18 мая
Россия и и Малайзия будут развивать совместные туристические программы
В частности, страны договорились о взаимном признании стандартов Muslim-Friendly-туризма
Россия и Малайзия в рамках XVII Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: Kazanforum" в Казани обсудили совместные программы по продвижению туристического потенциала стран на международных площадках, сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ.
"Стороны обсудили широкий круг вопросов, среди которых продвижение национального туристического потенциала России и Малайзии на международных площадках, сотрудничество в сфере гостеприимства, возможность запуска прямого авиасообщения, а также подписание отраслевых межгосударственных документов", - говорится в сообщении.
Он добавил, что наибольшей популярностью среди малайзийских туристов пользуются Москва и Казань, среди российских – Куала-Лумпур, Селангор и Лангкави.
Также в рамках Международного экономического форума Роскачество и Islamic Tourism Centre (ITC) при Министерстве туризма, искусства и культуры Малайзии подписали Меморандум о взаимном признании стандартов и результатов оценки в сфере Muslim-Friendly туризма и гостеприимства.
Соглашение закрепляет сопоставимость российских и малайзийских требований в части услуг Muslim-Friendly, прежде всего в гостиничной и туристической сферах. Организации, прошедшие оценку соответствия по стандарту одной из сторон, смогут претендовать на признание другой стороной.
В пресс-релизе ITC подписание меморандума названо шагом к глобальному расширению малайзийских стандартов Muslim-Friendly туризма. Стороны также получают взаимное право на использование официальных логотипов и брендинга соответствующих стандартов, что должно создать более понятный визуальный ориентир для мусульманских путешественников в России и Малайзии.
Генеральный директор ITC Мохаммад Файзал Абу Суаиб Хан отметил, что программа Muslim-Friendly Tourism and Hospitality Assurance and Recognition (MFAR) создавалась для того, чтобы туристы, исповедующие ислам, чувствовали себя спокойно и уверенно в поездках. По его словам, Россия продемонстрировала высокий уровень развития халяльной сферы, а сотрудничество с Роскачеством позволит бизнесу двух стран эффективнее взаимодействовать.
Он также напомнил, что объем мирового рынка мусульманского туризма оценивается в 235 млрд долларов.
Руководитель Роскачества Максим Протасов назвал партнерство с ITC отражением доверия к малайзийской системе MFAR как к глобальному ориентиру в сфере Muslim-Friendly туризма.
По его словам, гармонизация стандартов укрепляет позиции России как перспективного направления для мусульманских туристов и помогает участникам отрасли использовать потенциал сектора Muslim-Friendly travel и халяльной экономики.
В Роскачестве уточняют, что стандарт Muslim-Friendly включает требования к подготовке персонала туристических объектов, питанию и сервису для мусульманских туристов. Его цель — создать более комфортную и предсказуемую среду для путешественников.
В ITC также подчеркивают, что стандарты Muslim-Friendly туризма основаны на универсальных принципах: чистоте, безопасности и семейно-ориентированном сервисе. Поэтому они могут быть востребованы не только среди мусульман, но и среди других путешественников, которым важны эти ценности.
Ожидается, что подписание меморандума будет способствовать развитию взаимного туристического потока между Россией и Малайзией.
/TOURBUS.RU
Фото: KazanForum
