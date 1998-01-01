15 мая
Corriere della Sera: Пятеро туристов погибли на Мальдивах во время дайвинг-экскурсии

Это самая масштабная трагедия во время дайвинга в истории Мальдивских островов


Picture background

 

Пятеро итальянских туристов погибли в подводной пещере на Мальдивах во время дайвинг-экскурсии, полиция начала расследование инцидента, сообщает газета Corriere della Sera.

"Пятеро итальянцев погибли во время погружения в подводные пещеры на глубине 50 метров в атолле Вааву. Все туристы были опытными дайверами, двое из них участвовали в научно-биологический экспедиции от Генуэзского университета. Пока обнаружено одно тело туристки, найденное на глубине 60 метров. Поиски других участников группы осложняются плохой погодой на Мальдивах", - пишет издание.

Как отмечает газета, поисково-спасательная операция продолжается. Как заявили представители Национальных сил обороны Мальдивских островов, тела остальных дайверов предположительно находятся в той же пещере.

В свою очередь, прокуратура Рима также проводит расследование гибели граждан Италии. Следователи во главе с главным прокурором Франческо Ло Вой ожидают информации от консульства страны.
"На основании документов, полученных от дипмиссии, будет принято решение о необходимости передачи дела в правоохранительные органы", - подчеркнули в газете.

Как уточняет Corriere della Sera, гибель пятерых итальянских туристов – самая масштабная трагедия во время дайвинга в истории Мальдивских островов.

За последние 6 лет на атолле погибло 112 туристов, из них 42 – во время дайвинга или снорклинга.

  

Как отмечали ранее  в Российском союзе туриндустрии (РСТ), у многих российских туркомпаний по итогам прошлого года объем продаж туров на Мальдивы вырос вдвое.
"Спрос на Мальдивы растет благодаря двум факторам: транспортная доступность и гибкая ценовая политика отелей. Туристы летают на острова и прямыми рейсами «Аэрофлота», и стыковочными, в основном, арабских перевозчиков, у которых можно найти выгодные тарифы.

На островах открываются новые отели, растет конкуренция, поэтому многие объекты, том числе высокого уровня, предлагают скидки и акции даже на пиковые даты. Плюс растет количество гестхаусов, предлагающих демократичные цены на размещение", - отметила руководитель PR-отдела туроператора Coral Travel Марину Макаркову.
"Мальдивы сохраняют статус направления для романтических путешествий пар – на их долю приходится порядка 70% турпотока. Еще около 25% составляют семьи с детьми и всего 5% - одиночные путешественники", - пояснила эксперт.

За последние годы на Мальдивах появилось более 10 тыс. новых мест в отелях.

Их общее число сейчас превышает 64 тыс. В том числе около 45 тыс. – на островах-резортах, 2 тыс. – в отелях, более 14 тыс. в гестхаусах и более 3 тыс. – на туристических лодках, выполняющих круизы вокруг островов, - сообщал ранее «Интерфакс».

/TOURBUS.RU

 

 


