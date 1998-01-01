15 мая
Аzur Air впервые полетит во вьетнамский Нячанг из Кавминвод
Авиакомпания Azur Air в летнем сезоне будет летать во вьетнамский Нячанг из Москвы, Тюмени и впервые из Минеральных Вод, полеты стартуют 23 мая, сообщает пресс-служба перевозчика.
"В летнем сезоне полеты на самый крупный курорт Вьетнама запланированы с 23 мая из трех городов. К рейсам из Москвы и Тюмени, входившим в расписание в зимний период, добавятся вылеты из Минеральных Вод.
Рейсы по этому маршруту будут выполняться впервые с 2014 года", - говорится в сообщении.
Многие летят через Кавминводы во Вьетнам из других городов, в том числе тех, где аэропорты закрыты. Мы давно вели переговоры с аэропортом Минеральных вод, так как он современный и обладает всей инфраструктурой для путешествий", - сообщила PR-директор туроператора Ольга Ланская.
Кроме того, впервые в этом году запланированы полеты в город Дананг, расположенный на побережье Южно-Китайского моря севернее Нячанга. Рейсы будут выполняться с 21 мая из Москвы, с 20 мая из Новосибирска, с 3 июня из Красноярска и с 6 июня из Казани вьетнамской авиакомпанией VietJet.
По данным Погранслужбы ФСБ, турпоток из России во Вьетнам в первом квартале 2026 года вырос более чем в 13 раз, до почти 170 тыс.
