Весенняя столица привлекает флоротуристов

Музей «Коломенское» представил аудиогид и новую туристическую тропу «Сад как открытая книга»

Вчера в музее - заповеднике «Коломенское» представили аудиогид и специальную туристическую тропу «Сад как открытая книга». Центральным элементом презентации стала аудиопрогулка «Поэзия садов», доступная всем желающим, - сообщает наш специальный корреспондент.

Для путешествия-погружения потребуется только телефон с камерой и наушники. Стоит отсканировать QR-код на одной из специальных табличек на территории Коломенского, и путь в природно-литературное турне, – открыт.

Цветущие сады Коломенского - настоящий символ весны в Москве. Доступная локация для флоритуризма (цветочного туризма) ежегодно привлекает сюда около двух миллионов жителей и гостей столицы и является визитной карточкой московского музея-заповедника.

Сады были разбиты здесь еще в XVII веке, когда Коломенское было загородной резиденцией государственных правителей.

В прошлом здесь прогуливались царь Алексей Михайлович, Петр I и Екатерина II, а сегодня здесь может отдохнуть душой каждый.

Этой весной сезон цветения получил новое прочтение со спецпроектом, в котором главными локациями стали Дьяковский сад и сад у Дворца царя Алексея Михайловича — исторические пространства, связанные с усадебной культурой и традициями XVII века. Начальник отдела международных и региональных связей музея-заповедника «Коломенское» Мария Калинина отметила, что Сады всегда были важной составляющей царских резиденций и дворцов.

Здесь представители правящих династий могли не только свободно провести время, но также и принимать важных иностранных гостей и членов делегаций. Кстати, во времена правления царей в садах Коломенского выращивали не только декоративные растения, но и плодовые деревья, фрукты с которых подавали на стол при дворце.

Особенно были уважаемы местные яблоки. Екатерина II, которая также очень любила этот парковый комплекс, даже распорядилась устроить в Коломенском пешеходные «першпективы» — широкие улицы для вечернего променада императрицы на свежем воздухе. Ежедневный променад входил в обязательное расписание императрицы. Помимо яблонь в садах росли груши, сливы, вишни, а также кусты малины, смородины, крыжовника, овощи и лекарственные травы.

Активно поддерживая инфраструктуру садов, высаживались и ароматические травы, запах которых особенным образом действовал на человека во время прогулки.

По словам эксперта, изначально, в «Переписи дворцовых садов 1701 г.» упоминаются шесть садов: Старый, Новый, Большой, Дьяковский, Вознесенский и Казанский. До сегодняшнего дня сохранилась половина – три последних. Всего в садах Коломенского в настоящий момент насчитывается более 4000 деревьев. Р

Руководитель Управления рекламы и связей с общественностью музея-заповедника «Коломенское» Ольга Галеева добавляет, что благодаря проекту посетители «Коломенского» во время прогулки по Дьяковскому саду и саду вокруг Дворца царя Алексея Михайловича могут послушать стихотворения и прозу великих русских классиков.

Такие аудиопроизведения, воспевающие красоту цветущих деревьев, записали студенты 4-го курса ГИТИСа и теперь, голосами будущих актеров посетители могут наслаждаться стихотворениями и прозой Анны Ахматовой, Афанасия Фета, Льва Толстого и Антона Чехова.

Таким образом, просто путешествие становится особым переосмысленным событием для созерцания и личного творческого опыта, в центре которого — поэтическое восприятие цветущего сада и любования природой.

/TOURBUS.RU

ФОТО: ТБ