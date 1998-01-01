Новости Погранслужба возобновила пропуск в Абхазию детей до 14 лет по свидетельству о рождении Эксперты ожидают, что теперь турпоток в Абхазию вырастет на 15-20%

Погранслужба ФСБ РФ возобновила пропуск через границу российских детей до 14 лет в Абхазию по свидетельству о рождении, этот порядок будет сохранен до конца 2027 года, сообщает МИД РФ. "Пограничная служба ФСБ России возобновила пропуск детей-граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет по свидетельствам о рождении с отметкой о принадлежности к российскому гражданству через границу России с Абхазией и Южной Осетией. При этом такой порядок пересечения российской государственной границы с этими странами носит временный характер и сохранится до конца 2027 г.", - говорится в сообщении министерства, которое цитирует «Интерфакс».



Запрет на выезд в республику детей до 14 лет без загранпаспортов действует с 20 января 2026 года. 3 апреля первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко сообщил, что принято решение сохранить возможность въезда в Абхазию для детей до 14 лет по свидетельству о рождении на 2026-2027 годы. Однако официальной информации об этом до сих пор не было. Ранее в Российском союзе туриндустрии сообщали, что эта мера сократила бронирования туров в республику на 10%, а часть туристов с детьми аннулировали брони, так как не захотели оформлять для них паспорта. Объединение несколько раз обращалось к регуляторам с просьбой сохранить прежний порядок въезда в Абхазию Туроператоры ждут роста турпотока в Абхазию на 15-20% благодаря отмене решения о въезде в республику по загранпаспортам детей до 14 лет, до 1,7-1,8 млн человек, сообщили участники рынка, опрос которых публикует сегодня «Интерфакс». "Мы с нетерпением ждали появления официальной информации о возвращении возможности выезда в Абхазию по свидетельству о рождении с пометкой о гражданстве Считаем, что данный шаг позволит увеличить турпоток в Республику Абхазия в текущем сезоне на 15-20%, так как стоимость оформления загранпаспорта удорожает общую стоимость поездки, и в регионах эта процедура занимает разное количество времени - , от поиска свободного слота на подачу документов до получения готового загранпаспорта", - рассказал директор по внутреннему туризму туроператора "Интурист" Сергей Стребков.



По его словам, Абхазия традиционно привлекает большое количество семейных туристов, которые заинтересованы в спокойном отдыхе рядом с живописными природными красотами и большим количеством достопримечательностей.

"С каждым годом в республике открывается все больше новых современных отелей и обновляются заслужившие известность брендовые отели Абхазии, что позволяет предоставлять комфортное размещение и хороший уровень сервиса. Открытие в прошлом году аэропорта Сухума также упрощает логистику и позволяет ускорить прохождение границы туристам, которые выбирает курорты Сухума, Нового Афона, Очамчиры и Гудауты", - добавил он.



В то же время вице-президент Ассоциации туроператоров России, генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин считает, что официальное подтверждение возможности въезда в республику появилось позже, чем хотелось бы участникам рынка. "Решение МИДа, конечно, немного запоздало документально. Несмотря на то, что мы говорили туристам о возможности въезда в Абхазию детям со свидетельством о рождении, они не очень доверяли нашим словам, ожидали подтверждения от властей, что повлияло на бронирования на летний сезон", - сказал он.

По словам эксперта, позитивное влияние на бронирование Абхазии станет заметно через неделю-две.

"В целом ожидаем, что сезон в Абхазии будет лучше, чем прошлогодний. В период июнь-сентябрь туристов будет несомненно больше. В прошлом году республика приняла, по нашим оценкам, от 1,4 до 1,6 млн организованных и самостоятельных туристов. В этом году рассчитываем на 1,7-1,8 млн, в зависимости, в том числе, от ситуации с аэропортом Сочи", - заключил г-н Ромашкин. /TOURBUS.RU ФОТО: © 2026, Национальный туристический портал, Республика Абхазия

