить не только классический турпоток, но и MICE сегмент для деловых контактов", - отметил глава делегации Малайзии.





Также в рамках Международного экономического форума Роскачество и Islamic Tourism Centre (ITC) при Министерстве туризма, искусства и культуры Малайзии подписали Меморандум о взаимном признании стандартов и результатов оценки в сфере Muslim-Friendly туризма и гостеприимства.

Соглашение закрепляет сопоставимость российских и малайзийских требований в части услуг Muslim-Friendly, прежде всего в гостиничной и туристической сферах. Организации, прошедшие оценку соответствия по стандарту одной из сторон, смогут претендовать на признание другой стороной.

В пресс-релизе ITC подписание меморандума названо шагом к глобальному расширению малайзийских стандартов Muslim-Friendly туризма. Стороны также получают взаимное право на использование официальных логотипов и брендинга соответствующих стандартов, что должно создать более понятный визуальный ориентир для мусульманских путешественников в России и Малайзии.

Генеральный директор ITC Мохаммад Файзал Абу Суаиб Хан отметил, что программа Muslim-Friendly Tourism and Hospitality Assurance and Recognition (MFAR) создавалась для того, чтобы туристы, исповедующие ислам, чувствовали себя спокойно и уверенно в поездках. По его словам, Россия продемонстрировала высокий уровень развития халяльной сферы, а сотрудничество с Роскачеством позволит бизнесу двух стран эффективнее взаимодействовать.

Он также напомнил, что объем мирового рынка мусульманского туризма оценивается в 235 млрд долларов.

Руководитель Роскачества Максим Протасов назвал партнерство с ITC отражением доверия к малайзийской системе MFAR как к глобальному ориентиру в сфере Muslim-Friendly туризма.

По его словам, гармонизация стандартов укрепляет позиции России как перспективного направления для мусульманских туристов и помогает участникам отрасли использовать потенциал сектора Muslim-Friendly travel и халяльной экономики.

В Роскачестве уточняют, что стандарт Muslim-Friendly включает требования к подготовке персонала туристических объектов, питанию и сервису для мусульманских туристов. Его цель — создать более комфортную и предсказуемую среду для путешественников.

В ITC также подчеркивают, что стандарты Muslim-Friendly туризма основаны на универсальных принципах: чистоте, безопасности и семейно-ориентированном сервисе. Поэтому они могут быть востребованы не только среди мусульман, но и среди других путешественников, которым важны эти ценности.

Ожидается, что подписание меморандума будет способствовать развитию взаимного туристического потока между Россией и Малайзией.

