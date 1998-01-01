туристический бизнес
для профессионалов
15 мая
Погранслужба возобновила пропуск в Абхазию детей до 14 лет по свидетельству о рождении
Эксперты ожидают, что теперь турпоток в Абхазию вырастет на 15-20%
Погранслужба ФСБ РФ возобновила пропуск через границу российских детей до 14 лет в Абхазию по свидетельству о рождении, этот порядок будет сохранен до конца 2027 года, сообщает МИД РФ.
"Пограничная служба ФСБ России возобновила пропуск детей-граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет по свидетельствам о рождении с отметкой о принадлежности к российскому гражданству через границу России с Абхазией и Южной Осетией. При этом такой порядок пересечения российской государственной границы с этими странами носит временный характер и сохранится до конца 2027 г.", - говорится в сообщении министерства, которое цитирует «Интерфакс».
Однако официальной информации об этом до сих пор не было.
Ранее в Российском союзе туриндустрии сообщали, что эта мера сократила бронирования туров в республику на 10%, а часть туристов с детьми аннулировали брони, так как не захотели оформлять для них паспорта. Объединение несколько раз обращалось к регуляторам с просьбой сохранить прежний порядок въезда в Абхазию
Туроператоры ждут роста турпотока в Абхазию на 15-20% благодаря отмене решения о въезде в республику по загранпаспортам детей до 14 лет, до 1,7-1,8 млн человек, сообщили участники рынка, опрос которых публикует сегодня «Интерфакс».
"Мы с нетерпением ждали появления официальной информации о возвращении возможности выезда в Абхазию по свидетельству о рождении с пометкой о гражданстве
Считаем, что данный шаг позволит увеличить турпоток в Республику Абхазия в текущем сезоне на 15-20%, так как стоимость оформления загранпаспорта удорожает общую стоимость поездки, и в регионах эта процедура занимает разное количество времени - , от поиска свободного слота на подачу документов до получения готового загранпаспорта", - рассказал директор по внутреннему туризму туроператора "Интурист" Сергей Стребков.
Открытие в прошлом году аэропорта Сухума также упрощает логистику и позволяет ускорить прохождение границы туристам, которые выбирает курорты Сухума, Нового Афона, Очамчиры и Гудауты", - добавил он.
В то же время вице-президент Ассоциации туроператоров России, генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин считает, что официальное подтверждение возможности въезда в республику появилось позже, чем хотелось бы участникам рынка.
"Решение МИДа, конечно, немного запоздало документально. Несмотря на то, что мы говорили туристам о возможности въезда в Абхазию детям со свидетельством о рождении, они не очень доверяли нашим словам, ожидали подтверждения от властей, что повлияло на бронирования на летний сезон", - сказал он.
/TOURBUS.RU
ФОТО: © 2026, Национальный туристический портал, Республика Абхазия
