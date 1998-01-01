Новости Скоростные «Кометы» свяжут Сочи с Сухумом и Геленджиком В Геленджик скоростные рейсы будут отправляться ежедневно, в Сухум — два раза в неделю

Как стало известно нашему порталу, с 20 мая открывается сообщение между Сочи и городом Геленджик на скоростных «Кометах» Маршрут от Геленджика до города Сочи, обеспечивает транспортную доступность основных курортов Краснодарского края и дает возможность гостям и жителям Геленджика без пересадок за минимальное время добираться в ближайший действующий аэропорт, - рассказали организаторы маршрута. «Комета» будет совершать рейсы ежедневно. Время отправления: - из Геленджика в 08:00 - из Сочи в 15:00 Время в пути составит от 3 до 4 часов. Цена билетов варьируется от 5400 рублей. Также предусмотрены детские тарифы. С 15 мая также стартует регулярное морское пассажирское сообщение на Комете между Сочи и Сухумом Рейсы будут совершаться 2 раза в неделю (вторник, пятница) Время отправления: - из Сочи в 09:00 - из Сухума в 16:00 Время в пути 2,5 часа. Цена билета варьируется от 2300 до 2800 руб. Для покупки билетов и посадки на судно пассажирам потребуются оригиналы документов, удостоверяющих личность (паспорт, свидетельство о рождении и т.д.). Продажа билетов на новые маршруты уже открыта на сайте: морем.рф/kometa. В администрации Сочи пояснили, что маршрут будет работать до осени, ориентировочно до октября, при этом график может корректироваться в зависимости от погодных условий. Городские власти отмечают, “что морское сообщение остается одним из востребованных направлений у туристов. Оно позволяет перераспределить пассажирские потоки в пик сезона и частично снизить нагрузку на сухопутные маршруты между курортами. На текущий сезон запланировано около трех десятков рейсов. Такой объем должен обеспечить регулярность перевозок и повысить доступность поездок между российским и абхазским побережьем. Судно рассчитано на перевозку до 120 человек и способно развивать скорость более 60 км/ч. Пассажирам доступны кресла авиационного типа, климатическая система, а также технические решения, снижающие уровень вибрации во время движения». В то же время, как сообщает сегодня АТОР, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин cчитает, что запуск скоростных «Комет» в Абхазию – это прежде всего экскурсионная программа, рассчитанная на туристов, уже отдыхающих в Сочи. «Это вариант однодневной поездки для тех, кто хочет прокатиться по морю и получить новый опыт. Отправление с морского вокзала Сочи – утром, в 9:00, возвращение – вечером. На знакомство с Сухумом у путешественников будет около четырех часов», – пояснил Сергей Ромашкин. По его словам, по морю дорога занимает больше времени, чем по суше: от международного аэропорта Сочи до границы на автомобиле можно добраться примерно за полчаса. Кроме того, морское путешествие подходит не всем из-за риска укачивания. /TOURBUS.RU ФОТО: Пресс-служба Администрации города-курорта Сочи

