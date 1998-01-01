Аir Tanzania планирует 28 мая начать рейсы из Дар-эс-Салама в Москву

Рейсы длительностью 13 часов запланированы три раза в неделю с одной промежуточной посадкой в Занзибаре

В расписании Внуково появились рейсы Air Tanzania из Дар-эс-Салама в Москву с посадкой на Занзибаре, - сообщает сегодня пресс-служба АТОР.

Согласно расписанию московского аэропорта Внуково, рейсы Air Tanzania должны будут выполняться с 28 мая по 24 октября. Заявленный маршрут – Дар-эс-Салам – Занзибар – Москва. Полеты указаны трижды в неделю: по вторникам, четвергам и субботам.

Общее время в пути с учетом промежуточной посадки составит около 13 часов. При этом обратный вылет из столицы Танзании в расписании пока что значится как прямой – без технической посадки на Занзибаре.

Между тем, отмечают в АТОР, в апреле Минтранс РФ сообщал о другом варианте программы Air Tanzania – из Дар-эс-Салама в Москву через Викторию на Сейшелах. В высокий сезон между Россией и Сейшелами – с октября по май – летает «Аэрофлот».

Сама Air Tanzania уже анонсировала полеты в Москву в соцсетях, но без указания точного маршрута и сроков.

По неофициальным данным, переговоры идут именно по прямому перелету Москва – Занзибар.

В «Русском Экспрессе» подчеркивают: Занзибар – это уже готовый пляжный продукт для россиян, к тому же безвизовый. В Corona Travel также отмечают, что остров остается одним из самых узнаваемых и востребованных экзотических пляжных направлений у российских туристов.

Заявленный запуск рейсов уже в конце мая участники рынка оценивают осторожно. Главная причина – до старта остается совсем немного времени, а продажи билетов пока не открыты.

Даже если летняя программа в Танзанию все же будет запущена, туроператоры не ждут резкого перераспределения спроса. В «Спектруме» поясняют: туристы обычно планируют летний отпуск заранее и многие уже купили туры на другие направления.

В PAC Group считают, что новый рейс на Занзибар может частично оттянуть аудиторию у Шри-Ланки и Индии.

В Space Travel оценивают конкурентное поле еще уже: по мнению компании, рейс может забрать часть туристов у соседних африканских направлений, например Кении, но речь идет о небольших объемах.

В Corona Travel отмечают: Занзибар может конкурировать за туриста с Мальдивами, Сейшелами, частично Маврикием и премиальными курортами Юго-Восточной Азии. Для части аудитории он также может стать альтернативой комбинированным турам в Кению и ЮАР.

Для массового российского туриста Дар-эс-Салам – это прежде всего транспортный хаб, а не самостоятельный курортный центр. Основной пляжный спрос по Танзании сосредоточен на Занзибаре, а сафари-программы – на севере страны: Серенгети, Нгоронгоро, Килиманджаро.

В Танзании для российского рынка интересны два аэропорта – Килиманджаро (для сафари на материке) и Занзибар (для пляжного отдыха), говорят туроператоры.

Вместе с тем в ITM group считают, что Дар-эс-Салам может быть интересен более опытным путешественникам. Отсюда удобно начинать сафари-туры в национальные парки Микуми, Селус или Руаха, а также добираться на пароме до Занзибара – путь занимает примерно 1,5–2 часа.

В ITM group ожидают, что цены Air Tanzania будут сопоставимы с тарифами Ethiopian Airlines – ключевого африканского перевозчика на российском рынке.

/TOURBUS.RU