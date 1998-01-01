15 мая
Аzur Air впервые полетит во вьетнамский Нячанг из Кавминвод

C 23 мая Azur Air начнет летать в Нячанг из Москвы, Тюмени и впервые из Минеральных Вод


Авиакомпания Azur Air в летнем сезоне будет летать во вьетнамский Нячанг из Москвы, Тюмени и впервые из Минеральных Вод, полеты стартуют 23 мая, сообщает пресс-служба перевозчика.

"В летнем сезоне полеты на самый крупный курорт Вьетнама запланированы с 23 мая из трех городов. К рейсам из Москвы и Тюмени, входившим в расписание в зимний период, добавятся вылеты из Минеральных Вод.

Рейсы по этому маршруту будут выполняться впервые с 2014 года", - говорится в сообщении.

Полеты по всем трем направлениям планируются с частотой один раз в 12 дней на воздушных судах Boeing 767, рассчитанных на 336 кресел в салоне экономического класса.
В Azur Air отмечают, что летают в аэропорт Камрань с 2014 года. С начала 2026 года в Нячанг и обратно перевезено более 125 тыс. пассажиров.

В компании Fun&Sun, которая формирует турпакеты на базе перевозки Azur Air, пояснили, что давно вели переговоры с аэропортом Минеральных Вод о возможности организации чартерных рейсов за рубеж, - сообщает сегодня «Интерфакс».

"Его расположение удобно для туристов из южного региона.

Многие летят через Кавминводы во Вьетнам из других городов, в том числе тех, где аэропорты закрыты. Мы давно вели переговоры с аэропортом Минеральных вод, так как он современный и обладает всей инфраструктурой для путешествий", - сообщила PR-директор туроператора Ольга Ланская.

Летняя полетная программа туроператора во Вьетнам продлится до октября. Она включает рейсы в аэропорт Камрани из Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Новосибирска, Тюмени и Минеральных Вод авиакомпаниями Red Wings, VietJet и Azur Air.

Кроме того, впервые в этом году запланированы полеты в город Дананг, расположенный на побережье Южно-Китайского моря севернее Нячанга. Рейсы будут выполняться с 21 мая из Москвы, с 20 мая из Новосибирска, с 3 июня из Красноярска и с 6 июня из Казани вьетнамской авиакомпанией VietJet.

По словам г-жи Ланской, курортная зона вокруг Дананга привлекает туристов хорошим выбором отелем, развитой инфраструктурой и большим количеством достопримечательностей.

По данным Погранслужбы ФСБ, турпоток из России во Вьетнам в первом квартале 2026 года вырос более чем в 13 раз, до почти 170 тыс.

/TOURBUS.RU


