15 мая
Скоростные «Кометы» свяжут Сочи с Сухумом и Геленджиком
В Геленджик скоростные рейсы будут отправляться ежедневно, в Сухум — два раза в неделю
Как стало известно нашему порталу, с 20 мая открывается сообщение между Сочи и городом Геленджик на скоростных «Кометах»
Маршрут от Геленджика до города Сочи, обеспечивает транспортную доступность основных курортов Краснодарского края и дает возможность гостям и жителям Геленджика без пересадок за минимальное время добираться в ближайший действующий аэропорт, - рассказали организаторы маршрута.
«Комета» будет совершать рейсы ежедневно.
Время отправления:
- из Геленджика в 08:00
- из Сочи в 15:00
Время в пути составит от 3 до 4 часов.
Цена билетов варьируется от 5400 рублей. Также предусмотрены детские тарифы.
С 15 мая также стартует регулярное морское пассажирское сообщение на Комете между Сочи и Сухумом
Рейсы будут совершаться 2 раза в неделю (вторник, пятница)
Время отправления:
- из Сочи в 09:00
- из Сухума в 16:00
Время в пути 2,5 часа.
Цена билета варьируется от 2300 до 2800 руб.
Для покупки билетов и посадки на судно пассажирам потребуются оригиналы документов, удостоверяющих личность (паспорт, свидетельство о рождении и т.д.).
Продажа билетов на новые маршруты уже открыта на сайте: морем.рф/kometa.
В администрации Сочи пояснили, что маршрут будет работать до осени, ориентировочно до октября, при этом график может корректироваться в зависимости от погодных условий.
Городские власти отмечают, “что морское сообщение остается одним из востребованных направлений у туристов. Оно позволяет перераспределить пассажирские потоки в пик сезона и частично снизить нагрузку на сухопутные маршруты между курортами.
На текущий сезон запланировано около трех десятков рейсов. Такой объем должен обеспечить регулярность перевозок и повысить доступность поездок между российским и абхазским побережьем.
Судно рассчитано на перевозку до 120 человек и способно развивать скорость более 60 км/ч. Пассажирам доступны кресла авиационного типа, климатическая система, а также технические решения, снижающие уровень вибрации во время движения».
В то же время, как сообщает сегодня АТОР, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин cчитает, что запуск скоростных «Комет» в Абхазию – это прежде всего экскурсионная программа, рассчитанная на туристов, уже отдыхающих в Сочи.
«Это вариант однодневной поездки для тех, кто хочет прокатиться по морю и получить новый опыт. Отправление с морского вокзала Сочи – утром, в 9:00, возвращение – вечером. На знакомство с Сухумом у путешественников будет около четырех часов», – пояснил Сергей Ромашкин.
По его словам, по морю дорога занимает больше времени, чем по суше: от международного аэропорта Сочи до границы на автомобиле можно добраться примерно за полчаса. Кроме того, морское путешествие подходит не всем из-за риска укачивания.
/TOURBUS.RU
ФОТО: Пресс-служба Администрации города-курорта Сочи
