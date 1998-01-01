Corriere della Sera: Пятеро туристов погибли на Мальдивах во время дайвинг-экскурсии
Это самая масштабная трагедия во время дайвинга в истории Мальдивских островов
Пятеро итальянских туристов погибли в подводной пещере на Мальдивах во время дайвинг-экскурсии, полиция начала расследование инцидента, сообщает газета Corriere della Sera.
"Пятеро итальянцев погибли во время погружения в подводные пещеры на глубине 50 метров в атолле Вааву. Все туристы были опытными дайверами, двое из них участвовали в научно-биологический экспедиции от Генуэзского университета. Пока обнаружено одно тело туристки, найденное на глубине 60 метров. Поиски других участников группы осложняются плохой погодой на Мальдивах", - пишет издание.
За последние 6 лет на атолле погибло 112 туристов, из них 42 – во время дайвинга или снорклинга.
Как отмечали ранее в Российском союзе туриндустрии (РСТ), у многих российских туркомпаний по итогам прошлого года объем продаж туров на Мальдивы вырос вдвое.
На островах открываются новые отели, растет конкуренция, поэтому многие объекты, том числе высокого уровня, предлагают скидки и акции даже на пиковые даты. Плюс растет количество гестхаусов, предлагающих демократичные цены на размещение", - отметила руководитель PR-отдела туроператора Coral Travel Марину Макаркову.
Их общее число сейчас превышает 64 тыс. В том числе около 45 тыс. – на островах-резортах, 2 тыс. – в отелях, более 14 тыс. в гестхаусах и более 3 тыс. – на туристических лодках, выполняющих круизы вокруг островов, - сообщал ранее «Интерфакс».
