«Аэрофлот» подтвердил возобновление рейсов в Дубай с 1 июня

"Аэрофлот" с 1 июня возобновляет регулярные рейсы из Москвы в Дубай (ОАЭ), сообщила пресс-служба компании.

Полеты в июне будут выполняться один раз в сутки, с 1 июля - два раза в сутки. На линии будут задействованы узкофюзеляжные Boeing 737 в двухклассной компоновке - эконом и бизнес.



Билеты на июньские рейсы Москва - Дубай были доступны для покупки в системе бронирования "Аэрофлота" и ранее. При этом еще в апреле там отображались рейсы с частотой 2-3 раза в день. Кроме того, в системе были доступны билеты на рейсы из Москвы в Абу-Даби (также с 1 июня, с частотой один раз в день) и в Тегеран (с 3 июня, с частотой два раза в неделю).

Сейчас билеты в Абу-Даби "Аэрофлот" продает с вылетом, начиная с 1 сентября. Билеты на рейсы в столицу Ирана в системе не отображаются как минимум до конца года, - сообщает «Интерфакс».



В 2025 году доля трафика в ОАЭ составила около 1,5% от всего объема перевозок "Аэрофлота", говорил директор по связям с инвесторами компании Андрей Напольнов. Если брать все страны Ближнего Востока, куда летает "Аэрофлот", а также Турцию, - их общая доля была на уровне 10%.

Напомним, что авиасообщение между РФ и странами Ближнего Востока было ограничено в конце февраля в связи с обострением военного конфликта в регионе. В середине апреля Росавиация разрешила перевозчикам возобновить рейсы в Израиль, а позже отменила рекомендации о приостановки продажи билетов на рейсы в ОАЭ.

Министерство экономического развития России объявило, что запрет на продажу туров в страны Ближнего Востока, включая ОАЭ, также скоро могут снять.

«Предпосылки есть. Мы внимательно следим за переговорным процессом. Соответственно, чтобы снять ограничения на продажу туров, должна быть снята угроза безопасности для пребывания российских граждан. Я уверен, что в ближайшее время решение будет принято», - цитирует информагентство ТАСС директора департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никиту Кондратьева.

Туроператоры, опрос которых сегодня публикует АТОР, отмечают, что восстановление полетной программы национальным авиаперевозчиком говорит о наличии спроса на поездки в ОАЭ у россиян.

«С одной стороны, это бизнес-путешественники, с другой, большое количество туристов, которые в данный момент отдыхают в отелях ОАЭ по самым низким ценам. Ехать в ОАЭ сейчас получается очень выгодно, потому что с середины марта все отели там дают самые низкие цены на проживание, которые когда-либо были», – объяснили в пресс-службе «Интуриста».

Вице-президент АТОР по международному туризму, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян также отмечает, что пассажиропоток между Россией и Эмиратами находится сейчас на стабильном уровне.

«Наши граждане в своих правах не ограничены и могут ездить куда хотят и когда хотят. А вот туркомпаниям сейчас, конечно, хотелось бы начать хоть какие-то продажи. На одних и тех же рынках уже тесновато», – говорит эксперт.

В одной из опрошенных АТОР компаний рассказывают, что самостоятельные путешественники продолжают активно бронировать размещение в ОАЭ на агрегаторах, а организованный туризм оказался в проигрышном положении.

«Туристы едут и отдыхают, а мы, туроператоры, ждем, когда отменят действие распоряжения, ограничивающего продажу туров. Проигрывает в итоге только легальный и законопослушный российский бизнес.

Хотя именно мы во время кризиса взяли на себя ответственность за туристов: платили, обеспечивали размещение, вывозили за свой счет, и так далее. А возобновить продажи туров мы сможем последними», – отмечает эксперт.

